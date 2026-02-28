Tijdens haar zwangerschap danst ze op duizelingwekkende hakken en tart ze vooroordelen.

Op metershoge hakken en gekleed in een luchtige outfit beweegt professioneel danseres Anais Viola (@dfy_anais) zich gracieus over de dansvloer, terwijl ze al enkele maanden zwanger is. Waar sommige zwangere vrouwen zich tot het uiterste moeten inspannen om te bukken, beweegt deze danslerares zich met een verbazingwekkende souplesse. Haar babybuik is haar mooiste accessoire en voegt een vleugje poëzie toe aan elke choreografie, zelfs de meest energieke.

Je zwangerschap op een andere manier vieren

Anais Viola (@dfy_anais) voert acrobatische bewegingen uit, glijdt over de vloer, rolt met haar heupen als Shakira en maakt met ogenschijnlijk moeiteloze gratie een spagaat. En alsof dat nog niet fysiek genoeg is, houdt ze ook nog eens de maat op de muziek in schoenen die niet zouden misstaan in de garderobe van Lady Gaga. Deze professionele danseres, die de taal van lichaamstaal perfect beheerst, wringt zich in allerlei bochten terwijl haar babybuikje trots in beeld is.

Anais Viola heeft ritme in haar bloed, maar dat is niet alles: ze draagt ook een baby van een paar maanden oud in haar buik. Gehuld in dijhoge laarzen die haar nek bijna afsnijden, een oogverblindende hoofdband met strasssteentjes en een gehaakte short, maakt deze choreografe van haar buik een symbool, een integraal onderdeel van de show. Met deze opvallende artistieke performance daagt ze op speelse wijze vooroordelen over zwangerschap uit.

Van oudsher wordt zwangere vrouwen aangeraden extra voorzichtig te zijn, niet te veel te bewegen en de baby te beschermen alsof het porselein is. Zodra ze ook maar een beetje bewegen, worden ze ervan beschuldigd de gezondheid van het kind in gevaar te brengen, of het zelfs te mishandelen. Maar het einde van de zwangerschap is niet altijd een donkere periode van herstel. Anaïs is daar het levende bewijs van. Ze kan de aantrekkingskracht van de radio niet weerstaan. Wanneer het geluid de studio vult, neemt het haar bijna spontaan in bezit en verandert het haar.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Anais Viola (@dfy_anais)

Nog een afbeelding van een zwangerschap

Over het algemeen wordt zwangere vrouwen aangeraden om rustige activiteiten te doen, zoals yoga, pilates of aquagym. Het is echter minder gebruikelijk om ze hun benen boven hun hoofd te zien tillen, pirouettes te zien maken of een videoclip van de Pussycat Dolls na te doen. Toch ervaart elke vrouw een zwangerschap anders. Sommige vrouwen bewegen zich tergend langzaam en hebben moeite om hun lichaam te bewegen, terwijl anderen hun activiteiten voortzetten alsof er niets aan de hand is.

Anaïs, van haar kant, pronkt niet met haar vaardigheden tegenover aanstaande moeders door te zeggen : "Kijk eens wat ik kan." Haar dagelijks leven is als een voortdurende show, en zwanger of niet, het blijft haar beroep. Studies ondersteunen haar bewering zelfs. Het American College of Obstetricians and Gynecologists presenteert dansen als een veilige en heilzame vorm van lichaamsbeweging tijdens de zwangerschap.

Hoewel sommige conservatieve internetgebruikers deze sport veroordelen en dit moderne ballet vergelijken met "een vulgaire striptease", wordt het wel degelijk door de wetenschap ondersteund. Het versterkt de bekkenbodemspieren en verbetert de positie van de baby in de baarmoeder. Het enige risico voor de baby, oftewel zijn of haar kleine kamergenootje? Dat hij of zij zelf een getalenteerde danser wordt.

Het populariseren van "hakken", een praktijk die nog steeds als minderwaardig wordt beschouwd.

Klassieke dansers hebben hun eigen kledingvoorschriften, en Anaïs is daarop geen uitzondering. Ze draagt geen balletschoenen met linten, maar hoge laarzen met veters. Geen maillot siert haar figuur, maar bewust lichte kleding. Want in haar discipline, net als in andere, staat het lichaam centraal. Deze ervaren danseres is een ambassadeur van de 'hakken'-dans, een dansstijl die lengte en een zekere mate van evenwicht vereist.

Veel vrouwen stromen naar haar studio, in de hoop hun figuur terug te winnen en hun imago te herontdekken. Deze praktijk, die vaak als "te suggestief" of "te vulgair" wordt beschouwd, wordt nog steeds slecht begrepen door het grote publiek. Toch is het verre van een activiteit voor "beginners". De hele dag lopen op hakken van tien centimeter is al een sport op zich, dus trucs uitvoeren op deze oversized schoenen is een ware krachttoer. En met een buik die op een ballon lijkt, tja, dat is ronduit heldhaftig.

Hoewel haar lichaam al tot het buitengewone in staat is, onthult danseres Anais Viola (@dfy_anais) met haar aanstekelijke groove het oneindige potentieel van een vrouw die leven draagt. Haar baby, een onzichtbare partner die desondanks haar plaats inneemt, is haar drijvende kracht.