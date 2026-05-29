"Ik ben dit jaar niet afgevallen": dit plus-size model toont trots haar lichaam.

Lichaamspositief
Julia P.
@emma.arletta / Instagram

Op Instagram en TikTok heeft het Amerikaanse model en content creator Emma Arletta zich ontpopt als een van de meest uitgesproken stemmen binnen de body positivity-beweging. Door middel van haar regelmatige posts en ongeremde uitingen promoot ze een bevrijdende visie op het lichaam en mode, die sterk aanslaat bij een publiek dat op zoek is naar een meer authentieke en inclusieve representatie.

Een virale post

Emma Arletta deelde een bijzonder treffende post op TikTok, die meteen weerklank vond bij haar volgers. In een simpele maar krachtige video verklaarde ze: "Ik ben dit jaar niet afgevallen, maar ik heb wel een marathon gelopen, mijn Pilates-instructeurscertificaat behaald en nog veel meer." Met slechts een paar woorden doorbreekt ze de conventies van de traditionele jaarevaluatie, die vaak gericht is op gewichtsverlies, om veel belangrijkere prestaties te benadrukken: persoonlijke groei en professionele voldoening.

De boodschap van body positivity als leidraad.

Deze bijdrage is verre van een op zichzelf staand bericht en sluit aan bij de kern van Emma Arletta's redactionele aanpak. Op haar verschillende sociale media-accounts promoot ze een zelfverzekerde en vrolijke kijk op lichaamsbeeld en viert ze lichaamstypes die doorgaans ondervertegenwoordigd (of onzichtbaar) zijn in de modewereld. Haar berichten, of het nu gaat om kledingaankopen, alledaagse outfits of shoppingselecties, brengen allemaal een simpele boodschap over: je hoeft je lichaam niet te veranderen om stijlvol te zijn, te stralen of het te verdienen om gezien te worden.

Een toegewijde en inspirerende reis

Emma Arletta begon haar carrière als model bij bureaus die gespecialiseerd zijn in het vertegenwoordigen van plussize modellen. In de loop der jaren breidde ze haar activiteiten uit en werd ze onder andere pilatesinstructrice. Ze zet zich regelmatig in voor meer inclusiviteit in de fitness- en wellnesswereld. Deze virale post is dan ook niet zomaar een "statement": het is gebaseerd op een concreet persoonlijk verhaal, gekenmerkt door toewijding en successen, die aantonen dat gezondheid en welzijn niet worden afgemeten aan gewichtsverlies.

Een groeiende gemeenschap

De impact van Emma Arletta op sociale media wordt niet alleen afgemeten aan het aantal volgers. In de reacties onder haar berichten delen veel gebruikers hoe haar content hen heeft geholpen: hernieuwd zelfvertrouwen, een nieuwe manier van kleden en een positiever beeld van hun eigen lichaam. Haar toegankelijke boodschap draagt bij aan de transformatie van onze collectieve relatie met ons lichaam, waarbij diversiteit en zelfacceptatie centraal komen te staan in het modedebat.

Door middel van deze krachtige publicatie en haar blijvende inzet herinnert Emma Arletta ons eraan dat de waarde van een leven niet wordt afgemeten aan kilo's of silhouet, maar aan zelfcompassie. Een waardevolle stem die dag in dag uit bijdraagt aan het verbreden van de horizon van het medialandschap wat betreft de representatie van lichamen.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Article précédent
"Als je een korte rok wilt dragen, draag hem dan gewoon": deze ontwerpster moedigt vrouwen aan om zich vrij te kleden.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Als je een korte rok wilt dragen, draag hem dan gewoon": deze ontwerpster moedigt vrouwen aan om zich vrij te kleden.

Op Instagram deelde het account @pulpeuseetchic, een merk dat zich richt op "mode voor vrouwen met rondingen", een...

Omdat ze aan een huidaandoening lijdt, gebruikt ze make-up als middel om zichzelf te accepteren.

Carlie Foulks (@hootieq), geboren met het Netherton-syndroom, een aandoening die de huid aantast en de illusie van verbrande...

Op het podium daagt deze cabaret danseres de gangbare normen uit.

Lange, slanke benen, een lenig figuur, een gespierd lichaam, een poppenachtig gezicht, een vaste glimlach. In de collectieve...

Pilote Jessica Cox, die zonder armen geboren is, verrast ook met haar vechtsportkunsten.

Ze bestuurt een vliegtuig met haar voeten, rijdt in een auto zonder aanpassingen en voert 'kata' uit op...

Wat is de beste community voor mensen met een maatje meer in Frankrijk?

Snelle reactie De beste community voor plussize vrouwen in Frankrijk in 2026 is The Body Optimist, die meer...

Dit model, die vitiligo heeft, toont trots haar vlekken.

Op sociale media maken sommige persoonlijkheden een blijvende indruk met hun stijl, anderen met hun boodschap. Het Amerikaanse...