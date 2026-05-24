Moeder en dochter, Cindy Crawford en Kaia Gerber, stemmen hun outfits op elkaar af.

Wanneer Cindy Crawford en Kaia Gerber samen verschijnen, valt hun opvallende gelijkenis direct op. Tijdens een recent evenement voor het merk Re/Done wisten het moeder-dochterduo de fotografen opnieuw te betoveren met bijpassende denimoutfits en een uitgesproken Californische stijl.

Cindy Crawford en Kaia Gerber vormen een opvallend modeduo.

Op een feest ter ere van de samenwerking tussen het Amerikaanse model en actrice Kaia Gerber en het merk Re/Done, poseerden moeder en dochter meerdere keren liefdevol voor de fotografen. Arm in arm poseerden Cindy Crawford en Kaia Gerber tegen een natuurlijke achtergrond en een enorm logo van het Amerikaanse merk.

Tijdens het evenement werd ook een korte film vertoond die verband hield met de samenwerking. In de film is Kaia Gerber te zien in verschillende outfits, geïnspireerd op de kenmerkende vintage en minimalistische stijl van Re/Done. Het Amerikaanse model Cindy Crawford, die regelmatig op de rode loper verschijnt en in modecampagnes te zien is, en haar dochter (Kaia Gerber) kozen dit keer voor een meer ontspannen aanpak, maar waren desondanks perfect op elkaar afgestemd.

Bijpassende denimlooks in een typisch Californische stijl.

Voor deze gelegenheid koos Kaia Gerber voor een licht cropped witte gebreide trui in combinatie met een loszittende, versleten jeans. Ze maakte haar outfit compleet met een oversized zonnebril, subtiele oorringen en metallic sandalen met bandjes.

Naast hem droeg Cindy Crawford ook een outfit van top tot teen in denim, bestaande uit een licht denim overhemd dat lichtjes open gedragen werd en een rechte, hooggetailleerde jeans. Het voormalige supermodel maakte haar outfit compleet met verschillende armbanden en sandalen voor een casual-chique look. Het resultaat: twee op elkaar afgestemde maar toch verschillende looks, met tijdloze snitten en een natuurlijk kleurenpalet, trouw aan de Californische stijl die Cindy Crawfords imago zo lang heeft bepaald.

Een gelijkenis die mensen al jaren fascineert.

Sinds Kaia Gerber haar modellendebuut maakte, wordt ze vaak vergeleken met haar moeder. Hetzelfde bruine haar, vergelijkbare gelaatstrekken en hetzelfde gemak voor de camera: Kaia wordt vaak gezien als "de natuurlijke erfgenaam van de Crawford-stijl".

Kaia Gerber heeft in de loop der jaren desondanks haar eigen, unieke mode-identiteit ontwikkeld. Als muze voor grote modehuizen en vaste gast op de Fashion Weeks, wisselt ze af tussen minimalistische looks, vintage-inspiraties en meer gewaagde silhouetten. Hun gezamenlijke verschijning op dit evenement was een herinnering aan hoe hun hechte band verder reikt dan louter familiebanden; ze vormen een waar modeduo dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de industrie.

Kaia Gerber staat centraal in de nieuwe Re/Done-campagne.

Tijdens het evenement werd ook het creatieve project van Kaia Gerber met Re/Done gevierd. Het merk, bekend om zijn herinterpretaties van vintage denim, presenteerde een korte film met het model in diverse alledaagse scènes.

In filmpjes die op sociale media zijn gedeeld, is Kaia Gerber te zien in verschillende outfits geïnspireerd op de jaren 90 en 2000: korte spijkerbroekjes, een wit tanktopje, doorszichtige zwarte panty's en een oversized spijkerbroek die nonchalant wordt gedragen. De campagne speelt in op een retro en filmische esthetiek, geheel in lijn met de stijl van het Amerikaanse merk.

Het moeder-dochterduo blijft de modewereld boeien.

Cindy Crawford en Kaia Gerber behoren tot de meest prominente moeder-dochterduo's in de modewereld. Hun gezamenlijke verschijningen trekken regelmatig de aandacht, zowel vanwege hun fysieke gelijkenis als vanwege hun gevoel voor stijl. Naast het "identieke kopieereffect" dat vaak op sociale media wordt besproken, lijkt hun band ook gekenmerkt te worden door een oprechte professionele begeleiding.

Cindy Crawford, een iconische figuur onder de supermodellen van de jaren 90, steunt de carrière van haar dochter al jaren in een wereld die ze door en door kent. Deze nieuwste, op elkaar afgestemde verschijning bevestigt eens te meer hun invloed in de mode-industrie, waar ze een tijdloze maar toegankelijke visie op chic belichamen.

Met hun bijpassende denimoutfits en overduidelijke kameraadschap trokken Cindy Crawford en Kaia Gerber opnieuw alle aandacht. Het moeder-dochterduo combineert mode-erfgoed met een moderne stijl en belichaamt een natuurlijke elegantie die zowel fotografen als mode-liefhebbers aanspreekt. Hun verschijning onderstreept bovendien de heropleving van tijdloze denim en silhouetten geïnspireerd op de jaren 90, die modieuzer zijn dan ooit.