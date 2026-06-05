Om over complexen te praten, gebruikt ze een onverwachte metafoor, en die werkt.

Bij selfies of groepsfoto's analyseer je altijd je vermeende imperfecties. Een verdwaald haartje, een dichtgeknepen oog, een puistje dat je in de spiegel niet zag... het resultaat na de flits voldoet nooit aan je verwachtingen. Zo erg zelfs dat je er nu voor zorgt dat je zelf aan de andere kant van de lens staat. Maar met deze treffende metafoor herontdek je misschien wel het plezier van spontane fotoshoots.

De metafoor van de zonsondergang is veelzeggend.

Je kent dat gevoel maar al te goed: de teleurstelling van het zien van een selfie . In plaats van je te complimenteren en gerust te stellen, benadrukt de foto alles wat je het minst mooi vindt aan jezelf. Je onzekerheden worden blootgelegd en staren je recht in het gezicht. Wat bedoeld was als een herinnering aan feestelijke make-up of een vrolijk moment, wordt een bron van zelfkritiek. Je focust je op fysieke details die je dierbaren negeren, en concentreert je in plaats daarvan op de emotie die je op dat moment voelde. Je vindt je wangen "te vol", je mond "niet symmetrisch genoeg", je neus "te groot" of "niet genoeg omhoog". Deze foto lijkt precies datgene te versterken wat je zo zorgvuldig probeert te vermijden in de spiegel.

Deze spontane foto, genomen in een moment van zelfvertrouwen, belandt direct in de prullenbak en maakt geen enkele kans om ooit op je Instagramprofiel te verschijnen. Hij is zelfs geen kort verhaaltje waard. Je bent jaloers op al die vrouwen die er zelfs in de meest onflatteuze situaties fotogeniek uitzien. Je bent bijna jaloers op ze omdat ze hun charme behouden met een enorme, druipende hamburger in hun handen of in een wind zo hard dat de zee erdoor in de war zou raken.

De contentmaker uit Quebec, @jadebonneville, heeft de perfecte woorden gevonden om je gekwetste ego te helen. Ze beschrijft een specifieke situatie, die velen herkennen van warme zomeravonden. "Als je naar een zonsondergang kijkt en er een foto van maakt, is het nooit zo mooi als in het echt. Dat geldt ook voor jou," zegt ze, terwijl de schemering invalt. Gebruikmakend van een gedeelde ervaring, herinnert ze ons eraan dat een foto slechts een vluchtige glimp van de werkelijkheid is, geen bewijs van onze waarde.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jade Bonneville | Personal Branding & Mindset Coach (@jadebonneville)

Een manier om het negatieve door het positieve te vervangen.

Positiviteit is een gemoedstoestand, zelfs een levensfilosofie. Van nature reageert het brein echter heftiger op negatieve prikkels. Dit is een neurowetenschappelijke observatie. Desondanks is het absoluut mogelijk om een positieve houding te ontwikkelen en deze te integreren in de kunst van het relativisme. En de personal development coach verschuift je denkwijze op een subtiele manier met deze metafoor, die resoneert als een ode aan jezelf, aan het huidige moment.

Foto's leggen een gezicht vast, maar ze onthullen niet wat erachter schuilgaat. Ze laten je innerlijke licht niet zien, je aanstekelijke glimlach die je van kilometers afstand hoort, je stralende ziel die zelfs de meest schuwe dieren aantrekt, je onuitputtelijke energie die zelfs de meest lusteloze menigte kan motiveren. Deze selfies geven zelfs geen glimp van je persoonlijkheid, maar zijn slechts een 'omslag'. Door middel van de metafoor van een zonsondergang nodigt deze ambassadeur van vriendelijkheid je uit om verder te kijken dan de uiterlijke schijn, om je fysieke verschijning te beschouwen als één element van je identiteit, niet als het hele plaatje.

Innerlijke schoonheid wordt niet genoeg gewaardeerd.

In een maatschappij waar alles binnen enkele seconden na het scrollen wordt beoordeeld, zijn we uiterlijk gaan verwarren met persoonlijke waarde. Een geslaagde foto lijkt bijna een bewijs van sociale legitimiteit te zijn geworden. We meten onze aantrekkelijkheid af aan het aantal foto's dat we kunnen delen, de flatterende belichting, de juiste hoek, de perfecte symmetrie. En wanneer de foto niet aan onze verwachtingen voldoet, wankelt ons zelfvertrouwen mee.

Toch zijn het niet per se de mensen die echt een blijvende indruk achterlaten, die het beste hun linkerprofiel beheersen of instinctief weten waar ze hun kin voor de camera moeten plaatsen. Het zijn vaak degenen die iets ondefinieerbaars uitstralen: een kalme aanwezigheid, een lach die de sfeer direct ontspant, een warme blik, een energie waardoor je langer wilt blijven. Dingen die onmogelijk vast te leggen zijn in een fotogalerij.

Misschien is het echte probleem niet je gezicht op de foto's, maar de onvergeeflijke blik die je erop werpt. En misschien is het tijd om te stoppen met het zoeken naar bevestiging in elke mislukte foto. Per slot van rekening verliezen sommige van de mooiste dingen ter wereld een deel van hun magie zodra ze vastgelegd zijn. Dat maakt ze niet minder bijzonder. De metafoor van de zonsondergang illustreert dit perfect.