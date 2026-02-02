"Een koningin": Jennifer Lopez maakt furore in een "extravagante" jurk

Jennifer Lopez heeft de sociale media opnieuw in vuur en vlam gezet met een bericht waarin ze verwijst naar de serie "Bridgerton". Op Instagram is de Amerikaanse artiest te zien, zittend in een fauteuil, gehuld in een lavendelkleurige tule jurk, in een gezellige setting bij een open haard. Het onderschrift luidt: "Lieve JLovers... Wie heeft er nog meer zin om vanavond Bridgerton te kijken? Ik wel 🤍💜."

Een operajurk

De jurk, met zijn dramatische proporties, lijkt gemaakt van duizenden bloemblaadjes van etherische stof. De indrukwekkende hoeveelheid tule dwarrelt als een pastelkleurige bloemenzee over de vloer. Het ingetogen lila roept de Regency-kleuren op die zo geliefd zijn in de "Bridgerton"-serie, en wordt versterkt door de omgeving: een open haard, antieke boeken, kaarsen en romantische boeketten.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jennifer Lopez (@jlo)

Scène en verwijzingen naar popcultuur

De zangeres en actrice, gefotografeerd door modefotograaf John Russo, straalt met een onberispelijke beautylook: een hoge, ietwat nonchalante knot, die glinsterende oorbellen onthult en zachte, roze getinte make-up. Het geheel speelt in op de codes van koninklijke portretten, terwijl J.Lo's kenmerkende stijl behouden blijft. In de reacties stroomden de complimenten binnen: "Een koningin!" , riepen veel internetgebruikers uit, verwijzend naar de rol van koningin Charlotte in de serie.

Jennifer Lopez belichaamt de moderne popkoningin, balancerend tussen de high society-bals van Londen en Hollywood-dromen. Deze verschijning herinnert ons eraan dat stijl voor haar altijd een spektakel op zich is. En dat Jennifer Lopez, zelfs in een geïnspireerde productie, onmiskenbaar de koningin van haar eigen verhaal blijft.