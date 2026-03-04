"Zeer elegant": Deva Cassel maakt een opvallende verschijning

Léa Michel
@devacassel/Instagram

Het Frans-Italiaanse model en actrice Deva Cassel, dochter van Monica Bellucci en Vincent Cassel, stal de show op de eerste rij tijdens de Dior herfst/winter 2026-2027 show op de Parijse Fashion Week. Haar outfit trok alle aandacht en bevestigde haar status als de nieuwe muze van het merk.

Een trouwe aanhanger van de vernieuwde New Look.

In de Tuilerieën nam Deva Cassel plaats om de collectie van Jonathan Anderson te bewonderen. Trouw aan Dior belichaamde ze een ultramoderne versie van de New Look, die Monsieur Dior zo dierbaar was, waarbij ze erfgoed en hedendaagse stijl combineerde met moeiteloze elegantie.

Chique en architectonische kantoorkleding

Ze droeg een blauw gestreept shirt met een getailleerde rok, wat deed denken aan de iconische, gestructureerde architectuur van Dior. Dit 'kantoor-chique' silhouet, opgevat als een herinterpretatie van een uniform, contrasteerde prachtig met de lossere looks op de catwalk. Een zelfverzekerde uitstraling, zowel professioneel als modieus.

De unanieme reactie: "Zeer elegant"

Op sociale media en in de pers stroomden de complimenten binnen: "Heel elegant", "Een absolute blikvanger", "De perfecte Dior-ambassadeur". Fans prezen haar vermogen om het Dior-DNA met zeldzaam gemak te dragen en het tegelijkertijd te verrijken met haar eigentijdse persoonlijkheid.

Deva, de ster van de eerste rij tijdens de Fashion Week.

Deva Cassel, die nonchalant op de eerste rij zat, liet zien dat ze zowel op de catwalk als als toeschouwer uitblinkt. Op slechts 21-jarige leeftijd beweegt ze zich vol zelfvertrouwen tussen modeshows en VIP-uitnodigingen, waarmee ze bewijst dat haar natuurlijke charisma haar een vaste gast maakt bij de hoogtepunten van de Parijse Fashion Week.

Met deze opvallende verschijning bij Dior levert Deva Cassel een onberispelijke, stijlvolle look af die traditie en moderniteit combineert. "Zeer elegant" in haar kenmerkende kantooroutfit bevestigt ze haar status als een nieuw Frans icoon en verlicht ze Parijs met een tijdloos licht, net als de New Look die ze zo goed draagt.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Sydney Sweeney onthult een onverwachte kant van zichzelf in een video die veel aandacht trekt.
Article suivant
Kristen Stewart maakt een onverwachte retro-comeback met dit iconische kapsel.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kristen Stewart maakt een onverwachte retro-comeback met dit iconische kapsel.

Je look veranderen zonder alles op te geven: dat is de kunst die Kristen Stewart perfect beheerst. Tijdens...

Sydney Sweeney onthult een onverwachte kant van zichzelf in een video die veel aandacht trekt.

Sydney Sweeney, bekend om haar memorabele rollen in films en televisieseries, trok onlangs de aandacht om een heel...

Deze foto van Teyana Taylor met haar dochter ontroert veel mensen op sociale media.

Op de rode loper van de SAG Awards 2026 waren er zoals elk jaar weer spectaculaire outfits te...

"Het was een depressie": Ice Spice doorbreekt de stilte over zijn gewichtsverlies

De Amerikaanse rapper Ice Spice heeft onlangs een tipje van de sluier opgelicht over de achtergrond van haar...

In een getailleerde jurk geeft dit Russische model haar silhouet een nieuwe vorm.

Het Russische model Irina Shayk maakte onlangs indruk op de rode loper van de Actor Awards 2026 met...

Geconfronteerd met kritiek op haar uiterlijk, reageert deze "Bridgerton"-actrice vol zelfvertrouwen.

Nicola Coughlan, ster van "Bridgerton", verwerpt simplistische labels over haar lichaam en verkondigt haar stralende zelfvertrouwen. De Ierse...