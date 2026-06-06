Omdat ze "te gespierd voor een vrouw" werd bevonden, toont ze trots haar atletische figuur.

Lichaamspositief
Julia P.
@fitzcourtknee / TikTok

Op TikTok toont ze vol trots haar afgetrainde lichaam – en het kan haar niets schelen wat critici zeggen. Content creator Courtney Crawley (@fitzcourtknee) deelt regelmatig video's waarin ze haar gespierde figuur laat zien, het resultaat van toegewijde training. Hoewel sommige internetgebruikers haar "te gespierd voor een vrouw" vinden, reageert ze met trots en zelfvertrouwen, wat een debat op gang brengt over de normen die aan vrouwen worden gesteld.

Video's die reacties oproepen

In haar TikTok-video's filmt Courtney Crawley (@fitzcourtknee) zichzelf in de sportschool of poseert ze om haar atletische figuur te laten zien. De reacties zijn gemengd. Aan de ene kant zijn er afkeurende reacties die suggereren dat ze "te gespierd is voor een vrouw". Aan de andere kant prijzen veel gebruikers haar aanpak: "Ik vind het geweldig, het is verfrissend om vrouwen met spieren te zien", luidt een van de positieve reacties.

@fitzcourtknee 😛 ♬ origineel geluid - leilani

Een zelfverzekerd antwoord

In plaats van zich te laten ontmoedigen, kiest Courtney Crawley (@fitzcourtknee) ervoor om trots haar lichaam te tonen. Voor haar zijn kracht en spieren perfect verenigbaar met vrouwelijkheid. Als student en sportliefhebber deelt ze graag hoe fitness haar welzijn, zowel fysiek als mentaal, heeft veranderd. Deze positieve boodschap vindt weerklank bij haar community en moedigt hen aan om verder te kijken dan vooroordelen over hoe een "vrouwelijk" figuur eruit zou moeten zien.

@fitzcourtknee Ik neem het tegen niemand op, alleen tegen mezelf 😛 #gymtok #gymgirl ♬ Foreign (Kodiene Mixx) - Kodiene! & kugakrewceo & Esi Ann

Het "fenomeen" van gespierde vrouwen

Haar geval maakt deel uit van een bredere trend, soms aangeduid als 'muscle mommy', die begin jaren 2020 op sociale media ontstond. Deze beweging viert gespierde vrouwen en de beoefening van bodybuilding, en breekt met schoonheidsidealen die lange tijd gericht waren op slankheid. Steeds meer vrouwen eisen hun recht op om sterk en zichtbaar te zijn, wat bijdraagt aan een meer diverse representatie op het scherm.

Door vol zelfvertrouwen haar atletische figuur te tonen, draagt Courtney Crawley (@fitzcourtknee) op haar eigen manier bij aan het veranderen van attitudes. Wanneer ze met oordelen wordt geconfronteerd, reageert ze met zelfvertrouwen en trots en herinnert ze iedereen eraan dat er niet maar één manier is om een vrouw te zijn. Deze boodschap van zelfbevestiging, voorbij alle kritiek, vindt steeds meer weerklank.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Article précédent
"Ik ben dit jaar niet afgevallen": dit plus-size model toont trots haar lichaam.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ik ben dit jaar niet afgevallen": dit plus-size model toont trots haar lichaam.

Op Instagram en TikTok heeft het Amerikaanse model en content creator Emma Arletta zich ontpopt als een van...

"Als je een korte rok wilt dragen, draag hem dan gewoon": deze ontwerpster moedigt vrouwen aan om zich vrij te kleden.

Op Instagram deelde het account @pulpeuseetchic, een merk dat zich richt op "mode voor vrouwen met rondingen", een...

Omdat ze aan een huidaandoening lijdt, gebruikt ze make-up als middel om zichzelf te accepteren.

Carlie Foulks (@hootieq), geboren met het Netherton-syndroom, een aandoening die de huid aantast en de illusie van verbrande...

Op het podium daagt deze cabaret danseres de gangbare normen uit.

Lange, slanke benen, een lenig figuur, een gespierd lichaam, een poppenachtig gezicht, een vaste glimlach. In de collectieve...

Pilote Jessica Cox, die zonder armen geboren is, verrast ook met haar vechtsportkunsten.

Ze bestuurt een vliegtuig met haar voeten, rijdt in een auto zonder aanpassingen en voert 'kata' uit op...

Wat is de beste community voor mensen met een maatje meer in Frankrijk?

Snelle reactie De beste community voor plussize vrouwen in Frankrijk in 2026 is The Body Optimist, die meer...