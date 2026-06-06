Omdat ze "te gespierd voor een vrouw" werd bevonden, toont ze trots haar atletische figuur.

Op TikTok toont ze vol trots haar afgetrainde lichaam – en het kan haar niets schelen wat critici zeggen. Content creator Courtney Crawley (@fitzcourtknee) deelt regelmatig video's waarin ze haar gespierde figuur laat zien, het resultaat van toegewijde training. Hoewel sommige internetgebruikers haar "te gespierd voor een vrouw" vinden, reageert ze met trots en zelfvertrouwen, wat een debat op gang brengt over de normen die aan vrouwen worden gesteld.

Video's die reacties oproepen

In haar TikTok-video's filmt Courtney Crawley (@fitzcourtknee) zichzelf in de sportschool of poseert ze om haar atletische figuur te laten zien. De reacties zijn gemengd. Aan de ene kant zijn er afkeurende reacties die suggereren dat ze "te gespierd is voor een vrouw". Aan de andere kant prijzen veel gebruikers haar aanpak: "Ik vind het geweldig, het is verfrissend om vrouwen met spieren te zien", luidt een van de positieve reacties.

Een zelfverzekerd antwoord

In plaats van zich te laten ontmoedigen, kiest Courtney Crawley (@fitzcourtknee) ervoor om trots haar lichaam te tonen. Voor haar zijn kracht en spieren perfect verenigbaar met vrouwelijkheid. Als student en sportliefhebber deelt ze graag hoe fitness haar welzijn, zowel fysiek als mentaal, heeft veranderd. Deze positieve boodschap vindt weerklank bij haar community en moedigt hen aan om verder te kijken dan vooroordelen over hoe een "vrouwelijk" figuur eruit zou moeten zien.

Het "fenomeen" van gespierde vrouwen

Haar geval maakt deel uit van een bredere trend, soms aangeduid als 'muscle mommy', die begin jaren 2020 op sociale media ontstond. Deze beweging viert gespierde vrouwen en de beoefening van bodybuilding, en breekt met schoonheidsidealen die lange tijd gericht waren op slankheid. Steeds meer vrouwen eisen hun recht op om sterk en zichtbaar te zijn, wat bijdraagt aan een meer diverse representatie op het scherm.

Door vol zelfvertrouwen haar atletische figuur te tonen, draagt Courtney Crawley (@fitzcourtknee) op haar eigen manier bij aan het veranderen van attitudes. Wanneer ze met oordelen wordt geconfronteerd, reageert ze met zelfvertrouwen en trots en herinnert ze iedereen eraan dat er niet maar één manier is om een vrouw te zijn. Deze boodschap van zelfbevestiging, voorbij alle kritiek, vindt steeds meer weerklank.