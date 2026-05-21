In een jurk met veren maakt Cindy Crawford een spectaculaire comeback op de catwalk.

Léa Michel
@cindycrawford / Instagram

Tijdens een spectaculaire modeshow op Times Square in New York op 17 mei 2026 maakte Cindy Crawford haar comeback op de catwalk in een silhouet dat even sculpturaal als onvergetelijk was. Voor de presentatie van de Cruise 2027-collectie van een vooraanstaand Italiaans luxemodehuis betrad het Amerikaanse supermodel de catwalk in een zwarte jurk die volledig van veren was gemaakt.

Een jurk gemaakt van veren.

Het pronkstuk van deze verschijning is het opmerkelijke vakmanschap waarmee de hele jurk is bekleed met veren. De veren zijn verre van een louter decoratief element; ze bedekken het silhouet van begin tot eind en geven de stof een levendige en organische uitstraling. Bij elke stap die Cindy Crawford zet, golven de veren zachtjes mee, waardoor een visuele vibratie ontstaat die het silhouet van binnenuit tot leven brengt.

De keuze voor volledig zwart is een ander sterk punt van deze outfit. Door te kiezen voor een monochroom kleurenpalet, vestigt de ontwerpster alle aandacht op het materiaal zelf: de veren onderscheiden zich niet langer door hun kleur, maar door hun textuur, hun reflecties en de manier waarop ze met het licht spelen. Dit minimalistische kleurenpalet geeft de jurk een bijna grafische dimensie, ergens tussen een mode-item en een kunstinstallatie.

De terugkeer van een icoon

Naast de jurk zelf is het vooral de aanwezigheid van Cindy Crawford die dit moment een bijzondere dimensie geeft. Als iconische figuur in de topmodellenwereld sinds de jaren 80 en 90 heeft ze haar stempel op de modegeschiedenis gedrukt zoals weinig andere modellen vóór haar. Nu ze 60 is, blijft ze de aandacht trekken met haar figuur en charisma op de catwalk, waarmee ze bewijst dat een modellencarrière geen kwestie van leeftijd is.

Een hele reeks iconische figuren

Cindy Crawford was niet de enige die de show stal. Ook Paris Hilton verscheen op de catwalk en maakte een opvallende verschijning met een nieuwe bruine haarkleur en een dramatische, zwierige gele jurk. Verschillende beroemdheden uit de entertainment- en sportwereld zaten op de eerste rij, wat het belang onderstreepte dat het modehuis aan het evenement hechtte.

Met deze verschijning laat Cindy Crawford ons weer eens zien wat een geweldige modeshow zo magisch maakt. Haar zwarte jurk met veren, die zowel architectonisch als organisch, ingetogen als theatraal is, zal een van de meest opvallende beelden van deze presentatie in New York blijven.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Heidi Klum zorgde in een gouden kanten jurk voor een sensatie op de rode loper van Cannes.

Het Duits-Amerikaanse model, televisiepresentatrice en actrice Heidi Klum verscheen op de rode loper van het filmfestival van Cannes...

