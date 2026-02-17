Op 62-jarige leeftijd beoefent ze parkour met een gemak dat alle stereotypen tart.

Hoewel velen denken dat ouderdom een last is of zelfs een langzame fysieke achteruitgang, bewijst deze 62-jarige vrouw uit Singapore het tegendeel en weerlegt ze vooroordelen. Ze rent over hellingen en springt over hindernissen met de behendigheid van een peuter. In plaats van stijve gewrichten en een lichaam dat door de jaren heen is afgeleefd, voert ze parkourbewegingen uit als een ware parkourexpert. Het is goed om oud te worden.

Saltos en hoogspringen op 62-jarige leeftijd

Terwijl twintigers al klagen over rugpijn en zenuwpijn in hun vingers, barst deze zestigjarige met grijs wordend haar van de energie en beweegt hij zich als een ninja. In de collectieve verbeelding is zestig de leeftijd van kruiswoordpuzzels, slenteren over de markt, meditatiesessies en lange dutjes in de schommelstoel.

Veel mensen denken dat hun zestiger jaren "het begin van het einde" zijn, een hectische periode waarin de kleinste misstap een breuk kan veroorzaken en waarin televisie kijken een volwaardige hobby wordt. In werkelijkheid zijn zestigers echter soms actiever en dynamischer dan jongere generaties.

Sing is een toonbeeld van vitaliteit. Ze draagt geen wandelstok, maar lijkt wel op veertjes te leven. De 62-jarige Singaporese, een voormalig meester in de lindy hop, een zeer acrobatische dansstijl, bewijst dat senioren niet alleen goed zijn in breien of Scrabble. Ze kruipt onder netten door, maakt een reeks salto's op het asfalt, beklimt lage muurtjes en klimt op straatmeubilair zonder ooit een teken van vermoeidheid te tonen.

Verre van een last te zijn die ze met moeite draagt, begeleidt haar lichaam haar door deze veeleisende straatsport. Dit parkourparcours is bijna een wandeling in het park voor deze bejaarde, een ware vrije geest. Hoewel haar grijze haar haar leeftijd verraadt, heeft haar lichaam de lenige reflexen van haar jeugd behouden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Movement Singapore (@movement.sg_)

Circuits speciaal aangepast voor senioren

Over het algemeen vullen senioren hun vrije tijd met ontspannen in spa's of het beoefenen van de lotushouding op schuimmatten. Als ze niet bezig zijn met wateraerobics met zwembanden, tuinieren ze fluitend of proberen ze de wereld te verbeteren met een bol wol in hun handen. Tenminste, dat is wat de reclames ons willen doen geloven, alsof er een leeftijdsgrens zou zijn voor spanning en avontuurlijke activiteiten.

In Singapore biedt de organisatie "Movement" een ander soort entertainment aan, minder conventioneel en leuker. Ze laten senioren kennismaken met parkour door middel van op maat gemaakte lessen en aangepaste programma's. Het is een beetje zoals de speeltuinen waar we als kind rondzwierven, maar dan in een meer "volwassen" versie. Hier zie je geen blonde, maar witte hoofden die zich tussen de obstakels door wringen en vol zelfvertrouwen over metalen constructies springen. Dit is waar Sing, de stoerste oma van het internet, traint en de moves van Lara Croft probeert te evenaren. Beter dan een fitnesscentrum, is het haar bron van eeuwige jeugd, haar plek voor vitaliteit.

Leeftijd is in de eerste plaats een kwestie van mindset.

Sing overwint niet alleen fysieke, maar ook mentale barrières. Slalomend tussen de opvallende paaltjes in deze seniorenparken en klimmend op lantaarnpalen en steigers, vertrapt ze vooroordelen over leeftijd. Ze is toegewijd aan een niche-sport die zelden onder een ouder publiek wordt gepromoot. En als je haar ziet, voel je de pijn en het zweet met haar mee. Je voelt je bijna een slak naast haar.

Sing brengt via zijn optredens een waardevolle levensles over: leeftijd is maar een getal en bepaalt niet onze waarde, laat staan onze gezondheid. Bovendien is parkour, naast de technische vaardigheden en de coole uitstraling, een complete sport. Het bouwt uithoudingsvermogen op, versterkt de spieren en behoudt het evenwicht, en dat alles terwijl je plezier hebt. Sterker nog, het behoudt die kinderlijke geest, die je niet kunt terugkrijgen met 'anti-verouderingscrèmes'.

Terwijl Sing zich bezighoudt met parkour, zijn andere oma's aan het skydiven, de wereld aan het rondreizen en hun motorrijbewijs aan het halen. Het is nog niet te laat om die dingen van onze tienerwenslijst af te vinken. Kortom, dat is waar het leven ten volle om draait.