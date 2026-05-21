In Miami zorgt deze voormalige tennisster voor opschudding met haar zomerfoto's.

@geniebouchard / Instagram

De voormalige Canadese tennisster Eugenie Bouchard deelde vanuit Miami een reeks zonovergoten foto's op haar Instagram-account, wat direct veel enthousiasme bij haar volgers opwekte. Bouchard, die in juli 2025 afscheid nam van de professionele tenniswereld, geniet van de zomerse en rustige sfeer in de stad in Florida, ver weg van de schijnwerpers van internationale toernooien.

Een zonnige en ontspannen sfeer.

In een reeks van zeven foto's die ze op sociale media plaatste, presenteert de voormalige kampioene een waar plaatje van Miami. Met een cocktail in de hand, badend in het warme, gouden licht dat typisch is voor Florida, verschijnt ze in zachte, stralende tinten, met de karakteristieke ambiance van de Amerikaanse kust op de achtergrond. "Het is weer die tijd van het jaar! 🍹" schreef ze humoristisch bij de post, waarmee ze in een paar woorden de ontspannen sfeer van het moment en de komst van warmer weer perfect samenvatte.

Een nieuw, actief leven op sociale media.

Sinds haar afscheid van de topsport in juli 2025 heeft Eugenie Bouchard zichzelf geleidelijk opnieuw uitgevonden op sociale media. Nu ze niet langer gebonden is aan het veeleisende toernooischema, deelt ze regelmatig momenten uit haar dagelijks leven met haar fans: reizen, trainingen, tijd met vrienden en zonnige vakanties. Deze nieuwe, meer persoonlijke en minder beperkte dimensie van haar publieke aanwezigheid heeft een trouwe schare fans weten te boeien die al haar berichten enthousiast volgen.

Een terugblik op een opmerkelijke carrière

Naast de zomerse sfeer van de foto is het de moeite waard om de indrukwekkende sportcarrière van de Canadese te vermelden. Eugenie Bouchard bereikte in 2014 de vijfde plaats op de wereldranglijst, een cruciaal jaar waarin ze op slechts 20-jarige leeftijd de halve finale van de Australian Open bereikte, voordat ze de finale van Wimbledon haalde. Daarmee werd ze de eerste Canadese die voor haar land een Grand Slam-finale in het enkelspel bereikte. Eerder, in 2012, won ze al het juniorenkampioenschap op Wimbledon en in 2013 werd ze uitgeroepen tot WTA New Player of the Year.

Met deze reeks zonovergoten foto's uit Miami laat Eugenie Bouchard ons zien dat haar afscheid van de sportwereld geenszins het einde van haar publieke optreden betekent. Het is een nieuw, lichter en vrijer hoofdstuk dat ze nu in haar eigen tempo en met een natuurlijke souplesse schrijft.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Na de geboorte van haar dochter deelt Hailee Steinfeld haar reflecties over de periode na de bevalling.
"Ik heb mijn leven verwoest": Deze countryzangeres onthult dat ze vanaf de eerste avond spijt had van haar huwelijk.

