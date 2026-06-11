Deze moeder, die kritiek kreeg omdat ze met haar kinderen ging wandelen in de kou, verdedigt haar keuze.

Kinderen warm ingepakt op pad in de kou is niet bepaald populair op sociale media. Maar voor Hailey Terry, een moeder van drie met bijna een miljoen volgers, zijn deze buitenuitstapjes veel meer dan alleen een tijdverdrijf. Ze krijgt er kritiek op en verdedigt een opvoedingsstijl die gericht is op avontuur, zelfstandigheid en samen plezier.

Een liefdesverhaal met de natuur

Lang voordat ze moeder werd, had Hailey Terry al een sterke band met de natuur. Ze komt oorspronkelijk uit Las Vegas en groeide op te midden van kampeertrips en wandelingen die haar moeder organiseerde. Als tiener ontdekte ze de geneugten van het trekken tijdens een expeditie in Utah. Deze vormende ervaring voedde haar passie voor buitenactiviteiten door de jaren heen. Vandaag de dag wil ze diezelfde nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen en het eenvoudige plezier van een dag in de natuur doorgeven aan haar kinderen.

Wanneer wandelen een verademing wordt.

De geboorte van haar eerste kind, Kirk, in 2019 zette haar leven volledig op zijn kop. Een paar weken na zijn geboorte werd haar man uitgezonden naar het buitenland. Vervolgens legde Covid-19 zijn beperkingen op. Geïsoleerd en op zoek naar evenwicht, weigerde Hailey haar dagen binnen vier muren door te brengen.

Aangemoedigd door haar moeder waagde ze zich voor het eerst naar buiten met haar baby in een draagzak. De ervaring was een openbaring. Lopen, ademen, bewegen: ze herontdekte een gevoel van vrijheid dat ze nodig had in deze nieuwe fase van haar leven. Sindsdien vormen familieavonturen de kern van haar online wereld.

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Keuzes die controversieel zijn

Naarmate haar gemeenschap groeit, neemt de kritiek toe. Sommigen vinden het onverantwoord om met jonge kinderen te gaan wandelen bij koud weer. Hailey Terry laat zich echter niet van de wijs brengen. Volgens haar geeft onze maatschappij soms zoveel prioriteit aan comfort dat ze de voordelen van meer uitdagende ervaringen over het hoofd ziet.

Voor deze moeder biedt het trotseren van minder dan ideale weersomstandigheden, in een geschikte omgeving, kinderen de kans om hun zelfvertrouwen en aanpassingsvermogen te ontwikkelen. In plaats van een visie te hanteren waarbij prestaties ten koste van alles worden nagestreefd, verdedigt ze vooral het idee dat kinderen vaak tot meer in staat zijn dan we denken, mits hun behoeften en tempo worden gerespecteerd.

Een organisatie die is opgericht met hun welzijn in gedachten.

Achter de inspirerende foto's gaat een gedegen voorbereiding schuil. Elk uitje wordt zorgvuldig gepland om de veiligheid van het hele gezin te garanderen: geschikte kleding, de juiste uitrusting en constante alertheid zijn daarbij essentieel.

Hailey benadrukt vooral één cruciaal punt: haar kinderen worden nooit gedwongen. Als vermoeidheid, kou of de wens om naar huis te gaan de kop opsteken, wordt de wandeling zonder aarzeling afgebroken. Het doel is niet om records te breken of indruk te maken op anderen. Het gaat er vooral om bijzondere momenten te delen, herinneringen te creëren en een liefde voor ontdekking te stimuleren.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Hailey Terry | Utah Hiking, Camping, and Travel Mom (@haileyoutside)

Door met haar kinderen de natuur in te trekken, zelfs als de temperaturen dalen, pleit Hailey Terry voor een aanpak die zeker tot discussie leidt. Volgens haar dragen deze ervaringen bij aan de ontwikkeling van kinderen die zelfverzekerd, nieuwsgierig en op hun gemak in hun omgeving zijn. En hoewel haar methoden nog steeds tot discussie leiden, blijft deze moeder trouw aan haar overtuiging: de mooiste avonturen zijn niet altijd de meest comfortabele, maar ze kunnen wel waardevolle herinneringen creëren die een leven lang meegaan.