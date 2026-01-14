Neem je 's winters warme douches? Dit is wat je moet weten.

In de winter is het water dat uit je douchekop komt gloeiend heet, waardoor je de kou van overdag meteen voelt. Tijdens de koudere maanden wordt de douche bijna een sauna, zo heet zelfs dat er stoom uit de douchekop opstijgt. Warm douchen als het koud is, is echter niet per se gunstig voor het verhogen van je lichaamstemperatuur.

Warme douches, een bron van comfort in de winter.

Als de kou intreedt, hebben we verschillende opties: ons in een dikke deken wikkelen, bij het vuur zitten of ontspannen onder een warme douche. Na een dag rillen en de poolwinden trotseren, duiken we met onze hoofden onder de douche en creëren we een geïmproviseerde stoomruimte in de badkamer.

Tijdens een hittegolf zoeken we de koelte onder de douchekop op en verdragen we zonder problemen een ijskoude stortbui, maar in de winter haasten we ons om op te warmen onder de douche. We zetten de temperatuur hoger, zelfs als dat betekent dat de waterrekening wat hoger uitvalt. Onder invloed van warmte ontspannen de spieren, neemt de spanning af en verdwijnen problemen als sneeuw voor de zon. Hoewel warmte vaak wordt voorgeschreven om pijn te verlichten en het lichaam te ontspannen, vormen warme douches in zekere zin een uitzondering op de regel.

Op zich zijn ze niet slecht, mits ze slechts af en toe voorkomen. Warm douchen in de winter is een ervaring van ongeëvenaarde zaligheid. Warm water werkt als een 'pauzeknop' voor het zenuwstelsel. Het verwijdt de bloedvaten, ontspant de spieren en stimuleert de bloedsomloop. Daardoor krijgt de hersenen een signaal van veiligheid. Het temperatuurcontrast met de buitenlucht is echter zo groot dat het het lichaam kan 'schokken' en vermoeien in plaats van het te ontspannen.

Maar het is ook een slechte ervaring voor je huid.

Wat als de ruwe textuur van je huid niet het gevolg is van strenge kou, maar van te hete douches? Warm douchen in de winter voelt misschien wel prettig aan, maar dat geldt niet voor je huid.

De huid wordt beschermd door een onzichtbaar laagje lipiden, de zogenaamde huidbarrière. Deze barrière voorkomt dat water te snel verdampt en beschermt je tegen invloeden van buitenaf. Heel heet water lost dit laagje veel sneller op dan lauw water. Daardoor wordt je huid, zelfs als ze schoon is, kwetsbaarder.

In de winter is het een dubbel probleem. De lucht is sowieso al droger, de verwarming droogt de atmosfeer nog verder uit en gloeiendhete douches verergeren de uitdroging alleen maar. De huid voelt trekkerig, jeukend en gevoeliger aan. Veel winterse roodheid, vooral op de benen of in het gezicht, komt niet alleen door de kou, maar door dit contrast tussen intense hitte en droge lucht.

Wat je in plaats daarvan kunt doen

Het belangrijkste is niet om helemaal te stoppen met heet douchen, maar om de temperatuur te matigen. Tien minuten onder kokend heet water heeft niet hetzelfde effect als drie minuten. Het iets verlagen van de temperatuur, vooral voor het gezicht, maakt al een groot verschil. En je huid direct na het douchen, terwijl deze nog een beetje vochtig is, hydrateren helpt die cruciale beschermende barrière te herstellen.

Ook in de winter kan een douche een moment van ontspanning zijn, maar het is nog fijner met de juiste huidverzorging. Een rijke crème, olie of balsem is dan onmisbaar om te voorkomen dat de warmte omslaat in uitdroging. En in de winter kun je gerust wat minder vaak douchen: je lichaam is immers beschermd tegen bacteriën onder een dikke laag kleding.

En daarover bestaat geen discussie, u heeft de goedkeuring van Dr. Mostefa Rafaa, een dermatoloog in Parijs. "Eens in de twee dagen douchen wordt aanbevolen voor mensen zonder huidproblemen en minder vaak voor patiënten met atopisch eczeem," legt hij uit aan Au Féminin .

Tot slot? Geniet met mate van een warme douche. Als je behoefte hebt aan warmte, kun je die elders vinden: in een dampende mok, onder een behaaglijk dekentje of in de armen van je partner.