Zelfvertrouwen: deze essentiële olie kan je helpen om beter om te gaan met momenten van twijfel.

De natuur is een openluchtapotheek en heeft een plant voor elk probleem, inclusief een laag zelfbeeld en ongemak in het openbaar. Als je soms een gebrek aan zelfvertrouwen hebt of als verlegenheid je zo overweldigt dat je wangen rood worden, kan een weinig bekende etherische olie je zelfvertrouwen een boost geven. Een elixer vol positieve energie om aan te brengen vóór een belangrijke ontmoeting, een romantische date, of wanneer je merkt dat negatieve gedachten je overnemen.

Let op: Het gebruik van etherische oliën wordt afgeraden voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, kinderen jonger dan 7 jaar, ouderen, mensen met epilepsie of mensen met hartproblemen, epileptische aanvallen, hormoonafhankelijke kankers of andere gezondheidsproblemen. Raadpleeg bij voorkeur een arts voor gebruik.

Een essentiële olie die het zelfvertrouwen versterkt.

Als je een liefhebber bent van natuurlijke remedies, ben je waarschijnlijk wel bekend met pepermuntolie voor het verlichten van migraine of ravintsara voor het vrijmaken van een verstopte neus bij verkoudheid. Deze aromatische concentraten, die je huis die heerlijke geur van een biologische winkel geven, hebben nog lang niet al hun mogelijkheden laten zien. Hoewel ze de geest kunnen kalmeren in stressvolle tijden of oor-, neus- en keelontstekingen kunnen verzachten, hebben ze nog een andere kracht.

In deze enorme botanische collectie, die niet zou misstaan in een apothekerskraam, schuilt een bijna magische formule voor innerlijke onrust: die gevoelens die je aan je eigenwaarde doen twijfelen en je ertoe aanzetten jezelf met anderen te vergelijken . Als je last hebt van een minderwaardigheidscomplex, de neiging hebt jezelf constant naar beneden te halen of zelfkritiek hebt, dan is deze essentiële olie een waardevolle aanvulling op je arsenaal. Het is een ware meststof voor kleine ego's die moeite hebben om te groeien, en ook een geweldig middel om schaamte in het openbaar te bestrijden.

Dit is essentiële olie van Petitgrain Bigarade , oorspronkelijk bekend als Citrus aurantium. Het bevat terpeenesters, die bekend staan om hun balancerende eigenschappen en hun effect op de stemming. Kortom, het is positiviteit in een flesje. Als je opziet tegen spreken voor een publiek of het geven van een speech op een bruiloft, pak het dan gewoon even. Het brengt direct die innerlijke stem tot zwijgen die steeds maar weer doemscenario's influistert.

"Wanneer deze situatie zich voordoet en paniek opkomt die je niet onder controle kunt krijgen, is de reflex om 2 druppels (verdund tot 10% in een neutrale plantaardige olie zoals zoete amandelolie) op de zonnevlecht aan te brengen, langzaam uit te smeren en diep in te ademen," adviseert aromatherapeut Danièle Festy in haar boek "Essentiële oliën, het werkt" (uitgeverij Leduc).

Deze andere planten kunnen je helpen om voor jezelf op te komen.

In de immense wereld van essentiële oliën zijn sommige planten bijna net zo goed als een gefluisterd "Ik hou van je" voor de spiegel of een briefje vol bemoedigende woorden. Met hun omhullende en troostende geuren nodigen ze je uit om een positieve mindset te ontwikkelen en vinden ze vanzelfsprekend hun plek in een persoonlijke wellnessroutine. Houd ze bij de hand om een oase van emotionele rust te creëren en je te ondersteunen op momenten dat je energie, kalmte en zelfvertrouwen wilt herwinnen.

Echte etherische lavendelolie. Niet alleen geschikt om beddengoed of kledingkasten mee te parfumeren. Het heeft angstremmende eigenschappen en werkt als een krachtige stressverlichter. Een kalmere geest, nauwelijks hoorbare gedachten, een gevoel van welzijn... dat is wat u kunt verwachten.

Etherische olie van groene mirte. Het staat ook bekend als de olie tegen depressie. Naast het vergemakkelijken van de ademhaling dankzij de verkwikkende eigenschappen en ongeëvenaarde frisheid, draagt het bij aan het algehele welzijn.

Kunzea etherische olie. Als je stress ervaart of overweldigd raakt door zelfs de kleinste gebeurtenis, dan is deze olie iets voor jou. Het wordt voorgeschreven bij mentale vermoeidheid en lijkt wel speciaal ontwikkeld voor ons moderne tijdperk, waarin alles in een razend tempo plaatsvindt.

Etherische olie van laurier. De olie die het meest symbolisch geassocieerd wordt met zelfvertrouwen en zelfbevestiging. De geur speelt een rol in rituelen rondom spreken in het openbaar of momenten waarop men zich sterk moet voelen.

Sommige gevestigde merken in de aromatherapie bieden roll-ons aan die volledig gericht zijn op zelfvertrouwen, een concept dat allesbehalve vanzelfsprekend is. Over het algemeen zijn dit slimme mengsels van verschillende essentiële oliën die bekend staan om hun kalmerende eigenschappen. Deze paar druppels, aangebracht op de pols of op de chakra's van het lichaam,

Een verzorgend ritueel om weer in contact te komen met jezelf.

Deze essentiële oliën dragen niet alleen bij aan je innerlijke rust en geven je ware gemoedsrust, maar introduceren ook een nieuw zelfzorgritueel in je hectische dagelijkse leven. Ze creëren een moment van ontspanning en beloven een goddelijke zintuiglijke reis. Het aanbrengen van een paar druppels van deze nectar van Moeder Natuur wordt een daad van zelfverwenning, heroriëntatie en herstel van je evenwicht. Je maakt eindelijk van je welzijn een prioriteit. Je brengt niet zomaar willekeurig een essentiële olie aan: je voegt intentie, hart en enthousiasme toe. En dat helpt je mindset te veranderen.

In tegenstelling tot de krachtigere geuren van grote merken, omhullen deze het lichaam met zachtheid en bieden ze voordelen die verder gaan dan alleen de geur. Als je dit flesje uit je zak haalt, lijk je net Hermine op Zweinstein, maar belangrijker nog, het zegt stilletjes : "Ik neem tijd voor mezelf", "Ik herwin mijn kracht."

Een paar druppels op de zonnevlecht, diep ademhalen, schouders weer ontspannen... en plotseling voelt die ogenschijnlijk onoverkomelijke afspraak een stuk minder intimiderend. Geen magie, gewoon een zachte herinnering dat zelfvertrouwen soms al in ons sluimert en alleen een klein duwtje van buitenaf nodig heeft.