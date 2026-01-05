Een baby in 12 seconden in slaap brengen? Deze video zorgt voor veel ophef.

Een baby in slechts 12 seconden in slaap brengen: het idee klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch ging een video, opgenomen in een professionele omgeving, onlangs viraal op sociale media. De video toont een verpleegster die een baby kalmeert met een reeks precieze bewegingen. In slechts enkele ogenblikken ontspant het gezichtje, de schouders ontspannen en daalt de rust neer.

Korte, maar zeer gecodificeerde gebaren

In de video draait alles om precisie en zachtheid. De verpleegster legt de baby in een geruststellende houding, met het gezicht naar haar toe. Haar handen strelen vervolgens zachtjes de warme, mollige wangetjes van de baby. De bewegingen zijn regelmatig en ritmisch. Dan bewegen haar vingers omhoog naar het voorhoofd en de slapen, gevoelige plekken waar aanraking ontspanning kan bevorderen. Het tikken is zowel teder als stevig. Het kleine lichaampje, dat tot dan toe gespannen was, lijkt een gevoel van veiligheid terug te krijgen en valt in slaap.

Hoe je een baby in 12 seconden in slaap krijgt. 😂 pic.twitter.com/8R708ggAOI — Awesome Videos ❤️ (@Awesomevideos07) 29 december 2025

Een vloedgolf op TikTok en Instagram.

De video, die aanvankelijk op accounts voor ouders werd gedeeld, werd al snel miljoenen keren bekeken. Er stroomden enthousiaste reacties binnen: opgeluchte ouders, dankbare jonge moeders en vaders die verrast waren door de schijnbare effectiviteit. Sommigen meldden dat ze de methode met succes hadden uitgeprobeerd, terwijl anderen spraken van "directe kalmering" na urenlang huilen. Het delen door influencers op het gebied van ouderschap versterkte het fenomeen, waardoor deze tip een essentieel onderwerp werd voor gesprekken tot diep in de nacht onder vermoeide ouders.

Een inspiratiebron uit de medische wereld.

Achter deze hype schuilt een solide wetenschappelijke basis. De techniek is geïnspireerd op de methode van Dr. Robert Hamilton, een Amerikaanse kinderarts, die enkele jaren geleden populair werd onder de naam "The Hold". Oorspronkelijk hield deze aanpak in dat de baby in een ondersteunende positie werd gehouden, de armen zachtjes werden gekruist en er lichte druk werd uitgeoefend op bepaalde delen van het gezicht. Het doel: een gevoel van lichamelijke continuïteit creëren, vergelijkbaar met wat de baby in de baarmoeder ervoer. De verpleegkundige past dit principe hier aan voor zeer jonge kinderen, met name tussen nul en drie maanden oud, een leeftijd waarop de behoefte aan geborgenheid en lichamelijke signalen bijzonder sterk is.

Tussen enthousiasme en voorzichtigheid

Deze methode, die wordt gepresenteerd als "snel en effectief", heeft desondanks gemengde reacties opgeroepen. Sommige ouders melden dat het niet werkt, of zelfs dat het huilen is toegenomen, en sommige internetgebruikers gaan nog verder door te beweren dat de video nep is omdat deze door AI is gegenereerd.

Zorgprofessionals waarschuwen echter: deze aanpak kan vermoeide of licht overprikkelde baby's helpen, maar is niet geschikt voor elke situatie. Een hongerige baby, een baby met koliek of een baby met lichamelijk ongemak zal niet gekalmeerd worden door simpele gebaren, hoe goedbedoeld ook. Experts benadrukken ook dat deze methode niet het enige ritueel mag worden om afhankelijkheid van één slaapmiddel te voorkomen.

Samenvattend heeft deze video het voordeel dat hij een aanpak laat zien die waarschijnlijk respectvol is voor het lichaam van de baby. Het is één suggestie van de vele om die soms eindeloze nachten door te komen, waarbij je altijd in gedachten moet houden dat elk kind uniek is.