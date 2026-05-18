Ze had haar studie 34 jaar onderbroken; uiteindelijk behaalde ze samen met haar zoon haar diploma.

In 1992 kwam er abrupt een einde aan de academische droom van Carla Hunter Ramsey. Vierendertig jaar later pakte ze haar studie weer op en behaalde ze haar doctoraat aan Howard University, tegelijk met haar zoon Wesley. Een moment vol emotie, trots en gedeelde voldoening, als een zachte overwinning op de tijd.

Een droom die in de wacht werd gezet, maar nooit werd uitgewist.

Carla woonde destijds in Queens, New York, en koesterde een duidelijke ambitie: studeren aan Howard University, een prestigieuze instelling en symbool van academisch succes. Financiële beperkingen zetten echter een streep door haar plannen toen ze nog maar 22 jaar oud was.

In plaats van op te geven, verlegde ze haar koers: werk, gezinsleven, persoonlijke ontwikkeling. De droom zelf verdween nooit – hij nam simpelweg een stap terug, als een ademhaling die wacht op het juiste moment. Deze periode was verre van een verlies, maar voedde juist haar veerkracht en innerlijke kracht.

Een tweede kans, mogelijk gemaakt door de tijd.

Tientallen jaren later deed zich een onverwachte kans voor: een online doctoraatsprogramma in theologie (Doctor of Ministry) aangeboden door Howard University. Dankzij deze flexibele opzet kon ze haar studie, professionele leven en gezinsverplichtingen combineren. Carla hervatte haar studie vervolgens met hernieuwde energie, wat haarzelf bijna verbaasde.

Ze beschreef deze terugkeer als een soort "innerlijke reset", waarbij leeftijd geen invloed meer had op de vreugde van het leren en vooruitgaan. Ze herontdekte een gevoel van intellectuele vrijheid en persoonlijk welzijn, alsof alles weer op zijn plaats was gevallen. Volgens haar uitspraken , zoals gerapporteerd door The Washington Post , voelde ze alsof "de tijd was ingestort", alsof de verdwenen jaren haar oorspronkelijke ambitie nooit echt hadden verminderd.

Een toevallige familieomstandigheid die een symbool werd.

Het academische traject van haar zoon Wesley maakte dit moment nog bijzonderder. Hij studeerde aan dezelfde universiteit, maar kon niet tegelijk met zijn klasgenoten afstuderen vanwege ontbrekende studiepunten. Deze kleine discrepantie zorgde uiteindelijk voor een onverwachte samenloop van omstandigheden: moeder en zoon studeerden in hetzelfde weekend af.

Een toevallige ontmoeting die uitmondde in een ontroerend geschenk. Wesley vertelde aan WUSA dat hij zijn moeder weliswaar symbolische gebaren kon tonen, maar dat niets opwoog tegen het samen vieren van dit moment. Deze gedeelde ervaring versterkte hun band en gaf een diep menselijke dimensie aan hun prestatie.

Twee paden, één gedeelde wens om kennis door te geven.

Carla Hunter Ramsey zet haar werk met kinderen in pleeggezinnen voort, een zaak die haar bijzonder na aan het hart ligt vanwege haar eigen ervaring met adoptie. Haar doctoraat is niet alleen een academische prestatie; het vertegenwoordigt een voortzetting van haar missie om anderen te ondersteunen en te helpen hun leven weer op te bouwen.

Wesley is op zijn beurt betrokken bij programma's voor financiële geletterdheid voor jongeren uit kansarme milieus. Twee verschillende paden, maar gedreven door dezelfde intentie: kennis overdragen, anderen ondersteunen en hun autonomie versterken.

Een les in geduld en vertrouwen.

Deze dubbele opleiding vertegenwoordigt meer dan alleen academisch succes. Het illustreert een vorm van blijvend zelfvertrouwen, dat jarenlang standhoudt zonder te vervagen. Carla vat deze filosofie eenvoudig samen: "Dromen kunnen worden uitgesteld, maar ze verdwijnen niet als ze worden gekoesterd met doorzettingsvermogen en zelfcompassie."

Vierendertig jaar nadat een deur sloot, ging er op precies het juiste moment een andere open. En achter de toga's en diploma's ontvouwde zich een verhaal van continuïteit, hernieuwd welzijn en volledig gerealiseerde dromen.