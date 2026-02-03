Op 46-jarige leeftijd deelt Kate Hudson haar Parijse outfits en haar winterse bad in Frankrijk.

Kate Hudson fleurde haar verblijf in Parijs op met chique outfits en een winterbad in Frankrijk. De Amerikaanse actrice en producente deelde haar levendige looks op Instagram, vastgelegd tijdens de Haute Couture Fashion Week, waarbij ze Parijse charme combineerde met tijdloze elegantie.

Sprankelende Parijse looks

Kate Hudson maakte grote indruk tijdens de Paris Fashion Week Haute Couture Spring/Summer 2026 (26-29 januari), met name bij de Giorgio Armani Privé Spring/Summer 2026 show. Daar droeg ze een lavendelkleurige top met pailletten en een bijpassende broek, een outfit die haar elegantie op de eerste rij perfect benadrukte. Tussen foto's voor de verlichte Eiffeltoren en diners in iconische Parijse restaurants door straalde ze een aanstekelijke energie uit.

Een iconische rode jurk

Een van haar meest memorabele momenten, gedeeld op Instagram: een rode jurk met een diepe decolleté die tot in haar onderrug reikte. Deze creatie, gedragen ter ere van haar BAFTA-nominatie voor Beste Actrice, accentueerde perfect haar figuur en natuurlijke charisma. Een mode-item dat deed denken aan de iconische personages uit haar cultfilms, opnieuw vormgegeven voor de Parijse gelegenheid.

Winterbad en #dopaminedressing

Om de februarikou te trotseren, trakteerde Kate Hudson zichzelf op een verfrissend winterbad in een felgele outfit, wat ze op Instagram omschreef als "altijd een goed idee" . Deze vrolijke knipoog naar dopamine-kleding maakte haar verblijf in Frankrijk compleet, dat werd opgeluisterd met champagne en luxe voorzieningen.

Kate Hudson bewijst dat leeftijd geen belemmering vormt voor elegantie of lef: haar Parijse outfits, van pailletten tot een rode jurk, stralen een levendige en zelfverzekerde stijl uit. Haar Franse uitstapje, tussen de Fashion Week en een winterse duik in het zwembad, is inspirerend en stralend en herinnert ons eraan dat Parijse charme grenzeloos te beleven valt.