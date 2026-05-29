"Ik ben dit jaar niet afgevallen": dit plus-size model toont trots haar lichaam.

Op Instagram en TikTok heeft het Amerikaanse model en content creator Emma Arletta zich ontpopt als een van de meest uitgesproken stemmen binnen de body positivity-beweging. Door middel van haar regelmatige posts en ongeremde uitingen promoot ze een bevrijdende visie op het lichaam en mode, die sterk aanslaat bij een publiek dat op zoek is naar een meer authentieke en inclusieve representatie.

Een virale post

Emma Arletta deelde een bijzonder treffende post op TikTok, die meteen weerklank vond bij haar volgers. In een simpele maar krachtige video verklaarde ze: "Ik ben dit jaar niet afgevallen, maar ik heb wel een marathon gelopen, mijn Pilates-instructeurscertificaat behaald en nog veel meer." Met slechts een paar woorden doorbreekt ze de conventies van de traditionele jaarevaluatie, die vaak gericht is op gewichtsverlies, om veel belangrijkere prestaties te benadrukken: persoonlijke groei en professionele voldoening.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Emma Arletta (@emma.arletta)

De boodschap van body positivity als leidraad.

Deze bijdrage is verre van een op zichzelf staand bericht en sluit aan bij de kern van Emma Arletta's redactionele aanpak. Op haar verschillende sociale media-accounts promoot ze een zelfverzekerde en vrolijke kijk op lichaamsbeeld en viert ze lichaamstypes die doorgaans ondervertegenwoordigd (of onzichtbaar) zijn in de modewereld. Haar berichten, of het nu gaat om kledingaankopen, alledaagse outfits of shoppingselecties, brengen allemaal een simpele boodschap over: je hoeft je lichaam niet te veranderen om stijlvol te zijn, te stralen of het te verdienen om gezien te worden.

Een toegewijde en inspirerende reis

Emma Arletta begon haar carrière als model bij bureaus die gespecialiseerd zijn in het vertegenwoordigen van plussize modellen. In de loop der jaren breidde ze haar activiteiten uit en werd ze onder andere pilatesinstructrice. Ze zet zich regelmatig in voor meer inclusiviteit in de fitness- en wellnesswereld. Deze virale post is dan ook niet zomaar een "statement": het is gebaseerd op een concreet persoonlijk verhaal, gekenmerkt door toewijding en successen, die aantonen dat gezondheid en welzijn niet worden afgemeten aan gewichtsverlies.

Een groeiende gemeenschap

De impact van Emma Arletta op sociale media wordt niet alleen afgemeten aan het aantal volgers. In de reacties onder haar berichten delen veel gebruikers hoe haar content hen heeft geholpen: hernieuwd zelfvertrouwen, een nieuwe manier van kleden en een positiever beeld van hun eigen lichaam. Haar toegankelijke boodschap draagt bij aan de transformatie van onze collectieve relatie met ons lichaam, waarbij diversiteit en zelfacceptatie centraal komen te staan in het modedebat.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Emma Arletta (@emma.arletta)

Door middel van deze krachtige publicatie en haar blijvende inzet herinnert Emma Arletta ons eraan dat de waarde van een leven niet wordt afgemeten aan kilo's of silhouet, maar aan zelfcompassie. Een waardevolle stem die dag in dag uit bijdraagt aan het verbreden van de horizon van het medialandschap wat betreft de representatie van lichamen.