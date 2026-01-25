Bij zijn geboorte verraste deze baby van 6 kilo iedereen.

Blandine, oorspronkelijk uit Toulouse, beviel op 6 november 2025 van haar tweede kind, Émile. De baby woog 6 kilo en was 51 centimeter lang, bijna het dubbele van het gemiddelde geboortegewicht in Frankrijk (tussen 2,5 en 3,5 kg). Zijn spectaculaire geboorte maakte een blijvende indruk op het hele medische team van de kliniek, maar de bevalling verliep zonder complicaties.

Een echografie toonde al een "abnormale" grootte aan.

Twee weken voor zijn uitgerekende datum schatten prenatale tests het gewicht van Émile op ongeveer 4,6 kg. Dit cijfer had reden tot bezorgdheid kunnen zijn, maar Blandine besloot haar gynaecoloog niet in te lichten, ondanks dat haar groeiende buik steeds moeilijker te dragen werd. Uiteindelijk werd de bevalling vaginaal ingeleid. "De verloskundige kon het niet geloven; ze zei dat hij eruitzag als een baby van zes maanden oud," vertelt de moeder.

Een zeldzame opleving van activiteit op de kraamafdeling.

Bij zijn geboorte was de kliniek vol emotie. "Iedereen kwam Émile zien", herinnert Blandine zich met een vleugje humor. Hij was te groot voor gewone luiers en werd meteen in maat 6 maanden gekleed. Hoewel zijn gewicht een lokaal record was, verkeerde de pasgeborene in perfecte gezondheid.

Een ontwikkeling die nauwlettend in de gaten wordt gehouden, maar zonder reden tot paniek.

Sinds zijn geboorte is Émile zich harmonieus blijven ontwikkelen. Medio januari 2026 was hij al 61 cm lang, terwijl hij zijn aanvankelijke gewicht van 6 kg behield. Bij de moeder werden geen tekenen van zwangerschapsdiabetes vastgesteld en de oorzaak van dit uitzonderlijke gewicht blijft onverklaard. Dit geval doet denken aan dat van een baby die in december 2025 in Texas werd geboren met een vergelijkbaar gewicht (5,9 kg) en die ook in goede gezondheid verkeerde.

Een natuurlijke bevalling, verwelkomd door de moeder.

"Ik ben blij dat ik een keizersnede heb geweigerd, ook al was het geen zekerheid," zegt Blandine, trots op haar bevalling. Émile is nu een levendige, nieuwsgierige baby met een goede eetlust en slaapt regelmatig. Een zachtaardige reus die zijn ouders veel vreugde brengt.

Een zeldzaam verschijnsel, maar wel een dat in de gaten wordt gehouden.

Baby's die als "macrosomen" worden geclassificeerd (met een gewicht van meer dan 4,5 kg) kunnen bij de geboorte risico's lopen, zoals hypoglykemie of ademhalingsproblemen. Émile tart echter alle statistieken: hij ontwikkelt zich perfect. Een zeldzaam geval, maar wel een dat ons eraan herinnert dat de natuur soms verrassingen in petto heeft, zelfs voor de meest ervaren zorgverleners.

Kortom, de geboorte van Émile zal voor altijd herinnerd worden als een buitengewone gebeurtenis, zowel vanwege zijn indrukwekkende gewicht als het vlotte verloop van de bevalling. Naast de nieuwsgierigheid die hij opwekt, getuigt zijn verhaal vooral van het vermogen van het menselijk lichaam om te verrassen en van het belang van attente medische zorg. Een uitzonderlijke start van het leven voor een baby die nu al bewondering afdwingt.