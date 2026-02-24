Search here...

Een Canadese vrouw overleeft een beroerte en wordt wakker met een onverwacht accent.

Welzijn
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : RDNE Stock project/Pexels

Een Canadese vrouw die in 2023 een beroerte kreeg, dacht dat ze aan een lange weg naar revalidatie begon. Na de operatie werd ze wakker met een onverwacht accent, een zeldzaam neurologisch fenomeen.

Een beroerte, gevolgd door een verrassende stemverandering.

In november 2023 kreeg Tara Livingston, een 56-jarige Canadese vrouw, een beroerte die spraakproblemen veroorzaakte. Na een periode van zorg en medische follow-up onderging ze een jaar later een operatie in de buurt van haar oog.

Hoewel de operatie zonder grote complicaties verliep, deed zich bij het ontwaken een onverwacht fenomeen voor. Volgens haar verhaal, zoals gerapporteerd door de Britse krant The Mirror, had haar stem een Russisch accent gekregen, hoewel ze de taal nooit had geleerd en ook nooit in Rusland had gewoond. Ze legde uit dat ze verbaasd was haar eigen stem zo veranderd te horen, en dat ze niet meer terug kon keren naar de oorspronkelijke intonatie.

Het syndroom van het buitenlandse accent, een zeldzame aandoening.

Artsen melden een geval van het Foreign Accent Syndrome (FAS). Dit is een extreem zeldzame neurologische aandoening, meestal het gevolg van een beroerte, hoofdletsel of andere hersenbeschadiging die de taalgebieden in de hersenen aantast. Het syndroom betekent niet dat de persoon daadwerkelijk een nieuwe taal spreekt. Het gaat eerder om een verandering in prosodie, ritme of articulatie die de indruk wekt van een buitenlands accent.

Een beroerte kan de hersencircuits verstoren die betrokken zijn bij de spraakcoördinatie. Soortgelijke gevallen zijn al sinds het begin van de 20e eeuw in de medische literatuur beschreven, hoewel ze nog steeds zeer zeldzaam zijn. Een gepubliceerd overzicht identificeerde destijds minder dan honderd gedocumenteerde gevallen wereldwijd.

Een aanzienlijke impact op het dagelijks leven

Naast de aanvankelijke verbazing heeft deze vocale transformatie concrete gevolgen. Tara Livingston legt uit dat haar regelmatig naar haar afkomst wordt gevraagd. Sommige mensen denken dat ze een immigrant is vanwege haar accent. Volgens haar maakt dit haar dagelijks leven lastiger en versterkt het het gevoel een deel van haar identiteit te zijn kwijtgeraakt.

Ze zegt dat ze haar oorspronkelijke stem terug wil en is begonnen met logopedie om haar uitspraak te verbeteren. Specialisten wijzen erop dat het verloop van het accentsyndroom per geval verschilt. Sommige mensen krijgen geleidelijk hun oorspronkelijke accent terug, terwijl de veranderingen bij anderen blijven bestaan.

Wanneer de hersenen spraak herconfigureren

Taal is afhankelijk van een complex netwerk van hersengebieden, waaronder het gebied van Broca en andere gebieden die betrokken zijn bij de motorische planning van spraak. Zelfs een gelokaliseerde laesie kan leiden tot subtiele veranderingen in de articulatie. Bij het buitenlands accentsyndroom hebben de veranderingen vooral invloed op de melodie van de zin, de lengte van de lettergrepen en de uitspraak van bepaalde medeklinkers. Voor de luisteraar roepen deze veranderingen een specifiek accent op, hoewel dit geen gevolg is van het leren van een taal. Deze aandoening is zeldzaam en wordt nog steeds onderzocht om de mechanismen ervan beter te begrijpen.

Samenvattend illustreert het verhaal van Tara Livingston de complexiteit van het menselijk brein en de soms onverwachte gevolgen van een beroerte. Hoewel haar operatie goed verliep, werd ze wakker met een onverwacht accent, waarschijnlijk gerelateerd aan het buitenlands accentsyndroom. Dit is een zeldzaam fenomeen, wetenschappelijk gedocumenteerd, maar nog steeds slecht begrepen.

