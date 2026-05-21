In een lange rode jurk trok Adriana Karembeu alle ogen naar zich toe op de rode loper.

Léa Michel
@adrianakarembeusklenarikova / Instagram

Het 79e Filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026) was bijzonder levendig dankzij de vertoning buiten competitie van "The Battle of de Gaulle: The Iron Age". Tussen de vele beroemdheden op de rode loper trok het Slowaakse model, actrice en televisiepresentatrice Adriana Karembeu in het bijzonder de aandacht. Als bekend gezicht in de Franse mediawereld koos ze voor een opvallende look, met een lange rode jurk en een gedurfd platinablond kapsel.

Een lange, felrode jurk

Het pronkstuk van deze verschijning, de lange rode jurk van Adriana Karembeu, viel op als een van de meest opvallende kleurkeuzes van de avond. Deze levendige, tijdloze en dramatische tint is een klassieker op de rode loper van Cannes, waar hij zowel zelfvertrouwen als elegantie uitstraalt. De vloeiende, vloerlange zoom verlengde harmonieus haar silhouet en gaf het ensemble een plechtige uitstraling, perfect passend bij het prestigieuze karakter van het evenement. Het rood, vastgelegd door de flitsen van de fotografen, zorgde ervoor dat haar aanwezigheid direct opviel.

Een platina kapsel

Een ander opvallend element van deze verschijning was haar kapsel. Adriana Karembeu had gekozen voor een korte, platinablonde bob, die scherp contrasteerde met de warme kleur van haar rode jurk. Dit korte, stralende kapsel was verre van een detail, maar versterkte juist het zelfverzekerde karakter van Adriana Karembeu's verschijning, in een uitgesproken eigentijdse stijl.

Een optreden in een prestigieuze omgeving

Deze verschijning viel samen met de vertoning buiten mededinging van "The Battle of de Gaulle: The Iron Age", een van de hoogtepunten van dit 79e Filmfestival van Cannes. Zoals elk jaar trekt het evenement een groot aantal beroemdheden uit de film-, mode- en entertainmentwereld, die op de trappen van het Palais des Festivals strijden om de meest elegante outfit. In deze setting viel Adriana Karembeu op met een look die zowel ingetogen als spectaculair was.

Met haar lange rode jurk en platinablonde haar maakte Adriana Karembeu een van de meest memorabele verschijningen van de avond. Een toonbeeld van ingetogen elegantie, gebaseerd op de kracht van een kleur en het gedurfde contrast.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
In een gouden jurk schittert Ester Expósito op het filmfestival van Cannes.
Article suivant
"De mooiste van het festival": dit model betovert Cannes met een minimalistische look.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"De mooiste van het festival": dit model betovert Cannes met een minimalistische look.

Het Franse model en actrice Thylane Blondeau maakte een opvallende verschijning op de rode loper van het 79e...

In een gouden jurk schittert Ester Expósito op het filmfestival van Cannes.

Ester Expósito, de Spaanse actrice en model die bekend is van haar rol als Carla Rosón Caleruega in...

In Mexico showt Zara Larsson haar figuur in een outfit met pailletten.

De Zweedse singer-songwriter Zara Larsson deelde een reeks kleurrijke en zonnige foto's op Instagram, genomen tijdens haar recente...

In een jurk met veren maakt Cindy Crawford een spectaculaire comeback op de catwalk.

Tijdens een spectaculaire modeshow op Times Square in New York op 17 mei 2026 maakte Cindy Crawford haar...

Heidi Klum zorgde in een gouden kanten jurk voor een sensatie op de rode loper van Cannes.

Het Duits-Amerikaanse model, televisiepresentatrice en actrice Heidi Klum verscheen op de rode loper van het filmfestival van Cannes...

De 51-jarige Eva Longoria straalt in een jurk met pailletten.

Op een prestigieus feest in de marge van het filmfestival van Cannes maakte de Amerikaanse actrice, regisseur en...