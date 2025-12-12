Search here...

Op 48-jarige leeftijd laat Shakira het podium stralen in een sculpturale jurk.

Léa Michel
@shakira/Instagram

Shakira zorgde onlangs voor een sensatie met een spectaculaire look die zowel het podium als de sociale media in vuur en vlam zette. De Colombiaanse ster heeft wederom bewezen dat ze een stijlicoon en een podiumartiest is.

Een spectaculair korset

Tijdens haar concert in Buenos Aires verscheen Shakira in een blauw metallic korset gecombineerd met een opvallende azuurblauwe zeemeerminjurk. Op het korset waren twee wolven afgebeeld, een detail dat veel fans intrigeerde en fascineerde. Ze waren verheugd over deze verwijzing naar haar sterke visuele stijl.

Een sculpturale jurk op het podium

De jurk onderscheidde zich door concentrische plooien aan de zoom die op verschillende niveaus naar beneden vielen, waardoor een indruk van bevroren, bijna architectonische beweging ontstond. Deze constructie, in combinatie met de intense kleur van de jurk, zorgde ervoor dat Shakira op het podium opviel en versterkte het 'zeemeermin'-effect van de outfit.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Shakira (@shakira)

Een minimalistische stijlkeuze, en niet alleen dat.

Shakira koos voor een zeer minimalistische look en liet accessoires achterwege, zodat de jurk en het korset alle aandacht kregen. De enige extra touch was een subtiele rode lippenstift, die een vleugje verfijning toevoegde zonder afbreuk te doen aan haar silhouet.

Naast haar verbluffende verschijning was de avond extra memorabel omdat haar twee zoons met haar op het podium meezongen. Dit moment van verbondenheid met haar familie, gecombineerd met de kracht van haar optreden, werd alom geprezen door fans, die het zagen als een ontroerende balans tussen superster en trotse moeder.

Kortom, met dit opmerkelijke optreden bevestigt Shakira eens te meer haar vermogen om haar imago te vernieuwen en tegelijkertijd trouw te blijven aan haar artistieke identiteit. Met haar stilistische durf, magnetische podiumpresentatie en de emoties die ze met haar kinderen deelt, laat de zangeres ons weer eens zien waarom ze een van de meest invloedrijke artiesten van haar generatie blijft.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
De betoverende schoonheid van het gezicht van dit Zuid-Afrikaanse model
Article suivant
« Cela me met mal à l’aise » : une icône des années 2000 se confie sur une scène qu’elle regrette

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

De betoverende schoonheid van het gezicht van dit Zuid-Afrikaanse model

Het Zuid-Afrikaanse model Candice Swanepoel heeft de sociale media opnieuw veroverd met een close-up Instagram-video van haar gezicht,...

De dochter van Christina Aguilera geeft toe dat ze haar moeder om deze specifieke reden liever zonder make-up ziet.

Christina Aguilera, bekend om haar glamoureuze looks en opvallende make-up, verraste iedereen door te onthullen dat haar 10-jarige...

In lingerie viert Lily Allen haar lichaam op haar veertigste en doorbreekt ze stereotypen.

Met een paar glamoureuze foto's en een stoere houding transformeert Lily Allen deze overgang naar een nieuw decennium...

Ze weegt 70 kg en wordt als "te zwaar" beschouwd voor haar sport.

Viktoria Hansova, de junior wereldkampioene skeleton van 2024, wordt geconfronteerd met een absurde paradox: met een lengte van...

"Je kont is niet zo groot": hoe een beroemde zangeres reageert op seksistische en racistische opmerkingen.

Soms is één enkele zin genoeg om veel bredere problemen aan het licht te brengen. Onlangs reageerde zangeres...

Deze Koreaanse actrice fascineert met een onverwacht "natuurlijke" look.

De Zuid-Koreaanse actrice en model Han So Hee, bekend om haar smokey make-up en felrode lippen, verrast met...

© 2025 The Body Optimist