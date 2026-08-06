Lichamen die ver afwijken van de standaarden op de catwalks: Copenhagen Fashion Week geeft het goede voorbeeld.

Al jarenlang zijn rondingen afwezig op de catwalks van de Fashion Week. Na aanvankelijke hoop te hebben gewekt door de casting te diversifiëren en meer toegankelijke modellen te presenteren, verviel de mode-industrie al snel weer in oude gewoonten. De goede bedoelingen werden niet waargemaakt en diversiteit werd opnieuw een verre droom. Copenhagen Fashion Week, die duurt tot 7 augustus, vormt een uitzondering op deze heersende slankheid en herinnert ons eraan dat elk lichaam het verdient om vertegenwoordigd te worden.

In Kopenhagen wijken modellen af van de gebaande paden.

De Scandinavische landen lopen altijd vooruit op hun tijd en fungeren regelmatig als voorbeeld, zowel in het parlement als op de catwalk. Tijdens de laatste Copenhagen Fashion Week bevestigden ze deze vooruitstrevende status. Hoewel deze editie wellicht minder breed gevolgd wordt en minder media-aandacht krijgt dan de edities in Parijs of Londen, biedt ze waardevolle inzichten.

Terwijl in andere landen waar dit modespektakel plaatsvindt, modellen vergelijkbare lichaamsvormen hebben en zelden de symbolische maat 34 overschrijden, zijn ze in Kopenhagen veel verfijnder. Hun huid beweegt onder de stof, hun buik wiegt achter het materiaal en hun prominente borsten vormen de kroon op hun uiterlijk. Het is een wereld op zich, waar elegantie niet per se synoniem is met slankheid en waar schoonheid niet wordt afgemeten met een meetlint.

Want ondanks enkele pogingen tot inclusie en lichaamsdiversiteit, verviel de mode-industrie al snel weer in oude gewoonten en plaatste ze slankheid weer centraal. Ze klampt zich vast aan dit schoonheidsideaal, dat grenst aan een calorietekort, waarmee geen enkele vrouw zich kan identificeren. Bovendien spreken de cijfers voor zich: volgens een rapport van Vogue Business was er slechts 0,3% plus-size modellen tijdens Fashion Week 2026.

De body positivity-beweging was net zo vluchtig als modetrends. Het leek slechts een kortstondig hoofdstuk, geen nieuw verhaal om te schrijven. Gelukkig gaat deze positieve revolutie in Kopenhagen door, belichaamd door modellen die er niet naar streven onbereikbare fantasieën te worden. Ze willen vrouwen van alle soorten geruststellen en als een spiegel voor hen fungeren.

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Een grote verscheidenheid aan silhouetten en onbeperkte maten wordt gevierd.

Copenhagen Fashion Week schetst een beeld van een meer authentieke, oprechte en minder berekende mode. Het biedt een beter begrip van wat het betekent om "verschillen te accepteren". Waar eerdere Fashion Weeks ons gewend hebben gemaakt aan blote botten en slanke figuren, toont deze editie anatomie met meer openhartigheid. In Kopenhagen bestaat er geen standaard lichaamstype, noch zijn er gelimiteerde oplages van bepaalde modellen.

Het merk Operasport presenteerde zijn "Growth"-collectie op modellen van alle vormen en maten. Ruches, kant, bloemenborduurwerk en oversized orchideeën sierden realistische, dynamische lichamen. Plus-size, medium-size, zwangere en slanke modellen: elke vrouw had haar eigen ambassadrice.

Ook bij Paolina Russo was de diversiteit aan lichaamstypes groot; zij beperkte zich evenmin tot één dominant profiel. In een prachtige demonstratie van zusterschap brachten modellen met contrasterende huidtinten en complementaire lichaamsvormen levendige kledingstukken met Y2K-invloeden tot leven. Gestuz deelde deze open benadering en weerlegde resoluut het idee dat chic niet mogelijk is met rondingen of vollere heupen.

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Een inclusieve aanpak die bewijst dat niet alles verloren is.

Tijdens de Copenhagen Fashion Week kopiëren lichamen elkaar niet zomaar; ze vormen een geheel en articuleren zich in een heerlijke mengeling. In deze stad, die lijkt op een inclusief paradijs, is mode niet selectief: het is een universele taal die iedereen begrijpt. Kijkend naar deze prachtige choreografie van lichamen en stoffen, voelen de toeschouwers zich niet langer alsof ze in het verkeerde lichaam geboren zijn. Ze kunnen zich identificeren met de modellen op het podium en een gemeenschappelijke basis met hen vinden.

En Copenhagen Fashion Week is bijzonder bedreven in het herstellen van zelfvertrouwen. Het is zelfs de grootste specialiteit, het meest kenmerkende aspect. Elke keer slaagt het waar andere edities steevast falen. Tijdens de editie van 2024 werd bijvoorbeeld de rode loper uitgerold voor modellen met een beperking, waaronder Lucy Edwards , een visueel gehandicapt plus-size icoon. Ook werden modellen in het zonnetje gezet die vaak worden gediskwalificeerd of aan de kant worden geschoven: vrouwen die naar de "onderkant" van de catalogi worden verbannen.

Deze Copenhagen Fashion Week zou een bron van inspiratie moeten zijn. Het biedt een gezondere basis voor mode en toont lichamen die alle vrouwen aanspreken, in plaats van halfgodinnen die schuldgevoelens of zelfhaat opwekken.