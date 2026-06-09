Rugbyspeelster Ilona Maher, die kritiek kreeg na haar modeshow met strandkleding, reageert openhartig.

Lichaamspositief
Julia P.
@ilonamaher / Instagram

Ilona Maher, bronzen medaillewinnares op de Olympische Spelen van Parijs 2024 met het Amerikaanse damesrugby-sevensteam, is uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke stemmen binnen de body positivity-beweging op sociale media. Haar meest recente reactie, geplaatst op TikTok na een golf van kritiek, illustreert dit perfect.

Een parade die tot controverse leidt.

Het begon allemaal op 30 mei 2026 in Miami. Voor de jaarlijkse modeshow van een belangrijk Amerikaans tijdschrift dat zich richt op badkleding, verscheen Ilona Maher in een blauw-wit gestreept badpak met een diepe decolleté die tot haar navel reikte. Een uitgesproken modern kledingstuk, gedragen met hetzelfde zelfvertrouwen dat de atlete elke zondag op het rugbyveld uitstraalt.

Enkele uren nadat de eerste foto's opdoken, barstte de commotie los op sociale media. Verschillende bijzonder harde reacties bekritiseerden openlijk haar uiterlijk en beschuldigden haar ervan "slecht gekleed" te zijn door de organisatie. Ilona Maher reageerde snel op deze beschuldiging.

De sarcastische reactie op TikTok

Op 4 juni 2026 plaatste Ilona Maher een videoboodschap voor de camera, waarin ze haar vermoeidheid noch haar gevoel voor humor probeerde te verbergen. "Jullie hebben me de beste reacties gegeven. Serieus, jullie hebben een talent voor woorden," begon ze sarcastisch. Voordat ze de zaken rechtzette: zij, en zij alleen, had de outfit uitgekozen. "Ik vond hem mooi. Ik vond het leuk dat jullie mijn hele rug en een stukje van mijn zij konden zien. Dus ik snap jullie, maar het was mijn keuze," legde ze uit.

Een vraag die verder reikt dan het individuele geval van Ilona Maher.

De rugbyspeelster reageerde niet alleen op de kritiek, maar stelde ook een bijzonder scherpzinnige vraag. "Is het echt 'onflatteus', of is het gewoon het feit dat er een voller figuur in zo'n ruimte te zien is dat het probleem is? Ik weet het niet, zeg het me maar," vroeg ze.

Deze vraag legt een diepgewortelde vooroordeel bloot in de hedendaagse modecultuur: kleding wordt alleen als 'flatterend' beschouwd als het 'het figuur slanker maakt' of voldoet aan traditionele slankheidsnormen. Dit denkkader, dat decennialang door tijdschriften is overgenomen, sluit in feite elke lichaamsvorm uit die van de norm afwijkt.

De body positive-beweging, een duidelijk omschreven filosofie.

Het uiterlijk van Ilona Maher past in een aanpak die ze al sinds haar beginjaren in de schijnwerpers uitdraagt. Voor haar miljoenen volgers herinnert Ilona Maher hen er regelmatig aan dat schoonheidsidealen volledig genegeerd kunnen worden. Ze vat haar filosofie samen in dezelfde video: "Trek je strandoutfit aan. Als je een lichaam hebt, dan heb je een lichaam dat gemaakt is voor het strand." Een treffende uitspraak die zomaar de officiële slogan van de hele zomer zou kunnen worden.

Ilona Maher geeft hiermee veel meer dan alleen een antwoord op haar critici. Ze biedt een ware les in zelfvertrouwen, in een tijdperk waarin schoonheidsidealen diepgeworteld zijn – en waarin een sportieve, vrouwelijke en assertieve stem het verschil maakt.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
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