Deze dansschool biedt jonge meisjes met een beperking de kans om zich te ontplooien.

Op het eerste gezicht lijkt deze dansschool op elke andere. Toch is het veel meer dan een recreatieruimte of een buitenschoolse activiteit. Het is een toevluchtsoord voor jonge vrouwen met een beperking, een veilige plek in het hart van een maatschappij die discrimineert tegen mensen met een beperking en die een schrijnend gebrek aan gastvrijheid toont jegens mensen die anders zijn. Bij Disabled& kunnen leden in roze tutu's en zachte balletschoenen hun passie volgen zonder veroordeeld te worden. Hier is een beperking geen obstakel; het is een integraal onderdeel van de voorstelling.

Een inclusieve dansschool die aandacht besteedt aan mensen met een beperking.

In deze met spiegels beklede ruimtes, waar parallelle stangen het enige decor vormen, oefenen de jonge ballerina's in opleiding kattenpasjes en arabesken. Ze imiteren zichtbaar hun danslerares, die een handafwijking heeft. Hoewel ze allemaal hetzelfde poederroze uniform en satijnen balletpakje dragen, zijn ze verre van louter kopieën.

Sommigen hebben geamputeerde armen of agenesie van de hand, terwijl anderen een onregelmatig skelet hebben. In deze dansstudio is een beperking geen taboewoord, laat staan een belediging. Het staat in hoofdletters op het opschrift van de studio. Waar een beperking in traditionele studio's bijna een reden tot afwijzing is en deuren sluit voor veel kandidaten, is het in deze wereld van diversiteit de norm, een fundamenteel principe.

Deze kleine meisjes, die zich vaak onvolledig, onbegrepen en soms slechts als curiositeiten hebben gevoeld, hebben eindelijk een plek die speciaal voor hen is bedoeld. Disabled& is een toevluchtsoord voor mensen met een beperking: zij die buiten de norm zijn geboren of die een ledemaat hebben verloren bij een ongeluk. Het is een inclusieve plek die deze vrouwen, die de maatschappij liever buitensluit van de publieke ruimte, in het zonnetje zet. Wat de wetenschap officieel als een afwijking bestempelt, wordt hier juist een aanwinst. Bovendien vormen deze kleine meisjes, die hun beperking niet langer hoeven te rechtvaardigen of hun waarde hoeven te bewijzen op de gepolijste vloer, een harmonieus ballet, maar bovenal een vreugdevolle menselijke keten.

Beperking omzetten in creatieve energie: een levensmissie

In het collectieve bewustzijn wordt een beperking onvermijdelijk als een last gezien. Het roept vragende blikken op, vereist voortdurende aanpassingen in het dagelijks leven en gaat gepaard met offers. Toch is een beperking ook een onuitputtelijke bron van inspiratie, een krachtig middel tot zelfexpressie.

Dat is in ieder geval de visie van April Lockhart, de oprichtster van deze unieke 'gemeenschap' die zich inzet voor de vergeten leden van de samenleving. "Ja, een beperking hebben is onderdeel van onze identiteit. Maar het is zeker niet alles. Je kunt een beperking hebben en auteur, spreker, CEO, danser, schilder, technologie-expert, model, patissier zijn... (de lijst is eindeloos)", zo luidt het manifest op de website, dat deze positieve filosofie als onderliggende boodschap uitdraagt.

Ze bracht tot leven wat velen beschouwden als een utopie of een verloren droom, gedreven door een zuivere geest van solidariteit. Ze zag het niet als een marketingtruc, noch als professioneel gewin, maar als een kans om mensen te verenigen rond een gemeenschappelijke zaak en deel te nemen aan collectieve verandering. Disabled& resoneert daarmee als een vorm van wraak tegen een wereld die mensen met een beperking marginaliseert in plaats van integreert en die met fatalisme omgaat met mensen met een beperking.

In dit parallelle universum zijn rolstoelen , wandelstokken, krukken en bionische benen slechts kleine details vergeleken met een enorme verbeeldingskracht. Met Disabled& wil April Lockhart medelijden omzetten in bewondering en recht doen aan degenen die worstelen om te leven zonder hun beperking.

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De vrouw achter dit welwillende idee, een onwaarschijnlijke heldin.

April Lockhart begon aan dit menselijke avontuur en maakte er haar levensdoel van, omdat ze zich identificeert met al die mensen die twee keer zo hard moeten werken om ook maar een beetje erkenning te krijgen. Zij, die de titel "gehandicapte fashionista" verkiest boven voorgeprogrammeerde labels, heeft het zelf meegemaakt.

Voordat ze in 2025 een plekje veroverde op Forbes' prestigieuze 30 Under 30- lijst, kreeg ze te maken met zijdelingse blikken, indringend gefluister en onderzoekende vragen. Ze weet hoe het voelt om de buitenstaander te zijn, het 'speciale' meisje in de groep. Ze kent het gevoel van eenzaamheid te midden van mensen die haar deden geloven dat ze abnormaal was, maar het woord 'onmogelijk' is haar volkomen vreemd. Bovendien zit het obstakel niet in haar lichaam, maar overal elders. Ondanks de hindernissen heeft deze voorvechter van mensen met een beperking haar eigen weg naar succes gebaand. Ze heeft onder andere op de catwalk gestaan en meegelopen in shows voor Victoria's Secret, ter ondersteuning van diversiteit.

Disabled& was het logische vervolg op deze toewijding aan solidariteit, de bekroning van haar inzet voor de rechten van mensen met een beperking. Rondetafelgesprekken, danslessen, retraites gericht op zusterschap, creatieve activiteiten… Dit platform is een springplank voor al diegenen die onterecht gemarginaliseerd worden.

Disabled& stelt mensen met een beperking in staat hun eigen verhaal te herwinnen en zichzelf te definiëren, los van hun fysieke kenmerken. In deze omgeving, waar vertrouwen van essentieel belang is, begint zelfliefde al vroeg, waardoor er geen ruimte is voor onzekerheden of twijfels. De jonge vrouwen in chiffonjurken zetten zo hun eigen unieke stappen en breken met stereotypen.