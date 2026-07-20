"Cellulitis bij een vrouw is niet afstotend": haar boodschap over het lichaam lokt reacties uit.

Wat als we zouden stoppen met zo kritisch te kijken naar onze fysieke kenmerken? Content creator Sarah Nicole Landry, bekend op Instagram als @thebirdspapaya, deelt een gedachte die ons aanmoedigt om onze kijk op ons lichaam te veranderen. Haar boodschap: wat wij soms als 'imperfecties' bij onszelf beschouwen, kan bij anderen juist mooi en natuurlijk zijn.

Een keerpunt dat je kijk op jezelf verandert.

In een video die ze op Instagram plaatste, vertelt Sarah Nicole Landry over een simpele maar zeer betekenisvolle ontdekking. Ze legt uit dat ze nooit eerder met afwijzende of veroordelende gevoelens naar de cellulitis , striemen of rondingen van een andere vrouw had gekeken. Integendeel, ze herinnert zich een specifiek moment dat haar perspectief veranderde: toen ze de striemen van een model zag en ze mooi vond.

Het was een openbaring voor haar, omdat dezelfde littekens die ze bij anderen bewonderde, eerder een bron van onzekerheid voor haar waren geweest toen ze op haar eigen lichaam verschenen. Deze ervaring zette haar aan het denken over hoe we onszelf beoordelen: waarom zijn we soms niet in staat om onszelf dezelfde vriendelijkheid te gunnen die we anderen van nature bieden?

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya)

Complexen worden vaak aangeleerd, niet dat ze aangeboren zijn.

Voor Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) komt dit harde zelfbeeld niet per se van binnenuit. Het wordt vaak beïnvloed door jarenlange herhaalde boodschappen over wat een 'perfect lichaam' inhoudt. Tussen bewerkte foto's, onbereikbare schoonheidsidealen en de druk om constant ons uiterlijk te veranderen, is het gemakkelijk om kritiek te internaliseren die niet eens van onszelf afkomstig is.

Cellulitis, huidonzuiverheden en variaties in lichaamsvorm worden dan "dingen om te verbergen", terwijl ze simpelweg deel uitmaken van de diversiteit aan lichamen. Haar boodschap benadrukt een cruciaal idee: als we de lichamen van anderen mooi, authentiek en uniek vinden, waarom zouden we dan minder vriendelijkheid voor ons eigen lichaam verdienen?

Ruimte maken voor zelfacceptatie

Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) moedigt ons via haar verhaal aan om onze innerlijke dialoog geleidelijk te veranderen. In plaats van ons te richten op wat we zouden willen uitwissen, waarom zouden we niet leren waarderen wat ons lichaam ons allemaal laat ervaren?

Het moedigt ons aan om afstand te nemen van de negatieve gedachten die kunnen opkomen. Deze kritische stemmetjes bestaan soms, maar ze mogen niet de overhand krijgen. Het doel is niet om onszelf te dwingen alles meteen lief te hebben, maar om toe te werken naar een mildere, meer respectvolle relatie met onszelf. Elk lichaam vertelt een verhaal: rondingen, littekens , striemen en levensveranderingen zijn allemaal sporen van een unieke reis.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya)

Een boodschap die veel vrouwen aanspreekt.

De post van Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) lokte al snel talloze reacties uit. Veel vrouwen herkenden in haar woorden een ervaring die ze maar al te goed kennen: veel hogere eisen stellen aan hun eigen uiterlijk dan aan dat van anderen. Door de jaren heen is Sarah Nicole Landry een gerespecteerde stem geworden op het gebied van lichaamsacceptatie en zelfvertrouwen . Haar posts moedigen ons aan om los te komen van opgelegde normen en een realistischer, bevrijdender en positiever beeld van schoonheid te herontdekken.

Met deze boodschap herinnert Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) ons aan een waardevolle waarheid: ons lichaam hoeft niet "perfect" te zijn om geliefd te worden. De vriendelijkheid die we anderen tonen, verdienen we ook om aan onszelf te tonen.