Deze simpele zin maakt een einde aan elke poging tot denigratie.

Wanneer we geconfronteerd worden met kritiek of pesterijen, trekken we ons vaak terug in stilte. We zwijgen liever dan dat we reageren met onhandige woorden of gestotter. Ons is altijd geleerd dat iemand negeren de beste reactie is op verbale aanvallen. Een psycholoog biedt ons echter een slimme maar krachtige zin om beleefd te reageren en respect te herstellen waar dat geschonden is.

De kunst om op een gezonde manier kritiek af te weren.

Ongevraagde en ongegronde kritiek schaadt het zelfvertrouwen. Of het nu komt van een narcistische collega, een tirannieke baas of een moraliserend familielid, het ondermijnt spontaan ons zelfvertrouwen en zaait twijfel, hoe onnodig het ook mag zijn.

Ze laten ons twijfelen aan onze eigenwaarde, en als dat gebeurt, voelen we ons hulpeloos en gevangen. Soms verliezen we al onze zelfbeheersing en worstelen we om onszelf te verdedigen: we zoeken naar woorden, missen een vlotte babbel en rechtvaardigen onszelf zelfs als we niets verkeerd hebben gedaan. De replieken en de clou komen te laat, als de schade al is aangericht. Pas in bed komt onze woordenschat terug en spelen we de scène opnieuw af, dit keer met de overhand.

Om jezelf beter te beschermen tegen een passief-agressieve collega of een baas met een superioriteitscomplex, kun je een 'verbale overlevingskit' samenstellen en belangrijke zinnen paraat houden. Het goede nieuws is dat deze assertieve en verfijnde zinnen geen averechts effect kunnen hebben en je niet op het kantoor van de HR-afdeling kunnen laten belanden. Dit voorkomt compromissen en heftige reacties. Ze komen uit het boek "Confidence According to Carl", een goudmijn voor het vergroten van je zelfvertrouwen en het behouden ervan, wat er ook gebeurt.

Belangrijke zinnen om te onthouden

Tussen het negeren van het probleem en een impulsieve reactie zijn er veel manieren om duidelijke grenzen te stellen zonder de beleefdheidsregels te overtreden. De personal development coach schetst er drie. Je hoeft je opmerking niet te verbloemen of overdreven formeel te zijn. De eenvoudigste reactie is soms het meest effectief. Je kunt bijvoorbeeld kalm en beheerst zeggen: "Ik waardeer die opmerking niet." Op deze manier geef je aan dat je het niet prettig vindt, maar laat je wel ruimte voor discussie. In plaats van je te laten onderschatten , zet je een stap vooruit. Volgens Carl is het een manier om de ander een kans te geven.

Een andere zin om in gedachten te houden bij oordelen of kwetsende grappen: "Ik onderbreek je even. Ik vind dat niet gepast in deze context." Op deze manier maak je een einde aan de persoonlijke aanval en kom je kalm voor jezelf op, zonder olie op het vuur te gooien. Het doel? Je kwelgeest tot inzicht brengen, die zich op dat moment misschien niet eens realiseert dat hij of zij gepest wordt.

De derde zin die je kunt noteren, als een soort spiekbriefje op een post-it, is: "Ik ga graag verder, maar zonder persoonlijke aanvallen." Door dit te zeggen, breng je de rust en vriendelijkheid terug. Je voegt een essentiële voorwaarde van wederzijds respect toe aan deze uitwisselingen. Bovendien toon je je goede bedoelingen zonder opdringerig te zijn.

Waarom werken deze zinnen altijd?

Als je het doelwit bent van een pestkop op je werk, weet je niet altijd hoe je moet reageren. Moet je zwijgen om geen ophef te veroorzaken, of moet je terugslaan om te voorkomen dat je als een onderdanige, ruggengraatloze werknemer wordt bestempeld? In werkelijkheid is het het beste om een middenweg te vinden: reageer, ja, maar met je verstand, niet met je emoties. Deze zinnen zijn goede alternatieven omdat ze beknopt, direct en ondubbelzinnig zijn.

In plaats van de gemoederen te verhitten, sussen ze de gemoederen en bevorderen ze begrip in plaats van misplaatste rivaliteit. In plaats van de situatie te laten escaleren en zinloze gesprekken te creëren, toon je professionaliteit en emotionele volwassenheid. Deze zinnen "stellen je in staat om je grenzen te bepalen zonder in een machtsstrijd verwikkeld te raken. Je probeert niet gelijk te krijgen, maar een nieuw kader te scheppen", legt Carl uit in zijn video.

Wanneer iemand je probeert te kleineren of je aan jezelf te laten twijfelen, is zwijgen niet altijd de beste optie. Zonder jouw tussenkomst bevestig je onbewust hun minachtende houding. Met deze zinnen kun je de situatie echter in je voordeel draaien en je eigen welzijn vooropstellen. Het zijn geen botte opmerkingen, maar als je ze gebruikt, voelt je gesprekspartner zich onnozel, zelfs verbijsterd.