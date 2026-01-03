Haar reactie op de opvoedingsstijl van haar kinderen ging viraal.

Monica Van Houten woont in Merced en voedt haar 5-jarige dochter Lu op, bij wie in 2024 autisme van het tweede graad werd vastgesteld. Oorspronkelijk was ze content creator gespecialiseerd in mode en lifestyle, maar ze had nooit gedacht dat het plaatsen van video's van het dagelijks leven van haar dochter zo'n politieke en diep menselijke daad zou worden. Het begon allemaal toen ze besloot de outfits te laten zien die Lu draagt tijdens haar ABA-therapiesessies (Applied Behavior Analysis).

Wanneer mode en therapie elkaar ontmoeten.

Lu's schema is intensief: zes uur therapie per dag, vijf dagen per week. Deze sessies richten zich op communicatie, het begrijpen van eenvoudige instructies en het aanpakken van bepaalde complexe gedragingen. Voor Monica is het doel niet om de moeilijkheid te verbergen, maar om deze te verzachten. Ze begint daarom maandelijks een overzicht te delen van de outfits van haar dochter: kleurrijke, comfortabele en vrolijke kleding, ontworpen als een uitbarsting van vreugde in veeleisende dagen.

Paarse truien gecombineerd met auberginekleurige gehaakte mutsen, opzettelijk oversized silhouetten geïnspireerd door Adam Sandler, en duidelijke verwijzingen naar Matilda of de wereld van Junie B. Jones: elke outfit is een ode aan het vrije lichaam, beweging en persoonlijke expressie. Met de serie "Style Monday" worden abonnees zelfs uitgenodigd om te stemmen op de looks van de week, waardoor hun therapeutische routine verandert in een leuke en gezamenlijke ervaring.

Zichtbaarheid die verontrust… en vervolgens verenigt

Al snel stroomden de reacties binnen. Sommige internetgebruikers oordeelden, stelden vragen en bekritiseerden Monica's opvoedingsstijl, omdat ze vonden dat ze "overdreef" of haar dochter "te veel blootstelde". Geconfronteerd met deze reacties gaf de jonge moeder toe dat ze lang had geaarzeld om Lu's diagnose openbaar te maken, uit respect voor de privacy van haar man, die zelf autistisch is. De aanhoudende blikken en misverstanden in het openbaar overtuigden haar ervan dat ze zich moest uitspreken.

Volgens haar hebben veel mensen slechts een theoretisch of stereotiep beeld van autisme. Door een vrolijk, lerend, soms moe, maar altijd waardig meisje te laten zien, wordt een meer genuanceerd beeld geschetst. Een bericht dat op 14 juli werd gepubliceerd, is meer dan 4 miljoen keer bekeken en heeft het account van de familie getransformeerd tot een echt positief voorbeeld van het dagelijks leven met autisme.

Lu straalt zelfvertrouwen uit.

Op het scherm verschijnt Lu als een levendig kind, zelfverzekerd en blij om mee te doen. Ze poseert, lacht en roept haar beroemde "Cheese!" naar de camera. Monica beschrijft haar als een en al zelfvertrouwen, een kind dat in haar eigen tempo tot bloei komt. Ze legt ook uit dat Lu niet zozeer waarde hecht aan kleding zelf, maar wel de aandacht, het spel en de bevestiging die deze momenten haar brengen, waardeert. Uiterlijk wordt zo één van de vele middelen om het zelfvertrouwen te vergroten en ons eraan te herinneren dat elk kind het verdient om als een compleet persoon gezien te worden, niet als een diagnose.

Een impact die veel verder reikt dan het scherm.

De video's roepen liefdevolle vergelijkingen op met tekenfilmfiguren, maar bovenal een stortvloed aan steunbetuigingen. Velen bedanken het gezin voor het normaliseren van autisme en het laten zien van liefdevol, creatief en ongeremd ouderschap. Geconfronteerd met de weinige negatieve reacties, kiezen Monica en haar man ervoor zich te richten op wat het belangrijkst is: het welzijn van hun dochter.

Dit digitale avontuur bewijst dat een vreugdevolle, respectvolle en zelfverzekerde zichtbaarheid percepties kan veranderen. Door autisme te humaniseren en ABA-therapie te demystificeren, herinnert Monica Van Houten ons eraan dat anders zijn geen probleem is om te verbergen, maar een realiteit om te begrijpen en te vieren.