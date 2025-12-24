Met haar uitgesproken rondingen viert dit model alle lichaamstypes.

Met haar gedurfde vormen en bruisende energie heeft Hunter McGrady zich gevestigd als een toonaangevende figuur in de inclusieve mode. In elke nieuwe fotoserie of campagne presenteert ze moderne en kleurrijke silhouetten die lichamen laten zien die nog steeds te zelden in de mode te zien zijn.

Een presentatie die alle lichamen viert.

In haar nieuwste looks, die ze op Instagram deelde, laat Hunter McGrady een scala aan stijlen zien, van nauwsluitende jurken en relaxte ensembles tot flatterende outfits die haar rondingen accentueren. Ze straalt een zelfverzekerde houding uit die meteen de toon zet: geen enkel lichaamstype hoeft zich hier te verontschuldigen. Haar stijl combineert trendy items met comfortabele snitten, waarmee ze bewijst dat je stijlvol kunt zijn zonder in een zogenaamde standaardmaat te passen.

Haar posts leggen de nadruk evenzeer op de kleding zelf als op de boodschap die ze uitdragen: het vieren van de diversiteit aan lichaamsvormen, -maten en persoonlijke verhalen. De waarde van een vrouw wordt niet afgemeten aan cijfers of maten, maar aan zelfvertrouwen en welzijn.

Een bericht gedeeld door Hunter McGrady (@huntermcgrady)

Enorm populair bij vrouwen

De reacties onder haar foto's stromen binnen: veel vrouwen leggen uit dat ze zich eindelijk vertegenwoordigd voelen doordat ze een lichaam zien dat op dat van hen lijkt en met zoveel trots wordt gevierd. Ze zeggen dat Hunters zelfverzekerde poses hen helpen om een aansluitende jurk, een strakke spijkerbroek of zelfs een jurk te dragen die ze voorheen niet hadden durven laten zien.

Veel abonnees zeggen ook dat haar berichten over zelfvertrouwen en de waarde van elk lichaam een echte impact hebben op hun dagelijks leven. Doordat ze haar rondingen, striemen en vollere figuur accepteert en laat zien, leert ze om met meer vriendelijkheid en dankbaarheid naar hun eigen spiegelbeeld te kijken.

Een bericht gedeeld door Hunter McGrady (@huntermcgrady)

Een boost voor je zelfvertrouwen

De laatste regels die Hunter McGrady deelt, klinken als een mantra: iedereen verdient het om zich waardig, mooi en comfortabel te voelen, ongeacht hun maat of gewicht. Haar posts zijn daardoor veel meer dan alleen modefoto's: het zijn kleine liefdesverklaringen aan iedereen die nog aan zichzelf twijfelt. Veel vrouwen vertellen dan ook dat ze, nadat ze haar zijn gaan volgen, zich zelfverzekerder voelen, zich kleden voor zichzelf in plaats van voor de goedkeuring van anderen, en hun rondingen omarmen als een kracht in plaats van een zwakte.

Door haar imago, haar woorden en haar activisme herdefinieert Hunter McGrady de codes van een mode-industrie die lange tijd exclusief is gebleven. Ze bewijst dat stijl geen maat kent en dat schoonheid oneindig gevarieerd is, zolang het maar met zelfvertrouwen en authenticiteit wordt gedragen. Door alle lichaamstypes zonder compromissen te vieren, doet het model meer dan alleen maar inspiratie bieden voor looks: ze moedigt een hele generatie aan om meer van zichzelf te houden en hun plek op te eisen, precies zoals ze zijn.