Aan je vingers ruiken is misschien niet zo'n vreemd gebaar als je zou denken.

Zelfvertrouwen
Émilie Laurent
Renifler ses doigts explication
Photo d'illustration : Outsidethccndsgn / Un splash

Sommige mensen bijten op hun nagels, schudden zo hard met hun been dat de bank trilt, of wrijven in hun haar telkens als ze even de tijd hebben om na te denken. Anderen ruiken aan hun vinger zoals een kind aan zijn of haar knuffeldekentje ruikt, dat al jaren niet gewassen is. Met hun wijsvinger onder hun neus of hun hand voor hun mond, stellen ze zichzelf gerust met hun eigen lichaamsgeur.

Waarom voelen we ons aangetrokken tot het ruiken aan onze eigen lichaamsgeur?

Iedereen herinnert zich vast nog wel die foto van de bondscoach van het Duitse nationale voetbalelftal tijdens het EK 2016. In dat filmpje, dat een virale meme is geworden, zie je hem met evenveel enthousiasme aan zijn vingers ruiken als aan een ijsje. Dat komt doordat onze reukzin een heel bijzondere verbinding met onze hersenen heeft. In tegenstelling tot andere zintuigen, volgen geuren een neuraal circuit dat nauw verbonden is met geheugen en emoties. Zodra een geurmolecuul de neus bereikt, zet het een reeks signalen in gang die naar hersengebieden gaan die betrokken zijn bij herinneringen, instincten en emotionele reacties.

Dit is ook de reden waarom een simpele geur je direct kan terugvoeren naar je ouderlijk huis, een zomergeur of een moment van geborgenheid . Onze eigen lichaamsgeur is daarop geen uitzondering. Iedereen heeft immers een soort persoonlijke 'geursignatuur'. Door de huidmicrobiota – die miljarden bacteriën die van nature op de huid aanwezig zijn – genetica, voeding en zelfs het immuunsysteem, ruikt geen enkel lichaam precies hetzelfde.

Een gebaar dat vaker voorkomt dan je zou denken.

Wat een op zichzelf staande eigenaardigheid lijkt, zou in werkelijkheid een vrij algemeen menselijk gedrag kunnen zijn. Een studie van Israëlische onderzoekers toonde een verrassend fenomeen aan: veel mensen brengen gedurende de dag spontaan hun hand naar hun neus, soms zonder het zich zelfs maar te realiseren. Deze gewoonte, die vaak wordt vergeleken met een problematische vorm van obsessief-compulsieve stoornis, is gedocumenteerd door onderzoekers van het Weizmann Instituut in Israël.

Nog verrassender is dat deze reflex intensiever leek te worden na een alledaagse sociale interactie zoals een handdruk. Wetenschappers zien dit als een subtiele vorm van olfactorische "informatieverzameling". Hoewel het geen grootschalige communicatie tussen dieren betreft, blijven onze neuzen onopvallend onze sociale omgeving analyseren. Uiteindelijk is het een bijna primitieve reflex. Ter vergelijking: honden gebruiken dezelfde strategie bij het besnuffelen van andere dingen (geen verdere uitleg nodig, iedereen begrijpt de verwijzing).

Een geruststellend mechanisme voor de hersenen?

Naast zintuiglijke nieuwsgierigheid opperen sommige specialisten een andere verklaring: het ruiken van de eigen geur zou een kalmerend effect kunnen hebben. Net als een vertrouwd kledingstuk, een persoonlijk kussen of de geliefde deken met geurherinneringen , zou onze geur een intiem referentiepunt vormen.

Voor sommige angstige of gestreste personen kan het onbewust ruiken aan hun vingers bijdragen aan een behoefte aan geruststelling, een stille manier om vertrouwdheid te vinden in een onstabiele omgeving. Met andere woorden, dit gebaar weerspiegelt niet per se een fascinatie voor lichaamsgeur, maar eerder een zoektocht naar zintuiglijke zekerheid.

Wanneer moeten we ons zorgen maken?

In de overgrote meerderheid van de gevallen is dit gedrag geen reden tot bezorgdheid. Incidenteel, bijna automatisch snuffelen is meestal een kwestie van gewoonte of onderbewustzijn. Als het gebaar echter opdringerig, repetitief, moeilijk te beheersen wordt of gepaard gaat met aanhoudende angst, kan het soms onderdeel zijn van een breder dwangpatroon. Alleen in dat geval kan het advies van een psycholoog of psychiater nuttig zijn.

Uiteindelijk is het ruiken aan je vingers misschien niet zo vreemd als we denken. Het is vooral een subtiele herinnering dat onze reukzin, zelfs in het tijdperk van schermen en beautyfilters, nog steeds een verrassend primair onderdeel vormt van onze relatie met onszelf.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als woordenkunstenaar jongleer ik dagelijks met stijlmiddelen en perfectioneer ik de kunst van feministische grappen. In mijn artikelen biedt mijn licht romantische schrijfstijl je een aantal werkelijk boeiende verrassingen. Ik geniet ervan complexe kwesties te ontrafelen, als een moderne Sherlock Holmes. Genderminderheden, gelijkheid, lichaamsdiversiteit... Als journalist op het scherpst van de snede duik ik hals over kop in onderwerpen die debat aanwakkeren. Als workaholic wordt mijn toetsenbord vaak op de proef gesteld.
Article précédent
Quels sont les traits psychologiques d’une femme dominante ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Zelfvertrouwen: deze essentiële olie kan je helpen om beter om te gaan met momenten van twijfel.

De natuur is een openluchtapotheek en heeft een plant voor elk probleem, inclusief een laag zelfbeeld en ongemak...

Giftige ouders: 7 uitspraken die littekens achterlaten die lang na de kindertijd blijven hangen.

Er zijn woorden die onvergetelijk zijn. Uitgesproken door een ouder, prenten ze zich met een onevenredige kracht in...

Een bril met een grappig design: een detail dat je zelfbeeld kan veranderen.

Hoewel brillen meer een stijlstatement zijn geworden dan een gezondheidsaccessoire, ontbreekt het ze vaak aan lef en originaliteit....

Gezichtsasymmetrie wijkt sterk af van de gangbare normen en herdefinieert de codes van charme.

De gezichten die achter beauty-hashtags worden gedeeld, zijn allemaal "harmonisch". En deze "perfecte" geometrie lijkt bijna verdacht, zelfs...

Je t-shirt niet uit kunnen trekken op het strand: miljoenen vrouwen herkennen dit gevoel.

De zomer komt eraan. De zee glinstert. En ergens op dat strand houdt een vrouw haar T-shirt aan....

Deze simpele zin maakt een einde aan elke poging tot denigratie.

Wanneer we geconfronteerd worden met kritiek of pesterijen, trekken we ons vaak terug in stilte. We zwijgen liever...