"Ze lijkt wel een alien": de poëtische look van FKA Twigs verdeelt de meningen op sociale media.

Léa Michel
@fkatwigs/Instagram

De Britse singer-songwriter Tahliah Debrett Barnett, beter bekend als FKA Twigs, staat bekend om haar poëtische modekeuzes en heeft opnieuw voor controverse gezorgd met een outfit die online tot heftige reacties leidde. Sommigen prezen haar "visionaire durf", terwijl anderen het ronduit "vreemd" vonden.

Een silhouet dat niet zou misstaan in een sprookje.

Tijdens de Grammy Awards van 2026 droeg FKA Twigs een op maat gemaakte jurk van Paolo Carzana in beige en bruine tinten, met een zwierige, geschulpte rand die deed denken aan ongerepte natuur. De sweetheart-halslijn en de mouwen die van de schouders vielen, waren versierd met metallic rankmotieven, wat een bosachtig en romantisch effect creëerde dat rechtstreeks uit een sprookje leek te komen.

XXL stilettohakken gewikkeld in panty's

Het hoogtepunt van de show waren haar schoenen: verhoogde platformpumps, gehuld in beige netkousen met zwarte bloemenpatronen die zich rond de hakken uitstrekten voor een hybride en gedurfde look. Dit detail transformeerde de pumps tot een organisch verlengstuk van het silhouet, flirtend met pure avant-garde.

Online controverse: geniaal of overdreven?

Sociale media ontploften meteen: "Een absolute visionair!" "Ze vindt schoenen opnieuw uit!" riepen fans, terwijl anderen commentaar gaven als: "Ze lijkt wel een alien!" "Onmogelijk om op die dingen te lopen!" Dit contrast illustreert perfect de essentie van FKA Twigs: normen ter discussie stellen en meningen verdelen om een blijvende indruk achter te laten.

FKA Twigs, de koningin van de experimentele mode

De artiest achter "Eusexua" (winnaar in de categorie dance/elektronische muziek) heeft een collectie iconische schoenen verzameld, van Schiaparelli-laarzen met een sleutelgatuitsparing tot sculpturale Louboutin-dijhoge laarzen. Hier, tijdens de Grammy Awards van 2026, ging ze nog een stap verder door panty's en hakken te combineren in een creatie die alle traditionele elegantiecodes tartte.

Door opnieuw de grenzen van de traditionele mode te verleggen, bevestigt FKA Twigs haar status als artiest die even uniek is in haar muziek als in haar benadering van kleding. Elk publiek optreden wordt een visueel manifest, waarin lichaam, stof en verbeelding samensmelten tot een unieke taal. Of je je nu met haar verbonden voelt of niet, ze laat niemand onverschillig, en misschien is dat wel het kenmerk van een ware icoon: iemand die van elke outfit een artistiek statement maakt, ergens tussen subversie en poëzie.

