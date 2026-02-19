Dit model, die het syndroom van Down heeft, bewijst dat mode inclusief kan zijn.

Schoonheid heeft nooit te maken gehad met rigide normen. De Puerto Ricaanse Sofía Jirau is daar een stralend voorbeeld van. Ondanks haar syndroom van Down loopt ze catwalks voor grote merken en geeft ze een nieuwe vorm aan een industrie die lange tijd beschuldigd werd van uitsluiting. Haar verhaal bewijst dat stijl en zelfvertrouwen geen grenzen kennen.

Een jeugddroom die uitkomt

Vanaf haar tiende droomde Sofía Jirau er al van om op de catwalk te lopen. Waar anderen een onbereikbare ambitie zagen, zag zij een doel. Ze begon haar schooltijd op een gespecialiseerde school, voordat ze op zesjarige leeftijd naar een reguliere school ging. Ze rondde haar opleiding af op haar negentiende, waarmee ze al op jonge leeftijd blijk gaf van haar vastberadenheid.

Ze werd ontdekt door een modefotograaf en begon te modelleren. In 2020 ging een langgekoesterde droom in vervulling: ze liep mee in de modeshow van New York Fashion Week. Dit moment betekende een keerpunt, niet alleen voor haar, maar voor een hele generatie jonge vrouwen die zichzelf niet weerspiegeld zagen in de traditionele normen. Op de catwalk vertegenwoordigde ze niet alleen het syndroom van Down; ze belichaamde een zelfverzekerde, elegante en assertieve vrouw.

Een historische primeur voor Victoria's Secret.

In februari 2022 bereikte Sofía Jirau een nieuwe symbolische mijlpaal. Ze werd het eerste model met het syndroom van Down dat samenwerkte met Victoria's Secret voor de "Love Cloud"-collectie.

Samen met 17 vrouwen met diverse lichaamsvormen neemt ze deel aan een campagne die de diversiteit van lichamen en identiteiten viert. Voor een merk dat lange tijd bekritiseerd werd vanwege een gebrek aan inclusiviteit, is deze keuze een belangrijke verandering. Op haar sociale media deelt ze haar vreugde: een jeugddroom is werkelijkheid geworden. Haar boodschap is simpel en krachtig: doorzettingsvermogen kan het onmogelijke mogelijk maken.

Haar aanwezigheid in deze campagne is niet zomaar toeval. Het dient als een herinnering dat gratie en zelfvertrouwen niet voorbehouden zijn aan één bepaald lichaamstype of een 'standaard' pad. Jouw lichaam, ongeacht de vorm, verdient het om gevierd te worden.

Een gedreven ondernemer

Sofía Jirau beperkt zich niet tot de catwalk. In 2019 lanceerde ze haar eigen online boetiek, Alavett – een afkorting van "I love it" (Ik hou ervan). Via dit merk geeft ze uiting aan haar creativiteit en ondernemersgeest. Haar motto: "Van binnen en van buiten zijn er geen grenzen" .

Ze gebruikt haar bekendheid om aandacht te vragen voor het syndroom van Down en om professionele zelfstandigheid te stimuleren. Haar boodschap is duidelijk: mensen met het syndroom van Down kunnen werken, een eigen bedrijf starten, creatief bezig zijn en succesvol zijn. Ze weigert zich te laten definiëren door haar diagnose. Ze definieert zichzelf door haar talenten, haar energie en haar visie. Deze houding is inspirerend, ver buiten de modewereld. Ze moedigt ons aan om naar mogelijkheden te kijken in plaats van naar verschillen.

Een mode die eindelijk aan het evolueren is

Sofía Jirau maakt deel uit van een bredere inclusiebeweging die de industrie geleidelijk aan verandert. Samen met andere modellen met een beperking helpt ze de definitie van schoonheid te verbreden. De mode-industrie, lange tijd gezien als een gesloten wereld, wordt langzaam een ruimte waar meer vrouwen zichzelf weerspiegeld zien. En dat is belangrijk. Want representatie beïnvloedt zelfvertrouwen. Omdat jezelf weerspiegeld zien in een campagne je zelfvertrouwen een boost kan geven.

Uiteindelijk laat Sofía Jirau's verhaal zien dat schoonheid niet wordt afgemeten aan conformiteit, maar aan authenticiteit. Ze vraagt geen toestemming om in de mode te bestaan; ze neemt haar plaats in, vol zelfvertrouwen en talent. Haar verhaal herinnert je aan één essentieel ding: je waarde hangt nooit af van de hokjes die de maatschappij voor je probeert aan te vinken.