Op 45-jarige leeftijd zorgt de verjaardagslook van Christina Aguilera voor een ware hype op internet.

Léa Michel
@xtina/Instagram

Voor haar 45e verjaardag bewees Christina Aguilera eens te meer dat ze zichzelf steeds opnieuw kan uitvinden. Waar veel beroemdheden kiezen voor spectaculaire outfits tijdens hun feestjes, koos de Amerikaanse zangeres voor een meer ingetogen, maar even opvallende aanpak. Haar look, die zowel winters als trendy is, combineert elegantie en moderniteit in een typische Gen Z-stijl.

De witte look die de winter opfleurt

De singer-songwriter en zakenvrouw koos voor een wit mini-jurkje met lange mouwen en een subtiele off-shoulder halslijn. Dit detail benadrukte op delicate wijze haar elegantie en natuurlijke uitstraling, versterkt door een vleugje glitter. Om de look compleet te maken, koos ze voor een bijpassende panty met visnetpatroon. Het ensemble werd verder verfraaid door sprankelende rode pumps, een stijlvolle hoed en een paar discrete maar elegante accessoires. Haar make-up – felrode lippenstift en een stralende teint – samen met haar kenmerkende blonde haar, vormden de finishing touch van deze perfecte look.

Een stortvloed aan complimenten voor "Legendina".

Op Instagram vierden haar fans de gebeurtenis al snel met Christina Aguilera. De reacties stroomden binnen, vol lof over de schoonheid en uitstraling van hun idool. Van "verjaardagskoningin" tot "Mooi als altijd, Legendtina", de reacties onder haar Instagram-post werden een waar gastenboek vol bewondering en genegenheid.

Christina Aguilera bewijst eens te meer dat stijl tot uiting kan komen door zelfvertrouwen en oog voor detail. Ze inspireert haar fans met een elegant beheerste durf en een uniek gevoel voor mode.

