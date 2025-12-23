Deze zeldzame aandoening zorgt ervoor dat haar borsten continu blijven groeien: ze maakt er een kracht van.

Elk jaar groeien haar borsten een cupmaat en verdubbelen ze in volume. Ze lijdt aan een aandoening die de medische wereld nog steeds niet kan verklaren en is gedoemd om met deze steeds groter wordende borsten te leven. De 25-jarige Schotse vrouw is er verre van ongerust over en heeft deze fysieke eigenaardigheid, waardoor ze haar voeten niet kan zien, zelfs weten om te zetten in een voordeel.

Een steeds groter wordende borstkas

Over het algemeen bereiken borsten na de puberteit hun groeidoel, maar dat geldt niet voor Summer Roberts. Haar borsten groeien elk jaar zichtbaar, waardoor ze haar lingerie heel vaak moet vervangen. Zelfs de grootste bh's in de winkel zijn te klein. Haar borsten puilen uit de naden en nemen alle ruimte in haar kleding in beslag. Ze zit in alle stoffen krap, zelfs in de meest elastische. De reden? Ze is in tien jaar tijd tien bh-maten gegroeid en heeft nu maten die niet meer verkrijgbaar zijn.

Hoewel sommige vrouwen misschien wel een vollere decolleté wensen, wil deze Schotse vrouw het lot dat haar lijkt te treffen, omkeren. Haar borsten wegen meer dan 25 kilo en vormen een ware last. Deze twee grote massa's overheersen haar 1,45 meter lange lichaam en Summer sleept ze met zich mee als gewichten. Behalve dat ze haar naar beneden trekken en haar rug krommen, belemmeren deze steeds groter wordende borsten elke beweging. Van aankleden tot de was doen, alle eenvoudige taken worden een uitdaging.

Haar borsten, die ze nauwelijks kon verbergen, riepen veel vragen op. Toen haar borsten op vijftienjarige leeftijd ongecontroleerd begonnen te groeien, raadpleegde Summer een arts in de hoop antwoorden en oplossingen te vinden. Zijn conclusie? Het was gewoon een normaal gevolg van de puberteit en de toename van hormonen. Deze nogal simplistische diagnose bleek natuurlijk verre van de waarheid te zijn.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Summer Robert (@scotchdolly97)

Een zeldzame en bijzonder slopende ziekte.

Ondanks een aanhoudend gevoel van onbegrip en steeds groter wordende borsten, had Summer geleerd te leven in dit lichaam "anders dan alle anderen". Op een dag voelde ze echter een knobbel in een van haar borsten, wat haar ertoe aanzette direct medische hulp te zoeken. Tijdens haar bezoek voor een spoedgeval en een borstonderzoek stelden de artsen de diagnose van haar lichamelijke bijzonderheid: "gigantomastie".

Het mediakanaal Passeport Santé omschrijft het als een "zeer zeldzame, extreme borsthypertrofie die optreedt tijdens de puberteit of zwangerschap." De aandoening is niet onomkeerbaar: een borstverkleining kan voldoende zijn om het te verhelpen. In afwachting van het moment dat ze wat gewicht van haar borsten kwijt is en haar bewegingsvrijheid terugkrijgt, draagt ze een korset om een goede houding te behouden. Summer weigert echter haar borsten te bedekken met corrigerende onderkleding of andere stoffen. Integendeel, ze viert haar unieke vormen met elke outfit die ze draagt.

Aanvaarding in plaats van rouw.

Summer had zich machteloos kunnen voelen tegenover deze buitengewone boezem die haar spiegelbeeld domineert. Een paar jaar geleden zou ze de regels van het laagjes dragen hebben geleerd, lagen kleding over elkaar heen hebben gedragen en over haar figuur hebben gelogen. Ze zou hebben geprobeerd te ontsnappen aan de spottende blikken van anderen. Nu lijkt ze immuun voor kritiek, dezelfde kritiek die ze vijf jaar geleden letterlijk zou hebben opgevat. Sterker nog, ze wordt in de meest letterlijke zin verrijkt door deze eigenaardigheid. Spoiler alert: haar borsten lijken op twee goudstaven. Het is algemeen bekend dat schaarste de waarde verhoogt.

Deze borstpartij, die aan geen enkel ideaalbeeld voldoet, had een last kunnen zijn. Maar Summer besloot er haar geheime wapen van te maken. Ze is zeer actief op platforms voor volwassenen en streek in slechts één maand tijd een flink bedrag van £70.000 (bijna €80.000) op. Ze is niet langer een slaaf van haar lichaam en haar onzekerheden , maar de meesteres van haar figuur.

Aanvankelijk waren haar borsten haar grootste handicap, maar tegenwoordig zijn ze haar grootste troef. Summers verhaal herinnert ons eraan dat er allerlei soorten mensen nodig zijn om een wereld te vormen. Leren van jezelf te houden is geen optie, maar een noodzaak om vooruit te komen.