Na de geboorte van haar dochter deelt Hailee Steinfeld haar reflecties over de periode na de bevalling.

Enkele weken na de geboorte van haar eerste dochter besloot de Amerikaanse actrice Hailee Steinfeld openhartig te vertellen over haar leven als kersverse moeder. In een bericht op haar persoonlijke nieuwsbrief, "Beau Society", spreekt ze met een zeldzame eerlijkheid over de eerste weken na de bevalling. De kern van haar boodschap: het belang van zelfcompassie en de noodzaak om de kwetsbaarheid te erkennen die vrouwen ervaren na de bevalling, een periode die maar al te vaak over het hoofd wordt gezien.

Een getuigenis die hij deelde in zijn nieuwsbrief.

Haar nieuwsbrief "Beau Society", die ze lanceerde tijdens de acteursstaking van de SAG in 2023, is in de loop der maanden uitgegroeid tot een persoonlijke en warme plek waar Hailee Steinfeld zich kan uiten. Ze deelt er regelmatig recepten, reflecties over het dagelijks leven, culturele favorieten en nu ook haar ervaringen als kersverse moeder. Deze laatste blogpost, geschreven slechts enkele weken na de geboorte van haar baby, heeft de vorm van een brief aan haar abonnees, waarin ze een kalm en oprecht perspectief biedt.

Zachtaardigheid, dat is het sleutelwoord voor de eerste paar weken.

In haar boodschap benadrukt Hailee Steinfeld de noodzaak voor nieuwe moeders om een houding van "extreme zelfzorg" aan te nemen. "Ik zit nog in die vroege fase en ik moet mezelf eraan herinneren om in alle opzichten heel lief voor mezelf te zijn: fysiek, mentaal, qua voeding en spiritueel," vertrouwt ze me toe. Deze eenvoudige en universele oproep tot mildheid vindt bijzonder veel weerklank in een tijd waarin veel nieuwe moeders zichzelf onder grote druk zetten om snel na de zwangerschap weer in vorm te komen en een zogenaamd normaal leven te leiden.

De bijdrage van Ayurveda en de keuken van moeders.

Hailee Steinfeld deelt ook het advies dat ze kreeg van haar doula, een geboortebegeleidster. Geïnspireerd door Ayurveda, de traditionele Indiase geneeskunde, raadde haar doula haar aan om tijdens haar herstel de voorkeur te geven aan warme gerechten om de spijsvertering en de opname van voedingsstoffen te bevorderen. Hailee Steinfeld herinnert zich met plezier een albondigas-soep die haar eigen moeder had gemaakt, die volgens haar "net zo mooi was om te zien als heerlijk om te eten". Dit hartverwarmende familiemoment herinnert ons eraan hoe belangrijk familie en vrienden zijn tijdens deze overgang naar het moederschap.

Een naslagwerk

De actrice deelde ook wat ze momenteel leest: "De eerste 40 dagen", een boek van Heng Ou dat specifiek is gewijd aan de zorg die vrouwen nodig hebben tijdens de eerste 40 dagen na de bevalling. Hailee Steinfeld vertelde dat elk woord van het boek haar diep raakte. Ze citeerde met name een passage die haar opviel: "Zelfs 40 dagen na de bevalling verkeert de moeder nog steeds in een staat van grote kwetsbaarheid. Mensen begrijpen dit voor de baby, maar niet voor de moeder zelf." Deze zin, die ze graag openbaar wilde delen, dient als een cruciale herinnering aan een realiteit die nog steeds te vaak over het hoofd wordt gezien.

De kwetsbaarheid van de jonge moeder erkennen.

Naast voedingsadviezen is Hailee Steinfelds boodschap een krachtig pleidooi voor erkenning van de specifieke behoeften van nieuwe moeders. Haar weloverwogen en warme woorden helpen de soms beklemmende stilte rond de postpartumperiode te doorbreken en herinneren ons eraan dat de overgang naar het moederschap niet beperkt is tot de geboorte van een kind. Het omvat ook een ingrijpende transformatie, zowel fysiek als emotioneel, die met geduld, vriendelijkheid en steun omarmd moet worden.

Een levensfase die diep resoneert met een nieuw hoofdstuk.

Deze persoonlijke onthulling komt op een cruciaal moment in de carrière van de actrice. Na haar eerste zwangerschap deelde Hailee Steinfeld onlangs in een interview met Bustle magazine het gevoel "het vrouw-zijn volledig te omarmen". Haar nieuwste rol in de film "Sinners", geregisseerd door Ryan Coogler en met Michael B. Jordan in de hoofdrol, kwam volgens haarzelf op een ideaal moment. "Alles gebeurt met een reden. Timing is alles", zei ze, en benadrukte dat deze vruchtbare professionele periode samenvalt met een belangrijke persoonlijke mijlpaal.

Door zo openhartig te vertellen over de eerste weken van haar moederschap, biedt Hailee Steinfeld haar lezers een zeldzaam en oprecht verslag. Haar woorden, zowel goed onderbouwd als teder, helpen een vaak verwaarloosde periode in het moederschap te belichten: de tijd waarin de kersverse moeder, na de opwinding van de geboorte van de baby, ook de tijd moet nemen om weer contact met zichzelf te maken, haar leven opnieuw op te bouwen en zichzelf de ruimte te geven om tot rust te komen.