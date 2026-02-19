Search here...

Na een medisch incident verliet ze het ziekenhuis met felgroene ogen.

Welzijn
@margoinireland/Instagram

Wat een routine oogonderzoek had moeten zijn, veranderde in een virale anekdote. Een paar minuten later vertoonden de ogen van Margerita B. Wargola (@margoinireland) een onverwachte fluorescerende groene kleur, wat tot verbazing en gelach leidde.

Een routine-examen dat een onverwachte wending neemt.

Na een onderzoek in het ziekenhuis merkte Margerita B. Wargola dat haar ogen een opvallend felgroene kleur hadden gekregen. Ze deelde dit grappige tafereel op Instagram en het zorgde al snel voor verbazing. Voor de camera hield ze vol dat er geen filter was gebruikt. De ongewone kleur was volledig echt en het resultaat van een product dat tijdens de oogtest was aangebracht.

Volgens haar verhaal veranderde alles na het inbrengen van een vloeistof die gebruikt werd om het oogoppervlak te onderzoeken. Tijdens het knipperen merkte Margerita B. Wargola een intense gele tint in haar gezichtsveld op. De verklaring werd al snel duidelijk: haar contactlenzen hadden de kleurstof geabsorbeerd.

Fluoresceïne, een veelgebruikte kleurstof in de oogheelkunde.

Het waargenomen fenomeen wordt verklaard door het gebruik van fluoresceïne, een kleurstof die vaak wordt gebruikt bij oogheelkundig onderzoek. Deze stof maakt het mogelijk om mogelijke hoornvliesafwijkingen op te sporen of de kwaliteit van de traanfilm te beoordelen. Onder specifieke belichting geeft het een karakteristieke heldergroene tint af.

Het gebruik van fluoresceïne is een standaard en over het algemeen veilige procedure. Het wordt meestal snel weggespoeld door tranen. In dit specifieke geval was er echter één detail dat het visuele resultaat beïnvloedde: de contactlenzen waren niet verwijderd voordat het product werd aangebracht. Deze lenzen kunnen de kleurstof absorberen en er langer sporen van vasthouden.

Waarom bleef de kleur zichtbaar?

Fluoresceïne kan, wanneer het in contact komt met bepaalde materialen, hardnekkige vlekken veroorzaken. Zachte contactlenzen zijn met name gevoelig voor het absorberen van vloeistoffen. Margerita B. Wargola legt uit dat het medisch personeel onmiddellijk probeerde haar ogen uit te spoelen. Desondanks bleef de vlek in de lenzen zitten.

Omdat ze geen reservebril of andere bril bij de hand had, moest ze haar bril weer opzetten om naar huis te kunnen gaan. Margerita B. Wargola, die aan ernstige bijziendheid lijdt, legde uit dat ze niet zonder corrigerende lenzen kan. Daardoor verliet ze de zaak met felgroene ogen die vooral bij daglicht opvielen.

Een spectaculair effect, maar zonder gevaar.

Hoewel het er opvallend uitziet, wijzen experts erop dat fluoresceïne veelvuldig wordt gebruikt en dat de effecten tijdelijk zijn. De verkleuring van het oog zelf verdwijnt meestal binnen enkele uren. In dit geval waren het niet de ogen die permanent gekleurd bleven, maar de contactlenzen. Margerita B. Wargola laat in een latere video zelfs zien dat de natuurlijke kleur van haar irissen terugkeerde naar normaal zodra de lenzen werden verwijderd. Ze bewaarde de gekleurde lenzen desondanks als souvenir van dit incident. De vloeistof in het doosje heeft ook een groenige tint, wat bewijst dat de kleurstof in het materiaal is getrokken.

Een anekdote die viraal ging

Los van het medische aspect, was het vooral het opvallende kleurcontrast dat online de aandacht trok. Veel internetgebruikers reageerden, variërend van verbazing tot amusement. Dit verhaal dient als een herinnering dat een routine medisch onderzoek soms onverwachte, maar niet per se zorgwekkende, bevindingen kan opleveren. Het onderstreept ook het belang van het opvolgen van instructies die vóór een oogonderzoek worden gegeven, met name met betrekking tot het dragen van contactlenzen.

Het verlaten van het ziekenhuis met fluorescerend groene ogen lijkt misschien wel iets uit een sciencefictionfilm. In dit specifieke geval was het echter gewoon een reactie op een kleurstof die in de oogheelkunde wordt gebruikt en die door contactlenzen werd geabsorbeerd. Deze gebeurtenis, die Margerita B. Wargola (@margoinireland) overkwam, is eerder indrukwekkend dan gevaarlijk en illustreert hoe een routineonderzoek werkt en dient als een herinnering aan enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen. Een ongewone anekdote die, nadat de eerste schrik is weggeëbd, zonder gezondheidsgevolgen afloopt.

