Ze laat haar gezichtsbeharing ongefilterd zien en krijgt een golf van steunbetuigingen.

In een maatschappij die constant het ideaal van een gladde huid promoot en vrouwelijk lichaamshaar verafschuwt, nemen veel vrouwen hun toevlucht tot de pijnlijke klus van ontharing. Content creator @grwtzi, die talloze beautytutorials op haar naam heeft staan, verzette zich tegen deze esthetische druk en liet de wax in de kast staan. Ze bracht haar make-up aan op een van nature behaard gezicht en internetgebruikers prezen deze ongefilterde, natuurlijke look.

Een schoonheidsbehandeling met geïntegreerd haar.

Op sociale media delen beauty-liefhebbers, die cosmetica verzamelen, hun nieuwste vondsten en geheime tips om elk detail van hun gezicht te accentueren. Deze vrouwen, die de toon zetten voor onze make-uptassen en simpele looks omtoveren tot trending hashtags, zorgen ervoor dat ze er altijd perfect uitzien voor de camera.

De meesten brengen hun make-overs aan op een huid die zo glad is als die van Barbie. Het moet gezegd worden dat tijdens deze extreem ingezoomde make-overs de lens elk detail vastlegt: een minuscuul adertje dat met het blote oog niet te zien is, een spoortje tandpasta of een donshaartje, alleen zichtbaar in het felle licht van een ringlamp.

Voordat ze zich in het openbaar laten zien hoe stralend ze zijn, zorgen ze ervoor dat ze aan ten minste enkele traditionele normen voldoen, zodat ze niemand "beledigen" of het mikpunt van spot op internet worden. Om de aandacht op het hoofdonderwerp te houden en niet af te leiden naar een onbelangrijk gezichtskenmerk, zorgen ze ervoor dat ze aan het vereiste lichaamstype voldoen. Content creator @grwtzi koos echter voor een andere aanpak, minder geromantiseerd en meer realistisch voor veel vrouwen. Omdat lichaamshaar ook deel uitmaakt van het geheel en bij het menselijk lichaam hoort, presenteerde ze haar make-up met haar donshaar prominent in beeld.

Ze had een filter kunnen toevoegen voordat ze de foto plaatste, kunnen valsspelen met andere 2.0-trucs, of de illusie van laserontharing met behulp van AI kunnen wekken, maar ze koos voor eerlijkheid in het belang van iedereen. Terwijl de maatschappij geen tolerantie heeft voor vrouwelijke lichaamshaar en het als een schending van de elegantie beschouwt, bewijst @grwtzi dat een beetje haargroei geen faux pas is en geen schending van de verfijning.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Tziporah (@grwtzi)

Een beeld dat niet liegt en dat bij velen weerklank vindt.

Of het nu de bedoeling was of niet, de content creator, die een enorme voorraad poeders, crèmes en sticks heeft, koos de dichtstbijzijnde foto op haar telefoon om haar nieuwste beautycreatie te delen. Door deze bijna microscopische focus is het onmogelijk om de aanwezigheid van de gezichtsbeharing te verbergen, die fungeert als een natuurlijke huidbarrière. Geconfronteerd met dit gezicht, vrij van de voorschriften van schoonheidsidealen en in zijn natuurlijke staat gelaten, zoals de biologische logica voorschrijft, hadden de reacties gemakkelijk kwaadaardig en vijandig kunnen zijn.

Maar waar haat normaal gesproken net zo snel groeit als een vlijmscherpe haar, was er vooral erkenning en dankbaarheid. Afgaande op de online reacties hadden vrouwen deze terugkeer naar natuurlijke schoonheid en deze video, het tegenovergestelde van gepolijste content, hard nodig. "Zo fijn om een natuurlijke huid te zien en hoe goed de huid en make-up er echt uitzien zonder filter ," zei een vrouw, terwijl anderen zich uitsluitend richtten op de techniek en de perfecte applicatie van de oogschaduw.

Mannen, altijd klaar om vrouwen de les te lezen over schoonheid terwijl hun eigen lichamen op een woestenij lijken, haastten zich om een scheermes-emoji of een Grinch-meme toe te voegen. Sommigen, die bouwwerkzaamheden verwarden met de kunst van make-up, grepen zelfs naar flauwe metaforen: "Voordat je gaat schilderen, moet je het oppervlak schoonmaken." Maar deze make-up-leeks kunnen het verschil niet zien tussen blush en kohl en hadden geen enkele reden om te stoppen met kijken naar deze video, behalve om hun eigen XXL-make-up te bekritiseren.

Gezichtsbeharing normaliseren zonder er een punt van te maken.

Deze video, die niets meer is dan een onschuldige artistieke uiting, groeide al snel uit tot een nationale kwestie, een publiek debat waarin iedereen zich geroepen voelde om zijn of haar mening te geven. Mannen, die duidelijk niet veel vrouwen van dichtbij hebben gezien en wier enige referentiepunt de bewerkte modellen in advertenties zijn, vergeleken dit kleine plukje donshaar met een onacceptabele baard.

Ze waren geschokt door de haartjes die ze elke dag in de spiegel zagen. Ze dramatiseerden een volkomen normaal fenomeen, iets dat al sinds het begin van de mensheid deel uitmaakt van ons lichaam. Het bewijs dat lichaamshaar niet universeel geaccepteerd is en dat de maatschappij ons succesvol heeft gehersenspoeld. Met dit vergrootglas gericht op haar huid, versierd met duizenden oneffenheden en texturen, verwachtte @grwtzi geen golf van genegenheid of collectieve goedkeuring. Ze wist dat de ogen van mensen niet beperkt zouden blijven tot de rand van haar make-up en bewijs van beschuldiging zouden vinden. En zelfs met die wetenschap veranderde ze de textuur van haar gezicht niet.

Uiteindelijk doet ze met deze video een vorm van zachte pedagogie. Ze leert de kunst van acceptatie zonder het luidkeels te verkondigen, het in het onderschrift te vermelden of activistische hashtags te gebruiken. Dat is precies de symboliek van het gebaar: ze normaliseert wat de maatschappij eeuwenlang heeft veroordeeld, op de meest ongeremde manier mogelijk.