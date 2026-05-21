In een gouden jurk schittert Ester Expósito op het filmfestival van Cannes.

@ester_exposito / Instagram

Ester Expósito, de Spaanse actrice en model die bekend is van haar rol als Carla Rosón Caleruega in de Netflix-serie "Elite", maakte een bijzonder oogverblindende verschijning op de rode loper van het filmfestival van Cannes in 2026 voor de vertoning van de film "The Battle of de Gaulle: The Age of Iron". Ze viel op als een ware "gouden meid" van de avond, gehuld in een gouden jurk die bij elke stap het licht ving.

Een gouden jurk met een dubbele persoonlijkheid.

Het pronkstuk van deze verschijning, de gouden jurk gedragen door Ester Expósito, onderscheidt zich door de tweedelige constructie, die speelt met een opvallend contrast van materialen en volumes. Ontworpen om de spotlights te vangen, toont de jurk een oogverblindend gouden kleurenpalet dat elke beweging van de actrice transformeert in een spel van reflecties. Deze dualiteit, tussen de structuur van het bovenstuk en de lichtheid van het onderstuk, verleent het ensemble een architectonische en etherische dimensie, perfect passend bij de plechtigheid van een wandeling over de rode loper in Cannes.

Tussen gecontroleerde structuur en zonnestraling

Het bovenste deel van de jurk benadrukt structuur en precisie. Dit lijfje, vervaardigd uit banden, wordt onderbroken door grafische uitsnijdingen die het silhouet scherp definiëren. Deze constructie geeft het algehele ontwerp een bijna sculpturale dimensie, terwijl er gespeeld wordt met het contrast tussen gesloten vlakken en strategisch geplaatste openingen.

Onderaan verandert de jurk subtiel van stijl met een fijnmazig net, bedekt met glinsterende applicaties. Deze sprankelende versieringen, verspreid over de hele stof, versterken het gouden effect van het bovenstuk en voegen tegelijkertijd extra lichtheid en beweging toe. Om dit "diva"-silhouet compleet te maken, liet Ester Expósito haar haar los en golvend, waardoor het haar gezicht op natuurlijke wijze omlijstte en de algehele stralende uitstraling versterkte.

Met deze gouden jurk maakte Ester Expósito een van de meest stralende verschijningen van het 79e Filmfestival van Cannes. Een staaltje stijl dat architectonische precisie combineert met sprankelende pracht, waarmee ze haar plaats onder de nieuwe mode-iconen van de rode loper bevestigt.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
In Mexico showt Zara Larsson haar figuur in een outfit met pailletten.
In een lange rode jurk trok Adriana Karembeu alle ogen naar zich toe op de rode loper.

