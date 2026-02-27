Met haar sproetjes belichaamt dit model authentieke schoonheid.

Wat als schoonheid niet langer werd afgemeten aan conformiteit, maar aan zelfvertrouwen, energie en authenticiteit? Op de catwalks én in modecampagnes brengt het Franse model Odile Gautreau verandering teweeg en viert ze een pluriforme, levendige en assertieve esthetiek.

Een traject dat ver verwijderd is van rigide normen.

Odile Gautreau is een roodharig model van gemengde afkomst: ze belichaamt een diversiteit die nog steeds veel te zeldzaam is in de Franse mode-industrie. Vanaf het allereerste begin onderscheidde haar uiterlijk haar van de gevestigde normen: een sproetige huid en vurige rode haren. Waar sommigen misschien "verschillen zagen die moesten worden weggewerkt", zag zij een kracht om te omarmen.

In Frankrijk markeert haar aanwezigheid bij fotoshoots en modeshows, waaronder tijdens de Parijse Fashion Week, een belangrijke verschuiving. Voor haar is het lopen over deze catwalks niet onbelangrijk: het is een betekenisvol gebaar, een verdere stap naar een meer accurate weergave van de lichamen die je in het echte leven tegenkomt.

Sproetjes als kenmerk

Voor Odile Gautreau zijn sproetjes niet zomaar een "charmant detail". Ze zijn een kenmerk. In een wereld waar gezichten nog vaak worden geretoucheerd en gehomogeniseerd, kiest ze voor de authenticiteit van haar huid. Ook haar lichaam weerspiegelt deze logica van volledige acceptatie. Met haar zelfverzekerde uitstraling en stevige houding laat ze zien dat een rond lichaam krachtig en elegant kan zijn zonder ooit te proberen zich te verbergen. Hier zie je belichaamde schoonheid, geen gestandaardiseerd ideaal.

Deze houding gaat verder dan esthetiek. Ze weerspiegelt een bevraging van de beperkende normen die lange tijd bepaalden wat als 'acceptabel' werd beschouwd en wat niet. Door haar individualiteit te benadrukken, verruimt Odile Gautreau de mogelijkheden voor iedereen die zich niet identificeerde met de ultragestandaardiseerde silhouetten.

Een stem van Franse lichaamsacceptatie

Odile Gautreau maakt deel uit van de body positivity-beweging, die in de jaren 60 in de Verenigde Staten is ontstaan en zich sinds de jaren 2010 via sociale media heeft verspreid. In Frankrijk heeft deze beweging een eigen karakter, ergens tussen 'stil activisme' en persoonlijke zelfbevestiging. In haar publieke uitspraken koppelt Odile haar zichtbaarheid aan een duidelijk doel: zogenaamde 'atypische' lichamen zichtbaar maken. Niet als spectaculaire uitzonderingen, maar als gewone, legitieme realiteiten, mooi in hun diversiteit.

Bovendien wordt ze vertegenwoordigd door verschillende internationale bureaus gevestigd in Parijs, New York, Londen en Amsterdam. Deze aanwezigheid in diverse modehoofdsteden getuigt van een solide carrière. Reclamecampagnes, editorials, catwalkshows: haar carrière is volledig geïntegreerd in het professionele circuit. Haar profiel, dat ver afwijkt van de historische normen, bewijst dat een ander gezicht van de mode niet alleen mogelijk is, maar ook gewild.

Als roodharig model van gemengde afkomst belichaamt Odile Gautreau een tastbare evolutie in de modewereld. Ze probeert niet te verdwijnen achter gestandaardiseerde normen. Ze vult de ruimte volledig op. Haar sproetjes vertellen een verhaal. Haar lichaam spreekt van vrijheid. Via haar ontdek je dat authenticiteit en ambitie elkaar niet hoeven uit te sluiten. Ware moderniteit schuilt er juist in dat ieder lichaam mag stralen zoals het is.