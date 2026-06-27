Een sweatshirt dragen ondanks de hitte: deze onzekerheden waar veel vrouwen eindelijk over praten.

Zelfvertrouwen
Émilie Laurent
Femmes sweats été
BrookeBalentine/Unsplash

Tijdens hittegolven, die steeds vaker voorkomen, laten mensen meer huid zien dan kleding. De intense hitte maakt zelfs het dunste, ondoorzichtige materiaal ondraaglijk. Toch blijven sommige vrouwen, te midden van deze drukkende atmosfeer en op het gloeiendhete asfalt, trouw aan dikke truien en wijde broeken. Nee, het is geen marteling, maar simpelweg een weerspiegeling van innerlijke onrust en een laag zelfbeeld.

Een sweatshirt midden in de zomer, wanneer onzekerheden je verstikken.

Met de torenhoge temperaturen en de hitte die het landschap doet glinsteren, dragen we zo min mogelijk kleding. Zelfs in een katoenen topje en een dijhoge rok zweten we ons rot en laten we overal waar we zitten plassen achter. Als we in de stad in een triangelbikini en een bikinibroekje naar buiten zouden kunnen, zouden we dat zonder aarzeling doen. Terwijl de meeste vrouwen rondslenteren in korte topjes, nauwelijks aanwezige blouses en zwierige jurken van minimale stof, dwalen anderen door deze openluchtoven, ingepakt in hun sweatshirts alsof het hartje winter is.

Bij het zien van deze winterse aanblik worden de ogen wijd opengesperd, klinkt er gefluister en barst het verontwaardigde gehijg los. Hoe kan een normaal mens de brandende zon en het gloeiende asfalt trotseren met zoveel lagen kleding aan? Deze outfit, waardoor we twee keer zoveel zweten als de toeschouwers, lijkt volkomen misplaatst in het huidige vochtige klimaat. Voor velen is het pure waanzin, maar voor degenen die het dragen, is het een vorm van bescherming. Niet tegen UV-straling, maar tegen de blikken van anderen.

Vaak dragen vrouwen in de zomer sweatshirts of dikke truien, niet omdat ze van nature gevoelig zijn voor de kou of een extreem gevoelige, porseleinen huid hebben. Deze met fleece gevoerde outfit is simpelweg camouflage, bedoeld om rondingen te minimaliseren , oneffenheden glad te strijken en een bepaalde lichaamsvorm te verbergen. In een onthullende blogpost legt content creator @ cht.am de redenen achter deze kledinggewoonte uit, die ze "onbegrijpelijk" vindt. "Een paar jaar geleden was ik zo onzeker dat ik sweatshirts droeg toen het 40°C was. De zon onthulde wat ik wilde verbergen."

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Een bericht gedeeld door Math (JUST MATH) (@cht.am)

Op sociale media doorbreken vrouwen het stilzwijgen.

Het dragen van een sweatshirt midden in de zomer is geen trucje om zonnebrand te voorkomen, en het is ook geen typisch kenmerk van mensen die nostalgisch zijn naar de herfst. Het gaat erom de delen van je lichaam die je het minst mooi vindt te verbergen, zelfs als dat betekent dat je twee keer zoveel zweet en constant ongemak moet verdragen. Vrouwen die hun mouwen nooit laten zakken, zelfs niet als de temperatuur die van de dorre woestijn evenaart, zijn niet sadistisch. Ze zijn simpelweg totaal niet in lijn met hun imago.

De contentmaker, die pleit voor een rechtvaardigere en meer openhartige samenleving, deelt openhartig haar eigen ervaringen. Zomeroutfits laten geen ruimte voor spanning en verbergen niets. Ze tonen het lichaam tot in de kleinste details, en voor veel vrouwen voelt dit vreselijk indringend. "Ik voelde me alsof ik naakt voor iedereen stond", beschrijft ze.

Deze vrouwen, met een gebrek aan zelfvertrouwen en worstelend met hun eigen spiegelbeeld, dragen truien, vesten met rits en bedekkende broeken in de brandende zon, in de hoop hun silhouet te laten verdwijnen, het uit te wissen. Ze voelen zich psychologisch meer op hun gemak, maar fysiek stikken ze. Terwijl @cht.am er na een lang proces van zelfreflectie in is geslaagd deze textiele last van zich af te schudden, blijven anderen er permanent door gevangen.

Op TikTok hebben vrouwen maar één woord om deze praktijk te verdedigen: onzekerheden. Ze schamen zich voor hun slappe armen, hun puistjes, hun cellulitis. Deze gedwongen kledingisolatie is een direct gevolg van de druk om dun te zijn, om strakke armen en een platte buik te hebben.

Een sweatshirt om meer calorieën te verbranden: alweer een giftig argument.

Sommige vrouwen dragen in de zomer truien om hun lichaam te verbergen, omdat ze vinden dat het "niet aan de norm voldoet". Anderen trekken ze na zonsondergang aan om hun huid te bedekken, die roofdieren van kilometers afstand kunnen ruiken. Toch worden de meest kwetsbaren door maatschappelijke druk ertoe aangezet om truien te gebruiken als afslankmiddel of als "vetverbrander".

Het is praktisch een wijdverspreide trend. Op TikTok gaan contentmakers hardlopen in vijf T-shirts en drie truien in de hoop sneller "weg te smelten", terwijl anderen hun fysieke transformaties delen om deze methode te promoten. In dit geval is de trui geen bescherming meer; het is een kledingstuk dat ontworpen is om te zweten, met als doel dat felbegeerde " zomerlichaam " te bereiken.

Uiteindelijk zegt een sweatshirt midden in de zomer misschien minder over het weer dan over hoe we ons eigen lichaam bewonen. Het illustreert de stille compromissen die we sluiten tussen fysiek comfort en innerlijke rust, tussen de hitte die de huid verbrandt en de meer gedempte warmte van de blikken van anderen.

Wat als de werkelijke anomalie niet die laag katoen midden in juli was, maar eerder het feit dat een simpel "natuurlijk" lichaam nog steeds riskant, blootgesteld, bijna provocerend kon lijken?

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als woordenkunstenaar jongleer ik dagelijks met stijlmiddelen en perfectioneer ik de kunst van feministische grappen. In mijn artikelen biedt mijn licht romantische schrijfstijl je een aantal werkelijk boeiende verrassingen. Ik geniet ervan complexe kwesties te ontrafelen, als een moderne Sherlock Holmes. Genderminderheden, gelijkheid, lichaamsdiversiteit... Als journalist op het scherpst van de snede duik ik hals over kop in onderwerpen die debat aanwakkeren. Als workaholic wordt mijn toetsenbord vaak op de proef gesteld.
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