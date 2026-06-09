Astronaut Kellie Gerardi schrijft geschiedenis als eerste vrouw die in gewichtloosheid moedermelk afkolft.

Er werd haar vaak verteld dat ze zou moeten kiezen tussen het moederschap en haar wetenschappelijke carrière, maar Kellie Gerardi besloot het allebei te doen. Slechts acht weken na de geboorte van haar dochter keerde ze terug naar haar post in de besloten ruimtes van de spaceshuttles. De astronaut, de 90e vrouw die in een baan om de aarde vloog, is een pionier: ze kolfde moedermelk af in gewichtloosheid om onderzoek te bevorderen. Een symbolische prestatie voor deze moeder, die werkelijk haar plek tussen de sterren heeft gevonden.

Borstvoeding afkolven in gewichtloosheid: missie volbracht voor Kellie Gerardi.

Het is een foto die viraal ging op sociale media en wereldwijd 3,5 miljoen mensen bereikte. De afbeelding toont een astronaut die zweeft, met haar borstkolfzakken in de lucht en de melk die ze dagelijks verzamelt. Met een glimlach op haar gezicht en haar donkerblauwe ruimtepak trots in beeld, heeft Kellie Gerardi weer een prestatie geleverd in haar indrukwekkende carrière, en dit voelt als een persoonlijke overwinning.

Nog maar acht weken geleden was de ervaren astronaut, die zelfs een Barbiepop van zichzelf heeft, op de kraamafdeling om de geboorte van haar dochter te vieren. Sinds de komst van dit kind, dat via IVF is verwekt en dat ze als een geschenk uit de hemel beschouwt, is de astronaut dolgelukkig en heeft ze geen tijd verspild om haar werkzaamheden in de ruimte te hervatten.

Tijdens haar kraamperiode, een zware tijd voor veel vrouwen, bracht ze door aan de stuurknuppel van een ruimtevaartuig in microzwaartekracht. Als onderdeel van de "numerieke minderheid" in de ruimtevaartsector, waar slechts 85 van de 644 astronauten vrouw zijn, heeft ze een onuitwisbare indruk op de geschiedenis achtergelaten. De uitspraak "tot in de oneindigheid en verder" lijkt synoniem met haar te zijn geworden.

Deze vrouw tart de wetten van de zwaartekracht, maar ook die van een hele industrie die vaak offers eist en vrouwen dwingt te kiezen tussen gezinsleven en kinderdromen. "Ik heb oprecht begrip voor vrouwen die zich verplicht voelen om weer aan het werk te gaan voordat ze er klaar voor zijn, maar dat is bij mij niet het geval," betoogt ze in een bericht over haar "ruimteschip, werk, wieg" -levensstijl.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Kellie Gerardi (@kelliegerardi)

Deze wet is een enorme stap voorwaarts voor de gezondheid van vrouwen.

Kellie Gerardi, die het woord 'onmogelijk' uit haar vocabulaire heeft verbannen en nooit terugdeinst voor een obstakel, heeft zich ten doel gesteld respect en collectieve erkenning te verwerven. Ze kolfde moedermelk af in microzwaartekracht tijdens een paraboolvlucht voor het IIAS, niet om lof te oogsten, maar in de hoop nieuwe ontdekkingen te doen over de fysiologie van de moeder. Dit transparante vat gevuld met moederlijke nectar is niet bedoeld om haar baby te voeden, maar om ons begrip van het vrouwelijk lichaam te verrijken.

Het doel van dit experiment, waardoor ze een pionier is? Licht werpen op de mysteries rondom moedermelk en de veranderingen ervan bestuderen onder specifieke omstandigheden, zoals microzwaartekracht of hoge versnelling. "Ons wetenschappelijk team voert momenteel meerdere studies uit naar moedermelk. Van het afkolven in microzwaartekracht tijdens paraboolvluchten, inclusief samenstelling en lipidomics, tot onze tweede wetenschappelijke ruimtevlucht volgend jaar," legt ze uit in het onderschrift.

Naast het aanpakken van een onderwerp dat lange tijd door wetenschappers, die overwegend mannelijk zijn, is verwaarloosd, zet Kellie Gerardi zich ook in voor betere ondersteuning voor moeders in haar vakgebied. Want vrouwen zouden geen pauze hoeven te nemen om hun baby's borstvoeding te geven, noch zouden ze hun ambities hoeven uit te stellen.

Als astronaut en moeder is zij het gezicht van verandering.

Terwijl de astronaut haar dagen doorbrengt in de verre uithoeken van de ruimte, zijn de sterren niet altijd even gunstig geweest voor de dertiger die door Time en USA Today werd uitgeroepen tot "Vrouw van het Jaar". Ze heeft turbulente tijden in haar persoonlijke leven doorgemaakt, met acht jaar lang secundaire onvruchtbaarheid en een miskraam. Ze documenteerde haar IVF-traject zelfs op haar Instagram-account om een ander, realistischer en authentieker perspectief op het moederschap te bieden, ver verwijderd van idyllische verhalen.

Vandaag de dag voelt ze zich bevoorrecht met haar dochtertje, dat ze Max Q noemde als verwijzing naar de ruimtevaart. Voor haar is het een klein wonder. Dit kind, dat met veel moeite ter wereld is gekomen, motiveert haar om dubbel zo hard te strijden voor een rechtvaardigere en gelijkwaardigere samenleving. Want hoewel Kellie Gerardi voortdurend naar de sterren streeft, blijft ze met beide benen op de grond staan. Ze weet dat er nog veel werk aan de winkel is om gelijkheid te bereiken en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor moeders te garanderen.

Hoewel vrouwen in de ruimtevaart nog steeds uitzonderingen zijn, maakt astronaut Kellie Gerardi – de levende belichaming van doorzettingsvermogen – van elke actie een manifest, een progressieve gebeurtenis.