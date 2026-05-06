Deze moeder van een tweeling test de "band" tussen hun kinderen; de video gaat viraal.

Een moeder, twee jongens gescheiden door een deur, en een reeks mondeling gestelde vragen. De antwoorden van de tweeling verbaasden internetgebruikers – en wakkerden een vraag aan die de wetenschap nog steeds onderzoekt: zijn tweelingen werkelijk met elkaar verbonden?

De test: dezelfde vragen, zonder elkaar te zien of te horen.

Het uitgangspunt van de video die op het Instagram-account @paschal_twins17 is geplaatst, is verrassend eenvoudig. De moeder stelt haar tweelingzonen exact dezelfde vragen, zonder dat ze elkaar kunnen zien of horen. De antwoorden – identiek of bijna identiek – zorgden direct voor een golf van verbaasde reacties in de comments. "Hoe is dat mogelijk?" , "Het is magie! ", "Tweelingen maken me op een goede manier bang" – het soort reacties dat een familiefilmpje binnen een paar uur tot een virale hit maakt.

Bestaat "tweelingtelepathie" echt?

Dit is de vraag die iedereen stelt bij het zien van dit soort video's. Het wetenschappelijke antwoord is genuanceerd. Er is geen bewijs voor buitenzintuiglijke communicatie tussen tweelingen. Er zijn echter wel verschillende goed gedocumenteerde mechanismen die deze opvallende overeenkomsten verklaren.

Eeneiige tweelingen – die zich uit dezelfde eicel hebben ontwikkeld – delen 100% van hun DNA. Dit betekent dat ze dezelfde cognitieve aanleg, dezelfde denkprocessen en vaak dezelfde associaties van ideeën hebben wanneer ze met dezelfde vraag worden geconfronteerd. Voeg daar jarenlang samenleven, gedeelde ervaringen en een gemeenschappelijke taal aan toe, en de identieke antwoorden worden minder mysterieus, hoewel ze nog steeds fascinerend blijven.

Wat zeggen onderzoeken over tweelingen?

Tweelingonderzoek is een van de krachtigste instrumenten in de psychologie en genetica. Studies met tweelingen die apart van elkaar zijn opgevoed – met name de Minnesota Twin Family Study die sinds 1979 wordt uitgevoerd – hebben aangetoond hoe genetica, onafhankelijk van de omgeving, invloed heeft op smaak, gedrag, emotionele reacties en zelfs levenskeuzes.

Tweelingen die bij de geboorte van elkaar gescheiden werden en op volwassen leeftijd herenigd werden, bleken soms dezelfde voornaam voor hun kinderen te hebben gekozen, hetzelfde beroep uit te oefenen of hetzelfde kapsel te hebben. Geen telepathie, maar eerder een gedeelde mentale structuur die tot verbazingwekkende effecten leidt.

De rol van de moeder bij viraliteit

Wat de video zo vertederend maakt, is niet alleen de uitslag van de test, maar ook de manier waarop de moeder hem uitvoert. Haar oprechte enthousiasme, haar reactie op elk identiek antwoord en haar overduidelijke trots op deze band transformeren een simpele oefening in een teder moment dat ze deelt met miljoenen vreemden. Video's van ouders die het bijzondere dagelijks leven van hun tweeling vastleggen, behoren tot de meest boeiende content op Instagram en TikTok – en deze is daarop geen uitzondering.

Een trend die nooit uit de mode raakt.

De 'tweelingtelepathie-uitdaging' is een van de meest hardnekkige trends op sociale media. Al jaren plaatsen duizenden tweelinggezinnen hun eigen versie van de test – ze kiezen hetzelfde voorwerp, tekenen hetzelfde en beantwoorden dezelfde vragen. Het format werkt omdat het iets universeels aanspreekt: het verlangen om te geloven dat er banden bestaan die woorden overstijgen. En zelfs als de wetenschap liever spreekt over gedeelde genetica dan over mysterie, blijft het gevoel van verwondering zeer reëel.

Mondeling examen, identieke antwoorden, miljoenen views – deze tweelingjongens gaven onbedoeld een ontroerende en fascinerende les over wat het betekent om niet alleen DNA, maar ook een manier van kijken naar de wereld te delen. De wetenschap spreekt niet over magie, maar soms voelt het zeker wel zo.