Op 17-jarige leeftijd ontroert haar gebaar naar haar moeder internetgebruikers.

Aman Duggal, een 17-jarige Britse tiener, haalde onlangs de krantenkoppen door alle schulden van zijn familie af te betalen met geld dat hij verdiende met zijn online winkel. Begin januari 2026 plaatste hij een video op Instagram waarin hij zijn moeder 10.000 pond contant gaf, ongeveer €11.500. De ontroerende scène ging al snel viraal.

E-commerce, een middel voor vroege emancipatie

Vastbesloten om zijn toekomst in eigen handen te nemen, verliet Aman school om zich volledig aan de e-commerce te wijden. Binnen een jaar wist hij genoeg inkomen te genereren om zijn familie van een zware financiële last te verlichten. Deze symbolische, maar concrete daad markeerde een keerpunt: hij nam nu de huishoudelijke rekeningen voor zijn rekening en keerde de traditionele rollen om, ten goede van zijn gezin.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Aman Duggal (@aman.jkd)

"Het is iets wat ik al heel lang wilde doen."

In de video geeft Aman, met tranen in zijn ogen, de stapel geld aan zijn moeder: "Ik hou van je, dit wilde ik al heel lang doen. Dank je wel voor alles wat je voor me hebt gedaan. Jij bent de meest bijzondere persoon in mijn leven." Zijn moeder, zichtbaar ontroerd, zoekt naar de juiste woorden voordat ze haar zoon omhelst. Dit moment, dat op sociale media werd gedeeld, ontroerde veel internetgebruikers diep.

Een verklaring van liefde en dankbaarheid

In het onderschrift van zijn bericht uitte Aman zijn dankbaarheid: "Mijn moeder gaf me alles en was er altijd voor me. Ik ben zo blij en trots dat ik eindelijk voor haar kan zorgen. Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe ik me voel." Het bericht kreeg in slechts enkele dagen meer dan 600.000 likes en leidde tot een golf van steun en bewondering van over de hele wereld.

Een bron van inspiratie voor een hele generatie

De reacties stroomden al snel binnen: "Wat een ontroerende video," "Je hebt me geïnspireerd om hetzelfde voor mijn ouders te doen," en "Respect, broer." Zijn actie is veel meer dan een simpele daad van vriendelijkheid; het belichaamt het vermogen van jongeren om de controle over hun eigen lot en dat van hun familie te nemen, vaak in een moeilijk economisch klimaat.

Het verhaal van Aman Duggal spreekt vooral tieners die het moeilijk hebben erg aan. In slechts één jaar tijd transformeerde hij van student tot kostwinner van zijn gezin, waarmee hij bewees dat online ondernemerschap een middel tot zelfredzaamheid kan zijn.

Kortom, de video van de jonge Aman Duggal brengt een krachtige boodschap over: op 17-jarige leeftijd kun je het verschil maken, iets teruggeven aan de maatschappij en een solide toekomst opbouwen. Het is een verhaal dat vastberadenheid, dankbaarheid en hoop combineert – en dat veel verder reikt dan sociale media.