Nadia Aboulhosn, het plus-size model dat de mode op haar eigen manier herdefinieert.

Nadia Aboulhosn, een plus-size model geboren in Orlando, Florida, geeft een nieuwe betekenis aan inclusieve mode met haar stijl en activisme voor body positivity. Ze is van Libanees-Amerikaanse afkomst en heeft meer dan 700.000 volgers op Instagram, waar ze content deelt over mode, beauty en lifestyle, en duizenden vrouwen inspireert om alle lichaamsvormen te omarmen.

Een autodidactische start in de mode

Op 22-jarige leeftijd verhuisde Nadia naar Harlem, New York, en lanceerde in 2010 haar blog om haar passie voor mode te uiten. Ze verwierp de elitaire normen nadat ze was afgewezen door FIT (Fashion Institute of Technology). Haar eerste fotoshoot voor Seventeen Magazine, voor een rubriek over vrouwen met rondingen, markeerde haar entree in de modewereld, gevolgd door een overwinning in de American Apparel Model Competition. Vervolgens modelleerde ze voor publicaties als Vogue Italia, Cosmopolitan en Marie Claire, en verscheen ze in campagnes voor merken als Addition Elle en Boohoo.

Een carrière als toegewijd ontwerper

Nadia blinkt uit in design met een capsulecollectie voor de herfst van 2015 (14 stuks in maat 12-24, minimalistisch en militair geïnspireerd) die werd gepresenteerd tijdens New York Fashion Week en verkocht bij Lord & Taylor. Ze lanceerde dijhoge laarzen speciaal ontworpen voor vollere dijen – een succes dat twee keer volledig uitverkocht raakte – en lijnen voor Boohoo Plus, waarmee ze bewijst dat mode geschikt moet zijn voor alle lichaamstypes. Ze verschijnt ook in video's zoals "everyBODYisflawless" om zelfacceptatie te promoten.

Culturele invloed en impact

Als pionier op het gebied van body positivity werkt Nadia samen met H&M, Pat McGrath en Lord & Taylor, en organiseert ze conferenties zoals Create en Cultivate. Haar betaalde app biedt podcasts en exclusieve content, waarmee ze haar community rondom zelfacceptatie en vrouwelijk ondernemerschap versterkt. Op 37-jarige leeftijd is ze een toonaangevende stem voor een meer diverse industrie, ver verwijderd van de stereotypen van "modelachtige" figuren.

Kortom, Nadia Aboulhosn belichaamt een mode-revolutie: toegankelijk, inclusief en authentiek, bewijst ze dat stijl maat en leeftijd overstijgt. Haar reis van autodidact tot icoon inspireert vrouwen om hun lichaam te omarmen en trends te bepalen, waardoor de industrie gedwongen wordt te evolueren naar meer inclusiviteit.