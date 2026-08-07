Ze integreert haar prothesebeen in haar outfits en doorbreekt daarmee de modenormen.

Hoewel een beperking zelden te zien is op de catwalks van grote modeshows, is het niet onverenigbaar met de kunst van de mode. Voor content creator @allysstar_, die een geamputeerd been heeft, is het geen belemmering voor stijl, maar juist een uitnodiging om anders te creëren en inventief te zijn. Haar prothese is dan ook niet zomaar een medisch hulpmiddel voor evenwicht: het is de hoeksteen van haar look, het middelpunt van haar outfits.

Een prothese die uniek is in zijn soort.

Content creator @allysstar_ is een ware inspiratiebron. Deze stijlvolle vrouw kleedt zich als een model uit een tijdschrift en geeft haar eigen draai aan trends. Ze beheert zo'n Instagram-account dat je alles wilt pinnen. Ze volgt niet zomaar hashtags die eindigen op "core" en kopieert niet zomaar wat al bestaat.

Ze staat bekend om haar ingetogen maar toch kenmerkende stijl en weet zelfs met de meest eenvoudige kledingstukken iconische outfits te creëren. Ze is een van die gelukkige weinigen die elke look kan dragen, zelfs de meest nonchalante. En haar uitstraling is niet de enige reden voor dat "wow"-effect. Net zoals Lagerfeld zijn donkere zonnebril iconisch maakte en Chanel haar alomtegenwoordige tweed, heeft Alice, haar echte naam, ook haar kenmerkende accessoire. En oorspronkelijk werd dat accessoire haar meer opgedrongen dan dat ze er zelf voor koos.

Bij elke outfit draagt ze een kledingstuk dat niet inspeelt op een modetrend of de voorschriften van een vrouwenmagazine, maar op een fysieke behoefte. Het is een prothese, en die imiteert niet perfect het uiterlijk van een normaal been. Het weerspiegelt de vrije en vrolijke persoonlijkheid van de draagster. Het is een subliem trompe-l'oeil: een kunstbeen bedekt met een bijna complete tatoeage die er echter uitziet dan het leven zelf. Een enkel motief dat alle speelsheid biedt die een outfit nodig heeft.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Alice Tampalini (@allysstar_)

Wanneer mode en een beperking samensmelten

Op de catwalks van de Fashion Week, in de XXL-formaat advertenties op straat of in tijdschriften, is een beperking ondervertegenwoordigd, zo niet volledig onzichtbaar. Dit is nau hardly surprising, aangezien de mode-industrie haar kleding ontwerpt op basis van 'gezonde' lichamen, zonder fysieke verschillen en vaak gevormd naar standaardmodellen.

Hoewel Alice wellicht af en toe tekortschiet in haar streven naar inclusiviteit , bewijst ze dat een beperking absoluut geen belemmering hoeft te zijn in haar zoektocht naar stijl. De jonge vrouw, die in elke post veerkracht uitstraalt, laat zien wat ze graag vaker zou willen zien bij Victoria's Secret-shows of tijdens Fashion Week.

Ze verbergt haar prothese niet onder dikke lagen kleding om op te gaan in de menigte en onopgemerkt te blijven. Ze toont hem met trots, zoals anderen dat doen met een designertas of kostbare sieraden. Haar op maat gemaakte prothese is haar handelsmerk, haar vleugje eigenzinnigheid, een taal op zich. Want nee, een beperking is geen taboewoord en vormt geen belemmering voor zelfexpressie.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Alice Tampalini (@allysstar_)

Een vertegenwoordiging die ertoe doet

In de afgelopen 25 jaar is in minder dan 1% van de advertenties een persoon met een beperking afgebeeld. In Hollywood wordt 95% van de rollen waarin een persoon met een beperking voorkomt, gespeeld door acteurs zonder beperking. Volgens deze alarmerende cijfers lijkt een beperking een groot obstakel te vormen bij de casting.

De betrokkenen voelen zich vervolgens gemarginaliseerd, vergeten en onterecht in de schijnwerpers gezet. Met haar 'get ready with me'-video's en haar introspectieve, maar esthetisch aantrekkelijke content, opent Alice een wereld van mogelijkheden waarin over een beperking gesproken wordt zonder filters of schaamte.

Ze is niet alleen een mode-icoon, maar ook een bron van hoop en optimisme, waarmee ze bewijst dat barrières vooral in het hoofd zitten. Ze ziet haar beperking niet als een verlies, maar als een kans om zichzelf te vernieuwen, opnieuw uit te vinden en haar kleding op een andere manier te dragen, met nog meer vrijheid en plezier.