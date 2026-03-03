Deze foto van Teyana Taylor met haar dochter ontroert veel mensen op sociale media.

Op de rode loper van de SAG Awards 2026 waren er zoals elk jaar weer spectaculaire outfits te zien. Dit keer viel vooral de verschijning van de Amerikaanse singer-songwriter, actrice en regisseur Teyana Taylor met haar dochter op.

Een opvallende inzending bij de SAG Awards.

Op 1 maart was Teyana Taylor aanwezig bij de Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) in Los Angeles, waar ze genomineerd was voor Beste Bijrolactrice voor de film "One Battle After Another". Voor de gelegenheid droeg ze een creatie van Thom Browne. De jurk had een grafisch patchworkontwerp in grijs- en crèmekleuren op het lijfje, terwijl de rok, bedekt met zilveren pailletten, uitliep in lange roze linten die een dramatische sleep vormden.

Ze maakte de look compleet met opvallende sieraden van Tiffany & Co., evenals intense oogmake-up en nude lippen, passend bij het thema van de avond, geïnspireerd op de Hollywood-elegantie van de jaren 20 en 30.

Rue Rose, een zeer speciale gast

Naast haar trok haar vijfjarige dochter, Rue Rose Shumpert, net zoveel aandacht als de outfit zelf. Het kleine meisje werd gezien terwijl ze de sleep van haar moeders jurk recht trok voordat de foto's werden genomen, een spontaan gebaar dat de fotografen meteen in vervoering bracht. Ze droeg een blouse met Peter Pan-kraag onder een lichtblauw-wit gestreept vest, gecombineerd met een rok met print en zwarte enkellaarsjes. Lachend poseerde ze hand in hand met haar moeder en wisselde veelbetekenende blikken met de camera's uit.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Etalk (@etalkctv)

Een reeks die online veelvuldig gedeeld wordt.

Foto's van het duo op de rode loper verspreidden zich snel via sociale media. Gebruikers prezen de spontaniteit van het moment en benadrukten de tederheid en vreugde die tijdens de fotosessie te zien waren. Tijdens een live-interview nam Rue Rose zelfs even de microfoon om haar blijdschap te uiten over haar aanwezigheid bij de ceremonie. Deze korte tussenkomst versterkte de emotie rondom haar verschijning.

Een bepalend moment van de ceremonie

De Amerikaanse singer-songwriter, actrice en regisseur Teyana Taylor, die afgelopen januari al een Golden Globe won, bevestigt haar opmars in de filmwereld. Haar verschijning bij de SAG Awards van 2026 was extra bijzonder omdat ze ervoor koos het moment te delen met haar dochter.

Los van de prijzen en de outfits, zal dit optreden een van de meest ontroerende momenten van de avond blijven. Een eenvoudig moment, vastgelegd in de spotlights, dat het publiek raakte en de sociale media in vuur en vlam zette.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
