De zomer komt eraan. De zee glinstert. En ergens op dat strand houdt een vrouw haar T-shirt aan. Niet omdat ze het koud heeft. Maar omdat ze bang is. Bang voor hoe anderen haar zullen zien. Bang voor haar eigen spiegelbeeld. Bang om te bestaan in een lichaam dat ze als ontoereikend heeft leren beschouwen.

Als je ooit die aarzelende beweging hebt gemaakt, dat T-shirt dat je naar beneden trekt in plaats van uit te trekken, weet dan dat je niet de enige bent. Sterker nog, je bent zeker niet de enige.

Een wereldwijd probleem, geen persoonlijke zwakte.

De cijfers zijn opvallend en komen van over de hele wereld. Volgens een IFOP- onderzoek in opdracht van Flashs magazine zegt 67% van de vrouwen zich niet prettig te voelen in hun strandkleding . Dit percentage is de afgelopen tien jaar zelfs gestegen, want in 2013 was het nog 61%.

In de Verenigde Staten bleek uit een onderzoek van Voda Swim uit 2025 dat meer dan 95% van de vrouwen zich onzeker voelt op het strand .

En hoe zit het met de rest van de wereld? In 2024 voerde Dove het grootste onderzoek ooit uit door een cosmeticamerk: 33.000 mensen werden ondervraagd in 20 landen , van Argentinië tot China, van het Verenigd Koninkrijk tot Saoedi-Arabië. Het resultaat: 1 op de 3 vrouwen wereldwijd zou bereid zijn een heel jaar van hun leven op te offeren om het lichaam te krijgen dat zij als 'perfect' beschouwen. 1 op de 3. Dit is niet langer slechts een individuele zorg. Het is een stille epidemie.

Waar komt die stem vandaan die zegt "jij niet"?

Het antwoord is duidelijk, en het komt niet van jou. Het komt voort uit decennia van bevooroordeelde beeldvorming. Volgens een onderzoek van Dove uit 2024 voelen vrouwen zich tegenwoordig minder zelfverzekerd over hun lichaam dan tien jaar geleden , ondanks twintig jaar body positivity. En sociale media dragen een grote verantwoordelijkheid: 1 op de 3 vrouwen voelt druk om hun uiterlijk te veranderen vanwege wat ze online zien (zelfs als ze weten dat de afbeeldingen bewerkt of door AI gegenereerd zijn).

Klinisch psycholoog Phillippa Diedrichs, van het Appearance Research Centre aan de University of the West of England, bevestigt dit: "Ondanks twintig jaar werk om de definitie van schoonheid te verbreden, voelen vrouwen zich minder zelfverzekerd over hun lichaam dan tien jaar geleden."

Wat psychologen aanbevelen en wat daadwerkelijk werkt.

Het is geen kwestie van één nacht doorstaan. Maar dit is wat de experts zeggen:

Herschrijf je innerlijke dialoog. Vervang " mijn dijen zijn vreselijk" door "mijn benen dragen me elke dag". Neutraliteit ontkracht de emotionele lading.

Ruim je digitale leven op. Het ontvolgen van accounts waardoor je je onzeker voelt, is geen teken van zwakte. Het is mentale hygiëne. Studies tonen aan dat minder tijd doorbrengen op sociale media je lichaamsbeeld verbetert en angstgevoelens vermindert.

Stel jezelf geleidelijk bloot aan gevaar. Een duik met vrienden, een rustiger strand, en dan beetje bij beetje. Elke succesvolle blootstelling bewijst aan je hersenen dat het ingebeelde gevaar niet bestaat.

De echte vraag

Dat T-shirt dat je aanhoudt, beschermt je lichaam niet. Het beschermt een wond: de wond die is ontstaan doordat je van kinds af aan hebt geleerd dat je lichaam de zon moet verdienen.

Hij hoeft het niet te verdienen. Hij heeft er recht op. Jij hebt er recht op .

Deze zomer misschien niet op de eerste dag. Misschien niet zonder enige aarzeling. Maar ooit blijft dat T-shirt in je tas zitten. Niet omdat je lichaam "perfect" zal zijn. Maar omdat je hebt besloten dat het niet perfect hoeft te zijn.