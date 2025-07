Ce que votre corps subit vraiment après une douche froide par canicule

Par ces chaleurs accablantes, difficile de se rafraîchir, surtout si vous n’avez pas de piscine ou de lac à disposition. À défaut de pouvoir vous baigner, vous trouvez peut-être refuge dans votre douche, sous une eau glacée. Si, sur le coup, vous avez l’impression que cette pluie congelée vous fait du bien, en réalité c’est le pire réflexe de l’été.

La douche froide en pleine canicule : la fausse bonne idée

Cette année, la canicule a de l’avance. Même la nuit, les températures ne redescendent pas. L’air est irrespirable et les coins d’ombre n’offrent pas la fraîcheur espérée. Sous cette chaleur étouffante, le corps cherche désespérément du répit, dans une eau de montagne, une piscine à ciel ouvert ou dans le meilleur des mondes, des vagues azurs. Or, si vous vivez dans les grandes métropoles, vous devez faire avec les moyens du bord : soit vous immerger dans un bain rempli de glaçons ou vous presser sous une douche calée sur 5°C. En été, la poignée reste d’ailleurs tournée vers le bouton bleu.

Après une journée de travail, à subir la transpiration et à suffoquer dans vos vêtements, vous courez certainement à la hâte dans la douche. Vous activez le jet et vous profitez d’une eau aussi saisissante que celle qui dévale dans des Gorges de montagne. À cet instant précis, vous avez littéralement l’impression de revivre. Si en hiver, cette eau glaciale vous hérisse le poil et envahit votre corps de frissons, en été, c’est votre péché mignon. Sur le moment, l’eau froide semble être le remède miracle à l’inconfort : elle resserre les pores, apaise la peau brûlante, fait disparaître les gouttes de sueur et donne cette impression presque euphorisante d’un « reset » corporel.

Pourtant, même si cette douche givrée vous soulage lorsque le soleil se fait brûlant dehors, elle n’est pas si bénéfique qu’elle en a l’air. Elle crée un mini choc thermique. C’est un peu comme lorsque vous plongez dans une piscine fraîche après avoir lézardé tout l’après-midi en plein soleil : ce n’est pas vraiment un cadeau pour le corps.

Pourquoi le corps n’aime pas les contrastes extrêmes

La douche froide, qui devient un rituel à chaque canicule, vous donne encore plus chaud. Oui, vous avez bien lu, ce n’est pas la chaleur qui vous fait halluciner. Lorsque vous exposez votre corps à une eau très froide, surtout en contexte de chaleur extrême, vous provoquez un effet de vasoconstriction. Cela signifie que vos vaisseaux sanguins se resserrent brusquement pour limiter la perte de chaleur interne. Résultat ? Vous freinez la capacité naturelle de votre corps à se refroidir par la transpiration.

En clair : vous ressentez une fraîcheur immédiate, mais vous augmentez paradoxalement le risque de coup de chaud par la suite. Le corps va devoir suer pour retrouver sa température normale et revenir à ses 37°C. Ce qui explique pourquoi vous êtes en nage, même après avoir passé quinze minutes sous cette cascade givrée. D’où l’importance de bien connaître les mécanismes du corps humain et de rattraper tout ce que les cours de SVT ne vous ont pas appris.

Alors, que faire pour se rafraîchir sans déséquilibrer son corps ?

À la place de la sacro-sainte douche froide, immergez-vous plutôt sous une eau tiède, qui ne déstabilise pas trop votre corps. Certes, ce n’est pas aussi réjouissant, mais c’est précieux pour garder une température corporelle stable et éviter les pics de chaud avant le coucher. Un bon réflexe : commencer par mouiller les poignets, la nuque et les chevilles, comme vous le faites avant de vous jeter dans la mer. Ce sont des zones riches en vaisseaux sanguins, qui participent activement à la régulation thermique. Ensuite, laissez l’eau tiède couler sur le reste du corps.

Plutôt que de vous précipiter sous un jet brutal qui vous glace sans préambule, utilisez un brumisateur ou une serviette mouillée préalablement mise au frigo. Loin d’être des solutions superficielles, ces méthodes sont bien plus efficaces que de filer sous un pommeau qui crache une eau pétrifiante.

Nombreuses sont les personnes qui accourent sous la douche froide, pensant apaiser leur corps luisant et imprégné de soleil. Pourtant, même si ce geste est bien ancré dans les salles de bain, il ne fait qu’aggraver votre cas.