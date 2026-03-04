Sydney Sweeney onthult een onverwachte kant van zichzelf in een video die veel aandacht trekt.

Sydney Sweeney, bekend om haar memorabele rollen in films en televisieseries, trok onlangs de aandacht om een heel andere reden. Een video van haar waarin ze voetbalt, ging viraal op sociale media en onthulde een onverwachte sportieve kant van de actrice.

Een reeks die de sociale media in vuur en vlam zet.

Op online gedeelde foto's is Sydney Sweeney te zien op een voetbalveld, met de bal aan haar voeten. Ver weg van de rode loper en filmsets, neemt de actrice een dynamische pose aan, waarbij ze de bal behendig controleert en met een glimlach raakt. De video, die snel op verschillende platforms werd gedeeld, lokte talloze reacties uit. Sommige internetgebruikers waren verrast door deze sportieve kant van haar, terwijl anderen haar gemak en energie prezen.

Door deze clip te publiceren, geeft de actrice een ander inkijkje in haar dagelijks leven. Zonder ingewikkelde enscenering of prestigieuze sets oogt ze nuchter en gefocust op haar acteerwerk. Deze eenvoud droeg grotendeels bij aan de online hype. De video is meer dan alleen een virale hit; hij laat de uiteenlopende interesses zien van een actrice die vaak wordt gereduceerd tot haar rollen op het scherm.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door L'Équipe (@lequipe)

Een stille passie voor sport.

Hoewel Sydney Sweeney vooral bekend is van haar rollen in succesvolle series als "Euphoria" en "The White Lotus", heeft ze eerder al gesproken over haar interesse in sport. Voordat ze actrice werd, beoefende ze verschillende disciplines, waaronder vechtsporten en activiteiten die discipline en uithoudingsvermogen vereisen. Deze nieuwe video zet die traditie voort en suggereert dat ze waarschijnlijk nog steeds actief met sport bezig is. Voetbal, een teamsport die coördinatie en strategie vereist, belicht een minder bekend aspect van haar leven.

Een bredere trend onder beroemdheden.

Sydney Sweeney is niet de enige beroemdheid die zijn sportieve activiteiten buiten officiële evenementen laat zien. Veel entertainmentfiguren delen tegenwoordig momenten die te maken hebben met trainingen, vriendschappelijke wedstrijden of recreatie. In het geval van Sydney Sweeney dient de video als een herinnering dat zijn reis veel verder reikt dan de filmset.

Met dit sportieve optreden bevestigt Sydney Sweeney dat ze haar publiek blijft verrassen, zowel op het scherm als op het veld.