Op 48-jarige leeftijd laat Shakira het podium stralen in een sculpturale jurk.

Shakira zorgde onlangs voor een sensatie met een spectaculaire look die zowel het podium als de sociale media in vuur en vlam zette. De Colombiaanse ster heeft wederom bewezen dat ze een stijlicoon en een podiumartiest is.

Een spectaculair korset

Tijdens haar concert in Buenos Aires verscheen Shakira in een blauw metallic korset gecombineerd met een opvallende azuurblauwe zeemeerminjurk. Op het korset waren twee wolven afgebeeld, een detail dat veel fans intrigeerde en fascineerde. Ze waren verheugd over deze verwijzing naar haar sterke visuele stijl.

Een sculpturale jurk op het podium

De jurk onderscheidde zich door concentrische plooien aan de zoom die op verschillende niveaus naar beneden vielen, waardoor een indruk van bevroren, bijna architectonische beweging ontstond. Deze constructie, in combinatie met de intense kleur van de jurk, zorgde ervoor dat Shakira op het podium opviel en versterkte het 'zeemeermin'-effect van de outfit.

Een minimalistische stijlkeuze, en niet alleen dat.

Shakira koos voor een zeer minimalistische look en liet accessoires achterwege, zodat de jurk en het korset alle aandacht kregen. De enige extra touch was een subtiele rode lippenstift, die een vleugje verfijning toevoegde zonder afbreuk te doen aan haar silhouet.

Naast haar verbluffende verschijning was de avond extra memorabel omdat haar twee zoons met haar op het podium meezongen. Dit moment van verbondenheid met haar familie, gecombineerd met de kracht van haar optreden, werd alom geprezen door fans, die het zagen als een ontroerende balans tussen superster en trotse moeder.

Kortom, met dit opmerkelijke optreden bevestigt Shakira eens te meer haar vermogen om haar imago te vernieuwen en tegelijkertijd trouw te blijven aan haar artistieke identiteit. Met haar stilistische durf, magnetische podiumpresentatie en de emoties die ze met haar kinderen deelt, laat de zangeres ons weer eens zien waarom ze een van de meest invloedrijke artiesten van haar generatie blijft.