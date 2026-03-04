"Zeer elegant": Deva Cassel maakt een opvallende verschijning

Het Frans-Italiaanse model en actrice Deva Cassel, dochter van Monica Bellucci en Vincent Cassel, stal de show op de eerste rij tijdens de Dior herfst/winter 2026-2027 show op de Parijse Fashion Week. Haar outfit trok alle aandacht en bevestigde haar status als de nieuwe muze van het merk.

Een trouwe aanhanger van de vernieuwde New Look.

In de Tuilerieën nam Deva Cassel plaats om de collectie van Jonathan Anderson te bewonderen. Trouw aan Dior belichaamde ze een ultramoderne versie van de New Look, die Monsieur Dior zo dierbaar was, waarbij ze erfgoed en hedendaagse stijl combineerde met moeiteloze elegantie.

Chique en architectonische kantoorkleding

Ze droeg een blauw gestreept shirt met een getailleerde rok, wat deed denken aan de iconische, gestructureerde architectuur van Dior. Dit 'kantoor-chique' silhouet, opgevat als een herinterpretatie van een uniform, contrasteerde prachtig met de lossere looks op de catwalk. Een zelfverzekerde uitstraling, zowel professioneel als modieus.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door ILY🤍💍 𝑓𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡 𝐷𝑒𝑣𝑎 🤍💍 (@cdeva2020)

De unanieme reactie: "Zeer elegant"

Op sociale media en in de pers stroomden de complimenten binnen: "Heel elegant", "Een absolute blikvanger", "De perfecte Dior-ambassadeur". Fans prezen haar vermogen om het Dior-DNA met zeldzaam gemak te dragen en het tegelijkertijd te verrijken met haar eigentijdse persoonlijkheid.

Deva, de ster van de eerste rij tijdens de Fashion Week.

Deva Cassel, die nonchalant op de eerste rij zat, liet zien dat ze zowel op de catwalk als als toeschouwer uitblinkt. Op slechts 21-jarige leeftijd beweegt ze zich vol zelfvertrouwen tussen modeshows en VIP-uitnodigingen, waarmee ze bewijst dat haar natuurlijke charisma haar een vaste gast maakt bij de hoogtepunten van de Parijse Fashion Week.

Met deze opvallende verschijning bij Dior levert Deva Cassel een onberispelijke, stijlvolle look af die traditie en moderniteit combineert. "Zeer elegant" in haar kenmerkende kantooroutfit bevestigt ze haar status als een nieuw Frans icoon en verlicht ze Parijs met een tijdloos licht, net als de New Look die ze zo goed draagt.