Deze moeder deelt de "strikte regels" die ze haar kinderen oplegt tijdens de zomer, en internetgebruikers zijn verdeeld over de meningen.

Nu de zomervakantie eraan komt, rijst bij veel gezinnen de vraag: moeten ze een educatief kader aanhouden of hun kinderen volledige vrijheid geven? De Amerikaanse influencer Vidya (@queencitytrends), die miljoenen volgers heeft op TikTok, heeft het debat onlangs opnieuw aangewakkerd door de regels te onthullen die ze tijdens de vakantie hanteert voor haar twee kinderen.

Een actieve zomer in plaats van een zomer zonder richting.

Vidya Gopalan, bekend op TikTok als @queencitytrends, deelde haar visie op de zomervakantie in een video die viral ging. Als moeder van twee kinderen van 11 en 14 jaar legt ze uit dat de zomer voor haar ontspanning betekent... maar geen inactiviteit. Voordat ze de routines van haar gezin beschrijft, verduidelijkt ze dat het een gestructureerde aanpak is die voor haar gezin werkt. Volgens haar helpt het bezig houden van kinderen "bepaald problematisch gedrag dat voortkomt uit verveling te voorkomen en bevordert het een evenwichtiger dagelijks leven."

Lezen versus schermen: het principe dat voor opschudding zorgt.

De regel die de meeste aandacht trok van internetgebruikers ging over schermtijd. In dit gezin betekent elke minuut die aan lezen wordt besteed, een limiet van één minuut schermtijd. Voor de moeder is lezen essentieel, vooral omdat veel kinderen buiten schooltijd steeds minder lezen.

Volgens haar stimuleert dit systeem haar kinderen op natuurlijke wijze om meer boeken te lezen. Vidya (@queencitytrends) zegt zelfs dat ze sinds het begin van de vakantie al verschillende boeken hebben gelezen. Deze methode spreekt veel internetgebruikers aan, hoewel sommigen erop wijzen dat lezen in de eerste plaats geassocieerd moet worden met plezier en ontdekking.

Sport, wiskunde en het buitenleven staan op het programma.

Schermtijd is niet het enige dat gereguleerd wordt. Kinderen besteden ook ongeveer twintig minuten per dag aan wiskunde, brengen minstens twee uur buiten door en doen regelmatig aan sport. Ook slaap is aan bepaalde regels onderworpen. Ze hebben vaste bedtijden, maar mogen 's ochtends nog even uitslapen als hun schema dat toelaat.

Voor sommige internetgebruikers is deze balans tussen vrije tijd, lichaamsbeweging en leren een uitstekende voorbereiding op de start van het nieuwe schooljaar. Anderen daarentegen zien het als een te zware belasting in een periode die juist bedoeld zou moeten zijn voor rust.

Begeleiden zonder te controleren: dat is de essentie van onderwijs.

Vidya's bericht (@queencitytrends) zorgde al snel voor verdeeldheid op sociale media. Tussen reacties die gestructureerd ouderschap prezen en reacties die overmatige controle veroordeelden, reikt het debat veel verder dan de simpele context van vakanties. Hoewel het belangrijk is voor kinderen om routines te hebben, mag een educatief kader nooit een reeks verplichtingen of permanente beperkingen worden. Ouder zijn betekent ook steun bieden met vriendelijkheid, luisteren naar de behoeften van je kind en hun tempo respecteren.

Achter uitdrukkingen als 'strenge opvoeding' of 'strikte regels' schuilt soms de noodzaak om waakzaam te blijven. Bepaalde praktijken kunnen ontaarden in vormen van overmatige controle, of zelfs giftig of misbruikend gedrag maskeren wanneer ze een kind zijn autonomie, welzijn of recht om fouten te maken ontnemen. Vakanties zijn ook een waardevolle tijd om te ontspannen, creativiteit te ontwikkelen, te dromen, soms verveeld te zijn en eigen ervaringen op te doen. Een kind hoeft niet constant te presteren of bezig te zijn om te gedijen.

Uiteindelijk benadrukt de controverse rond de regels van de Amerikaanse influencer Vidya (@queencitytrends) een simpele waarheid: er bestaat geen universeel model. Elk gezin vindt zijn eigen balans tussen vrijheid en structuur. De sleutel is het creëren van een geruststellende, respectvolle en zorgzame omgeving waarin kinderen in alle rust kunnen opgroeien en volop van hun jeugd kunnen genieten.