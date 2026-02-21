Te gespierd voor het uniform? Deze stewardess doorbreekt de conventies.

Ze heeft een door gewichtheffen gevormd lichaam en een ijzersterke figuur, maar haar biceps voelen krap aan in haar werkkleding. Als stewardess en content creator @leonasim_fitness moet ze zich aan een strikte dresscode houden. De standaardmaten van haar uniform passen niet bij haar gespierde figuur en haar krachtige armen zetten de naden onder druk, die bij elke dienst dreigen te scheuren. Dit uniform herinnert iedereen er onbewust aan welke fysieke eisen er gelden voor dit nog steeds stereotype beroep.

Opvallende biceps "passen niet echt bij het uniform"

Als ze niet aan het gewichtheffen is, duwt ze trolleys door de smalle gangpaden van vliegtuigen. Op de grond zijn sneakers en leggings bijna een tweede huid. Maar in de lucht is een rokpak onmisbaar en lijkt het de meest voor de hand liggende keuze voor haar aderenrijke huid. De content creator @leonasim_fitness, die zowel een kijkje achter de schermen van haar werk als van haar fysieke prestaties deelt, voelt zich een beetje belemmerd in haar felrode werkoutfit.

Haar spieren lijken moeite te hebben om hun plek te vinden in deze kleding, die ontworpen lijkt te zijn op Barbie's maten. In tegenstelling tot haar sportkleding, die het voordeel heeft dat ze rekbaar is en meebeweegt met haar strakke lichaam, zit haar uniform bijna stijf om haar figuur. Zelfs in rust drukken haar biceps tegen de naden van haar blazer en tillen ze constant haar mouwen op. Ze moet er elke seconde aan trekken om het kledingstuk goed te laten zitten en de vereiste onberispelijke look te bereiken.

En wanneer ze haar spieren aanspant, verschijnt er een bobbel door de stof, waardoor het lijkt alsof het uniform op het punt staat te scheuren. Hoewel de stewardess erom lacht en deze kledingblunder met humor benadert, legt ze een verborgen realiteit bloot: uniformen worden volgens strikte normen gemaakt, wat een schrijnend gebrek aan lichaamsdiversiteit weerspiegelt. In de luchtvaartindustrie worden stewardessen onderworpen aan strenge fysieke eisen, alsof een slank figuur en een Hollywood- glimlach noodzakelijk zijn om passagiers gerust te stellen.

Discretie verborgen achter de naden

Doe je haar in een knot, draag zichtbare maar niet opzichtige make-up, poeder regelmatig je neus als die vettig is, bedek je tatoeages met foundation, heb een 'harmonisch' figuur en een 'gezonde' BMI. Om te hopen koffie te kunnen serveren op 10.000 meter hoogte en gratis de wereld rond te reizen, moet je bijna de suikerzoete, vlekkeloze uitstraling hebben van een Victoria's Secret Angel. Het is een beetje zoals meedoen aan een schoonheidswedstrijd, maar dan de professionele versie.

Stewardessen zijn het gezicht van de luchtvaartmaatschappij: ze moeten vriendelijkheid, veiligheid en behulpzaamheid uitstralen. En het uniform draagt bij aan dit gevoel van vertrouwen en professionaliteit. Zoals @leonasim_fitness echter laat zien, houden deze kledingstukken vast aan een ideaalbeeld en geven ze degenen die daar niet aan voldoen een schuldgevoel. Een iets te zichtbare spier, een vetrol die opvalt... deze lichamelijke details zijn niet welkom onder dit kleurrijke canvas.

Hoewel sommige luchtvaartmaatschappijen hun kledingvoorschriften hebben versoepeld en broeken voor vrouwen en rokken voor mannen acceptabel maken, houden andere vast aan oude tradities. Deze uniformen met het logo van elke luchtvaartmaatschappij zijn een verlengstuk van de norm van slankheid en houden onbedoeld de mythe van de slanke vrouw in stand. Bovendien hoeft men alleen maar naar de rij bij de gate te kijken: de stewardessen lijken wel klonen.

Het doorbreken van stereotypen over stewardessen

Vaak worden stewardessen gezien als louter figuranten of vergeleken met veredelde mascottes, waardoor ze worden gereduceerd tot een simpel fantasiebeeld. In de collectieve verbeelding hebben ze eindeloos lange benen, een ongelooflijk slanke taille, een sierlijke houding en een stralende glimlach. Maar zelfs als de profielen binnen de crew enigszins op elkaar lijken, zijn er vrouwen die het slanke figuur trotseren en dit overdreven "verzachte" beeld van vrouwelijkheid uitdagen.

Dit is wat content creator @leonasim_fitness doet met haar spieren, die ze nauwelijks kan verbergen of minimaliseren. Ze weigert haar trainingsroutine aan te passen of haar bankdruk-oefeningen op te geven om haar werk te doen en op te gaan in haar outfit. Het is niet aan haar om haar uiterlijk te veranderen, maar aan de stylisten achter deze creaties.

Content creator @leonasim_fitness, die helemaal opgaat in bodybuilding, tart de conventies van de sport en daagt stereotypen uit. Ze heeft een sterk en veerkrachtig lichaam dat alles aankan, zelfs de door mode gedreven veranderingen in de industrie.