In een lange rode jurk trok Adriana Karembeu alle ogen naar zich toe op de rode loper.

Het 79e Filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026) was bijzonder levendig dankzij de vertoning buiten competitie van "The Battle of de Gaulle: The Iron Age". Tussen de vele beroemdheden op de rode loper trok het Slowaakse model, actrice en televisiepresentatrice Adriana Karembeu in het bijzonder de aandacht. Als bekend gezicht in de Franse mediawereld koos ze voor een opvallende look, met een lange rode jurk en een gedurfd platinablond kapsel.

Een lange, felrode jurk

Het pronkstuk van deze verschijning, de lange rode jurk van Adriana Karembeu, viel op als een van de meest opvallende kleurkeuzes van de avond. Deze levendige, tijdloze en dramatische tint is een klassieker op de rode loper van Cannes, waar hij zowel zelfvertrouwen als elegantie uitstraalt. De vloeiende, vloerlange zoom verlengde harmonieus haar silhouet en gaf het ensemble een plechtige uitstraling, perfect passend bij het prestigieuze karakter van het evenement. Het rood, vastgelegd door de flitsen van de fotografen, zorgde ervoor dat haar aanwezigheid direct opviel.

Een platina kapsel

Een ander opvallend element van deze verschijning was haar kapsel. Adriana Karembeu had gekozen voor een korte, platinablonde bob, die scherp contrasteerde met de warme kleur van haar rode jurk. Dit korte, stralende kapsel was verre van een detail, maar versterkte juist het zelfverzekerde karakter van Adriana Karembeu's verschijning, in een uitgesproken eigentijdse stijl.

Een optreden in een prestigieuze omgeving

Deze verschijning viel samen met de vertoning buiten mededinging van "The Battle of de Gaulle: The Iron Age", een van de hoogtepunten van dit 79e Filmfestival van Cannes. Zoals elk jaar trekt het evenement een groot aantal beroemdheden uit de film-, mode- en entertainmentwereld, die op de trappen van het Palais des Festivals strijden om de meest elegante outfit. In deze setting viel Adriana Karembeu op met een look die zowel ingetogen als spectaculair was.

Met haar lange rode jurk en platinablonde haar maakte Adriana Karembeu een van de meest memorabele verschijningen van de avond. Een toonbeeld van ingetogen elegantie, gebaseerd op de kracht van een kleur en het gedurfde contrast.