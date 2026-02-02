Op 52-jarige leeftijd presenteerde Heidi Klum een opvallende haartransformatie.

Het Duits-Amerikaanse model, televisiepersoonlijkheid en actrice Heidi Klum blijft de conventies van leeftijd en mode tarten met een haartransformatie die direct de aandacht van waarnemers heeft getrokken. Deze verandering is verre van een simpele "haarcorrectie", maar markeert een keerpunt in haar kenmerkende stijl: ze heeft de warrige pony, die enkele maanden lang een vast onderdeel van haar verschijningen was, ingeruild voor een meer zwierig kapsel.

Een frisse look zonder pony voor een vernieuwde stijl.

Heidi Klum heeft afscheid genomen van haar warrige pony, die ze sinds afgelopen zomer droeg, en gekozen voor lang, honingblond haar dat naar achteren is gekamd met laagjes die haar gezicht omlijsten. Deze moeiteloze stijl accentueert haar gelaatstrekken en sprankelende oorbellen, aangevuld met metallic roestbruine make-up op haar oogleden en perzikkleurige tinten op haar wangen en lippen.

Een rode jurk ter ondersteuning

Op het pre-Grammy-feest van Clive Davis op 31 januari 2026 in het Beverly Hilton droeg het Duitse supermodel een rode halterjurk van Maria Lucia Hohan met een diepe decolleté die tot haar navel reikte. De geplooide, licht reflecterende stof creëerde een vloeiende optische illusie, alsof de laag uitgesneden rok en het lijfje van vloeibare franjes waren gemaakt, met een hoge split op de linkerheup die rode sandalen onthulde.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum)

Een lichte, luchtige jas om de look compleet te maken.

Ze combineerde deze monochrome look met een pluizige rode jas die tot de ellebogen reikte, wat een speels accent gaf aan haar strakke silhouet. Poseren naast de Amerikaanse singer-songwriter, actrice en ondernemer Demi Lovato, de Amerikaanse actrice en singer-songwriter Dove Cameron en het Canadese model Winnie Harlow, bewees Heidi Klum eens te meer haar meesterschap in het creëren van opvallende outfits.

Deze verandering aan haar kapsel wijkt af van de pony die haar man Tom Kaulitz prefereert, zoals Heidi Klum in 2021 onthulde toen ze haar eigen haar liet knippen "om hem een plezier te doen". De ster van "Project Runway" bevestigt hiermee haar verlangen naar iets nieuws, vlak voor de Grammy Awards (1 februari 2026).